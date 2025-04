“La barzelletta di Harvard”: lo scontrofra Trump e l’Ivy League

Nella primavera del 2024 le università americane sono diventate il cuore delle proteste pro-

pal, risaltano i nomi della prestigiosa Columbia University e di Harvard. Migliaia di studenti

americani hanno allestito accampamenti dentro ai campus e occupando spazi universitari

per solidarietà alle violenze sui civili a Gaza richiedendo un taglio agli investimenti alle

aziende collegate a Israele. Questo ha portato a intimidazioni nei confronti degli studenti

ebrei e a decantare slogan antisemiti. Di risposta, l’amministrazione Trump congela fondi di

2,2 miliardi alle università. Inoltre, sono stati revocati diversi visti stranieri agli studenti, a

denunciare l’evento è il il Massachusetts Institute of Technology.

Le direttive della Casa Bianca

La Casa Bianca, ovvero il suo portavoce Karoline Leavitt, ha annunciato di «non voler

finanziare istituzioni che violano il Titolo VI o che tollerano l’antisemitismo». Il titolo VI del

Civil Rights Act del 1964 consiste nella difesa di chi per motivi di razza, colore o origine

nazionale viene esclusa da attività o programmi. Questo ha portato ben oltre alla tutela dei

diritti civili, come nel caso della Columbia University, prima vittima con 400 milioni di dollari

congelati, dove sono stati chiusi dipartimenti di studi mediorientali perché considerati covi di

odio anti-israeliano. Trump ha dato il via alla caccia agli “ostili alla democrazia americana”

con un controllo esasperato degli studenti internazionali ed è intento a modificare i criteri

d’ammissione. La visione della Casa Bianca è chiara, ha dichiarato guerra a una suddetta

minaccia della “sinistra accademica”, disobbediente ai valori della nazione.

Harvard si ribella

Dopo un apparente assenso di Harvard alle richieste della Casa Bianca, lunedì 14 aprile, il

presidente Alan Garber ha preso posizione contro le proposte dichiarando: «La nostra

università non rinuncerà alla propria indipendenza né ai propri diritti costituzionali»,

Aggiungendo «Le richieste dell’amministrazione rappresentano un tentativo di controllo

diretto sulle condizioni intellettuali di Harvard». E’ la risposta a una lettera del presidente che

pressava sull’accettazione delle richieste per mantenere il finanziamento federale.

Garber, di origini ebraiche, ritiene che la lotta all’antisemitismo non possa essere vinta con il

controllo del modus operandi dei docenti o degli studenti, difendendo fermamente la libertà

d’espressione dei manifestanti nell’ateneo.

Trump ha risposto, in maniera molto meno formale, scrivendo sulla piattaforma X: “Harvard

è una barzelletta, insegna odio e stupidità e non dovrebbe più ricevere fondi federali”.

Le conseguenze per Harvard

Il taglio dei fondi federali è un duro colpo per Harvard, sebbene detenga un patrimonio di 53

miliardi di dollari e si tratti dell’università più ricca d’America, più dell’80% dei fondi è

soggetto a vincoli d’uso. L’università mette a disposizione delle operazioni il 5% del valore

mercato della propria dotazione. Nel corso dell’anno fiscale 2024, la principale risorsa

finanziaria per le attività operative di Harvard è stata la dotazione, con una distribuzione pari

a 2,4 miliardi di dollari. I fondi federali hanno contribuito per circa l’11% di questa somma,

ovvero circa 686 milioni di dollari. Infatti, dopo le dichiarazioni di Trump, Harvard ha emesso

un debito imponibile di 750 milioni di dollari. L’unica scelta dell’università è di ridurre le

spese, visto che l’anno scorso sono cresciute del 9%.

I fondi federali sono fondamentali per le università affinché vengano svolte ricerche mediche

e scientifiche di rilevanza mondiale, e l’amministrazione Trump gliene sta privando per

ragioni politiche. Questo, secondo i giuristi, potrebbe essere una motivazione per portare la

vicenda davanti a un tribunale e porre fine alla crociata contro l’Ivy League.