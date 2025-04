Chakwera pare abbia gettato alle ortiche le conquiste democratiche del Malawi

Il prossimo 16 settembre, gli elettori del Malawi si recheranno alle urne per eleggere il loro Presidente, così come il parlamento e gli amministratori locali. Queste elezioni saranno la fotocopia di quelle del 2019-2020, vedendo sfidarsi ancora una volta il Presidente in carica Lazarus Chakwera del Partito del Congresso del Malawi, o MCP, e il suo predecessore, l’ex Presidente Arthur Peter Mutharika del Partito Progressista Democratico, o DPP.

Le elezioni del 2019

Le elezioni del 2019 e del 2020 sono state senza precedenti per il Malawi, poiché la Corte costituzionale ha ribaltato i risultati del maggio 2019 che avevano assegnato la Mutharika un secondo mandato ordinando una nuova corsa elettorale.

Il successivo ballottaggio del giugno 2020 ha portato la vittoria di Chakwera.

La sentenza è stata giudicata storica perché era solo la seconda volta che una corte africana invalidava delle elezioni presidenziali – il Kenya lo aveva fatto nel 2017 – ma la prima il cui successivo risultato portava alla sconfitta del Presidente in carica.

In un contesto di consensi internazionali nati da questo risultato, in quel periodo il settimanale britannico The Economist nominava il Malawi “Paese dell’anno 2020”, dichiarando che “il suo popolo era cittadino, non suddito”.

Nel 2022, la stessa rivista affermava che “il Malawi aveva salvato la sua democrazia” e l’Amministrazione dell’ex Presidente degli Stati Uniti Joe Biden lo riconosceva come “faro della democrazia”.

I riconoscimenti politici sono arrivati corredati da benefici finanziari per il Malawi, facendo confluire dall’estero, in un Paese già dipendente dagli aiuti, decine di milioni di dollari di contributi nel tentativo di rafforzare ulteriormente le prospettive del nuovo governo.

L’auspicio di molti osservatori era che il trionfo democratico che aveva portato Chakwera al potere e lo slancio che aveva generato, avrebbero creato la volontà politica di affrontare la corruzione, la governance, l’assistenza sanitaria e tutte le altre sfide che affliggevano il Malawi da prima della sua indipendenza.

Tuttavia, cinque anni dopo, la maggior parte delle condizioni socioeconomiche e praticamente tutti gli indicatori riguardanti la governance del Paese sono rimasti invariati.

Il Malawi

Il Malawi è uno dei Paesi più poveri del mondo, tra gli ultimi 10 nella maggior parte degli indici.

Il tasso di povertà, che coinvolgeva già più della metà della popolazione quando Chakwera è entrato in carica nel 2020, ha continuato a crescere, così come l’insicurezza alimentare, l’inflazione e l’emigrazione.

Il Malawi è stato costretto a svalutare la sua moneta più volte e recentemente è rimasto paralizzato per carenza di carburante.

E se si è inizialmente apprezzato Chakwera per aver sciolto nel 2022 il suo gabinetto accusato di corruzione, oggi la corruzione avanza impunemente.

Alcuni indicatori economici sono stati influenzati da fattori fuori dal controllo del governo.

Ad esempio, popolazione è per oltre l’80% rurale e dipende dall’ agricoltura di sussistenza irrigata dalla pioggia e dai fertilizzanti importati, il che la rende vulnerabile alle mutevoli condizioni meteorologiche e di mercato.

La siccità e i cicloni che hanno colpito la regione hanno avuto un ruolo nel peggioramento delle condizioni economiche del Malawi, così come nelle tendenze inflazionistiche globali.

Ma il tutto è stato aggravato dai passi falsi del governo Chakwera, per la cattiva gestione e l’incapacità di attuare le necessarie riforme dei sussidi economici e agricoli.

Non sorprende che gli indici di gradimento del governo abbiano subito un duro colpo: un sondaggio di Afrobarometer del 2014 ha rivelato che il 76% degli intervistati ritiene che il Malawi stia andando nella direzione sbagliata, con meno del 30% che approva le prestazioni del governo nella lotta alla corruzione, nella gestione dell’economia e nel miglioramento del tenore di vita.

Panorama politico

Queste sfide hanno alimentato il malcontento tra gli elettori in vista delle elezioni.

Molti sono rimasti ulteriormente delusi dalla morte dell’ex vicepresidente Saulos Chilima in un incidente aereo lo scorso giugno.

Chilima era popolare tra i giovani che condividevano il suo messaggio sulle riforme strutturali e ben posizionato per contrastare la presidenza accanto al suo Partito United Transformation Movement, o UTM.

L’UTM ha successivamente nominato Dalitso Kabambe, ex governatore della Banca Centrale, come nuovo candidato, ma è improbabile che raccolga l’appoggio necessario per lanciare una reale sfida a Chakwera e Mutharika.

La morte di Chilima ha invece trasformato radicalmente il panorama politico, aprendo la strada alla rinascita di Mutharika e trasformandolo nel principale candidato dell’opposizione.

Date le mutate dinamiche politiche e le sfide economiche che il Malawi deve ancora affrontare, oggi è il favorito.

Un recente sondaggio ha visto il 43% degli intervistati esprimere l’intenzione di votare per lui, rispetto al 29% di Chakwera.

Tuttavia, le sue possibilità sono complicate da diversi fattori, tra i quali la necessità di ottenere una maggioranza del 50% in un campo che include diversi partiti più piccoli a base etnico regionale.

Questo ha aperto una feroce competizione tra Chakwera e Mutharika nel formare coalizioni d’élite prima delle elezioni.

