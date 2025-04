La Malesia sta rispondendo con relativa tranquillità ai dazi di Trump

Dopo che il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump è tornato alla Casa Bianca lo scorso 20 gennaio, la Malesia e il resto del sud-est asiatico hanno guardato con nervosismo l’imposizione di dazi elevati sulle importazioni da Cina, Messico, Canada e Unione Europea, tutti coinvolti in questa spirale rabbiosa.

L’annunciato scenario apocalittico temuto da tutti è diventato realtà quando Trump ha annunciato pesanti dazi per quasi tutti i partner commerciali degli Stati Uniti.

Malesia e Stati Uniti

Anche se la Malesia non è stata risparmiata, il prelievo del 24% imposto sulle sue importazioni negli Stati Uniti l’ha posta nella fascia più bassa riguardo le merci della sua area regionale, una percentuale ben diversa rispetto al 48% del Laos, al 46% del Vietnam e al 36% della Thailandia. Questi dazi saranno comunque un duro colpo per le sue esportazioni, che sebbene non sia l’unico motore della crescita della Malesia negli ultimi anni, svolge ancora un ruolo importante nella sua economia che vede esportati negli Stati Uniti elettronica, mobili, gomma e attrezzature scientifiche. Ma gli osservatori pensano che la Malesia beneficerà degli sforzi intrapresi da mesi per prepararsi all’impatto e mitigare l’effetto dei dazi statunitensi.

Già a gennaio, il Primo Ministro malese Anwar Ibrahim aveva detto davanti al Parlamento che il Paese doveva prepararsi diversificando i suoi mercati di esportazione adottando “misure proattive…per aprire in modo aggressivo una rete più ampia di partner commerciali”, ipotizzando anche possibile il superamento dello “shock iniziale” delle politiche dell’Amministrazione Trump.

In un’intervista al Financial Times pubblicata poco dopo, Anwar ha giustificato la sua convinzione sostenendo che “ci sono troppe multinazionali e aziende americane che hanno grandissimi interessi e dipendenza negli investimenti e nel commercio estero”.

Questo è particolarmente vero per quel che concerne la Malesia che ospita operazioni di giganti statunitensi della tecnologia come Intel e Micron, ed è il principale esportatore di chip semiconduttori negli Stati Uniti.

Nel 2024, la Malesia ha rappresentato il 20% delle importazioni americane di semiconduttori, per un valore di 16,2 miliardi di dollari, mentre il mercato statunitense rappresenta l’11% delle esportazioni complessive della Malesia.

Sebbene i semiconduttori fossero tra i beni esenti dall’annuncio dei dazi reciproci, Trump avrebbe intenzione di imporre su di essi, già a febbraio, un tariffario globale fino al 25%.

In risposta a queste prime minacce, il Ministro del Commercio malese Tengku Zafrul Aziz ha recentemente tenuto colloqui con le aziende dí semiconduttori su come assorbire i costi più elevati che potrebbero essere addebitati dagli importatori americani assoggettati alla tassa di frontiera di Trump.

Non è stato però ancora definito se Kuala Lumpur aumenterà il sostegno e gli incentivi mirati all’industria dei semiconduttori, andando oltre i 5,6 milioni di dollari già sepsi lo scorso anno.

Zafrul ha anche esortato a una più stretta cooperazione regionale per aumentare la resilienza a fronte dell’incertezza economica e ha sottolineato che il sud-est asiatico deve rimanere “indispensabile per il commercio mondiale”.

La Malesia ha voluto assicurare questo secondo punto anche a livello nazionale, mentre affronta l’impatto dei dazi di Trump.

Rapporti commerciali potenziati: la ZES

La buona notizia per la Malesia è che la sua politica e la sua economia poggiano oggi su basi stabili, dopo un periodo che ha visto il Paese cambiare tre primi ministri in tre anni tra il 2020 e il 2022.

Dall’elezione di Anwar nel novembre 2022, la Malesia sta vivendo un’era di stabilità politica che ha permesso alla sua economia di crescere del 5,1% nel 2024, rispetto al 3,7% dell’anno precedente.

L’inflazione è in calo essendo scesa all’1,8% dal 2,5% nello stesso periodo, mentre lo scorso anno il ringgit malese si è apprezzato rispetto al dollaro americano del 2,7% e sta guadagnando sulle valute regionali tra le quali il dollaro di Singapore e lo yen giapponese.

Mentre la spesa interna è stata il principale motore della crescita economica, secondo la banca centrale della Malesia, anche l’aumento delle esportazioni e degli investimenti esteri stanno dando un importante contributo.

Con le dispute politiche interne messe da parte, almeno per ora, il governo di Anwar ha adottato una posizione sempre più rivolta verso l’esterno, soprattutto riguardo i rapporti commerciali, e proteggersi così dai rischi che nascono dalle politiche di Trump.

Una mossa molto apprezzata è stata l’annuncio fatto lo scorso gennaio della nascita di una zona economica speciale, la ZES, che collega lo Stato malese meridionale di Johor con la vicina Singapore, il centro finanziario della regione.

Applicando una tacita resistenza alla narrativa isolazionista di Trump riguardo al commercio, Anwar ha definito la ZES come una “iniziativa unica” dove “due Paesi applicano una strategia comune, per aiutarsi a vicenda, lavorare e beneficiare dei reciproci punti di forza”.