Critiche al ciclo elettorale

L’attuale ciclo elettorale ha già attirato critiche da parte della società civile e dell’opposizione, per quella che è stata definita una preparazione inefficace e per la mancanza di equità.

L’introduzione del procedimento di registrazione graduale degli elettori, volto a creare un nuovo registro degli elettori è stato portato avanti in modo caotico: la registrazione richiedeva le carte di identità, ma mentre molti malawiani hanno richiesto i documenti con mesi di anticipo, molti non li hanno ricevuti per tempo e sono stati respinti dai siti di registrazione.

Ciò ha colpito in modo particolare le roccaforti dell’opposizione, che sono andate per prime a registrarsi, facendo sì che molti osservatori abbiano ipotizzato che ci fosse una regia dietro a questo malfunzionamento.

Alla fine, è stato necessario aggiungere una fase supplementare alla registrazione degli elettori.

Ci sono stati anche casi di abuso di risorse statali, compresi pagamenti ai capi locali per garantire un numero adeguato di registrazioni in aree favorevoli all’MCP.

Anche se le difficoltà nel processo di registrazione non fossero state intenzionali, queste hanno minato ulteriormente la fiducia dei malawiani nella capacità della Commissione elettorale nell’amministrare in modo imparziale il processo elettorale, dato che la sentenza del tribunale che aveva costretto a ripetere le elezioni del 2019 si incentrava proprio sull’irregolarità del procedimento di conteggio dei risultati e dubbi sull’indipendenza della commissione.

Al di là delle sfide logistiche, le preoccupazioni nascono anche dall’utilizzo di Chakwera delle istituzioni governative per indebolire l’opposizione.

Questo meccanismo ha attirato l’attenzione per la prima volta nel 2022, quando Chilima, allora vicepresidente, è stato arrestato per corruzione e rimosso dalle sue funzioni, mossa che lui e i suoi sostenitori hanno immediatamente definito di matrice politica.

Le accuse sono state successivamente ritirate e il vicepresidente reintegrato, ma la diffidenza nei confronti di Chakwera rimane, tanto che, nonostante le indagini dimostrino il contrario, molti credono che l’incidente aereo che ha ucciso Chilima sia stato un assassinino.

Sfiducia, arresti e violenze

Questa sfiducia è stata aggravata dai recenti arresti di esponenti dell’opposizione, dai parlamentari a leader regionali di partito, accusati di corruzione o per l’aver pianificato l’assassinio del Presidente.

Uno degli incidenti più importanti è avvenuto lo scorso gennaio, quando quattro figure di spicco del DDP sono state arrestate con l’accusa di corruzione in relazione ai loro precedenti incarichi di governo.

Se le accuse possono avere un certo fondamento, la tempistica degli arresti così vicino alle elezioni, e il fatto che Chakwera abbia ignorato le accuse di corruzione comprovata riguardanti i suoi alleati, esacerba gli animi e i sospetti che siano politicamente motivate.

Chakwera ha anche preso provvedimenti per cercare di impedire a Mutharika di partecipare alle elezioni, in particolare con l’introduzione di una legge sul limite di età che gli impedirebbe di candidarsi.

C’è stato anche un aumento della violenza contro gli esponenti dell’opposizione e i manifestanti antigovernativi.

Tali attacchi si sono verificati nel corso della storia del Malawi, ma questo ciclo elettorale sta vivendo un’impennata.

Ad esempio, a novembre, giovani armati di maschere hanno interrotto una protesta dell’opposizione contro il processo di registrazione degli elettori, e i dipendenti pubblici che chiedevano aumenti salariali sono stati attaccati di recente.

In entrambi i casi la polizia era presente ma non è intervenuta per fermare gli attacchi, un comportamento che ha da sempre caratterizzato la violenza di Stato e Partito in Malawi.

Violenza di Stato

Gli arresti di esponenti dell’opposizione e le violenze da parte di attori affiliati al Partito non sono affatto una novità in Malawi.

Ma il numero di entrambi i comportamenti negli ultimi mesi è notevole, così come il fatto che si stiano verificando così lontano dalle elezioni.

Gli osservatori suggeriscono che questi nascano dal fatto che l’MPC sia consapevole che né la campagna elettorale a contatto diretto con gli elettori né i tradizionali sistemi clientelari che hanno sempre dominato la politica del Malawi potrebbero essere sufficienti per vincere le elezioni.

Si teme che il Partito si spinga sempre più verso la violenza per mantenere il potere, portando il Malawi indietro di quarant’anni, quando il Presidente Muluzi strappò la presidenza in mano a uno dei dittatori più feroci dell’Africa, Kamuzu Banda.

Per 30 anni Banda governò eliminando gli oppositori con carcerazioni, esili forzati ed esecuzioni.

Tutto ciò non è di buon auspicio per una elezione che sarà posta sotto severa osservazione e nasce già contestata.

Gli eventi del 2019 e del 2020 sono stati senza dubbio un progresso per la democrazia in Malawi.

Tuttavia, non hanno posto rimedio alle sfide economiche e di governance che il Paese deve affrontare e tanto attese dal suo popolo.

Lo sottolinea il clima politico preelettorale, caratterizzato da abusi di potere sempre meno celati e violenze politicamente incitate.

Nonostante abbiano beneficiato del “credito democratico” generato dalle elezioni del 2019-2020, Chakwera e il suo governo hanno continuato ad abusare del potente sistema presidenziale del Malawi per il loro tornaconto.

La magistratura del Malawi potrebbe benissimo essere chiamata di nuovo a sostenere la volontà del popolo, ma se così fosse, significherebbe che l’ennesima elezione volubile mette nuovamente a repentaglio la democrazia del Paese.