Il Primo Ministro di Singapore, Lawrence Wong, ha fatto eco a questo pensiero, dicendo ai giornalisti al momento della presentazione della zona che “la competizione non deve esistere all’interno dell’Associazione delle Nazioni del Sud Est Asiatico”, o ASEAN.

Wong ha chiesto alla regione di trovare il modo di essere competitiva unita.

La ZES di Johor-Singapore offrirà agevolazioni finanziarie fiscali e incoraggerà lo sviluppo di settori di alto valore, come quello manifatturiero, aerospaziale ed energetico.

La Malesia mira ad attirare 50 progetti a Johor entro cinque anni, creando 20.000 posti di lavoro qualificato.

Kuala Lumpur spera che la zona porterà altri 26 miliardi di dollari l’anno all’economia malese entro il 2030.

Malesia e UE

La Malesia sta anche guardando più lontano per rafforzare le sue partnership commerciali.

A metà gennaio, una settimana dopo il lancio della ZES Johor-Singapore, Anwar si è recato a Bruxelles, dove ha annunciato la ripresa dei negoziati con l’Unione Europea per un accordo di libero scambio.

I colloqui con l’UE erano stati interrotti nel 2012 dal governo dell’allora Primo Ministro malese Najib Razak, preoccupato dai requisiti di sostenibilità pretesi dall’UE in relazione all’industria dell’olio di palma.

Da allora le relazioni con l’UE sono rinate, con rapporti di interscambio per un totale di 47 miliardi di dollari nel 2024. Lo scorso anno, le esportazioni malesi verso l’UE sono aumentate del 3,3% e le importazioni del 9,5%, rendendo l’Unione Europea il quarto partner commerciale della Malesia dopo Cina, Singapore e Stati Uniti. L’olio di palma, la gomma e la meccanica sono tra le maggiori esportazioni della Malesia verso l’Europa. L’UE è ancora la seconda fonte di investimenti diretti esteri della Malesia, con 34,5 miliardi di dollari nel 2023. Anwar spera che un eventuale accordo commerciale rafforzi ulteriormente gli investimenti dell’UE nella produzione avanzata e nell’energia verde, allineandosi con i piani di Kuala Lumpur riguardo la riforma industriale. Sebbene non esista una tempistica stabilita per i colloqui, l’UE ha affermato che i negoziati formali potrebbero iniziare entro la metà del 2025.

Malesia e Regno Unito

La visita di Anwar in Europa ha incluso anche un viaggio di cinque giorni nel Regno Unito, l’ex sovrano coloniale della Malesia prima dell’indipendenza nel 1957 e con il quale mantiene stretti legami economici.

Le due parti hanno istituito un comitato misto per l’economia e il commercio a livello ministeriale, con l’obbiettivo di promuovere il commercio in settori prioritari come l’agricoltura, vino e alcolici, così come fornire sostegno alle piccole e medie imprese.

Nella conferenza stampa che si è tenuta a Londra, Anwar ha detto ai giornalisti che il viaggio aveva portato al potenziale impegno del Regno Unito di investimenti per 2,5 miliardi di dollari nei settori dell’automotive, delle energie rinnovabili, petrolchimico e bancario.

Si prevede che gli scambi commerciali della Malesia con il Regno Unito crescerà anche per la ratifica lo scorso dicembre di quest’ultimo dell’Accordo Globale e Progressivo per la Partnership Transpacifica, o CPTPP, composto da 12 membri, che eliminerà il 94% delle tariffe aprendo così ulteriormente il mercato del Regno Unito a materie prime malesi come olio di palma, gomma, legname ed elettronica.

Le economie sotto CPTPP – che comprende anche medie potenze dell’Asia-Pacifico-Australia, Giappone e Vietnam – rappresentano oggi complessivamente il 15% del PIL mondiale.

Malesia e Cina

Nell’ultimo anno, la Malesia ha anche rafforzato i rapporti commerciali con la potenza dominante della regione e suo principale partner commerciale, la Cina. Nel giugno 2024, i due Paesi hanno rinnovato un accordo quinquennale per il commercio e gli investimenti, mentre il progetto dell’East Coast Rail Link, sostenuto dalla Cina, una ferrovia a doppio binario, lunga 650 km che collega Port Klang sullo Stretto di Malacca alle coste nord-orientali e occidentali della Malesia peninsulare, è previsto entrare in funzione nel 2027, permettendo un trasporto di merci che genererà il 70% delle entrate. Oltre a facilitare il trasporto di merci per le esportazioni via mare, la ferrovia porterà anche benefici interni, migliorando la connessione rurale-urbana sulla terraferma.

Anwar si è recato in Cina in visita ufficiale ben tre volte dalla sua elezione, rafforzando i legami personali con il Presidente cinese Xi Jinping, ma scatenando qualche malumore in Occidente. Anwar ha cercato di promuovere l’ASEAN, di cui la Malesia detiene la presidenza per 2025, come porta d’accesso per la Cina ai mercati mondiali nel contesto della guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina e il disaccoppiamento delle catene di approvvigionamento globali.

Industria dei semiconduttori

La presenza della Cina in Malesia si è espansa soprattutto nel settore tecnologico, che è anche il campo in cui l’impatto dei potenziali dazi statunitensi potrebbe colpire più duramente. È in quest’ottica che il ruolo centrale della Malesia nella catena di approvvigionamento globale dei semiconduttori porta sia rischi che opportunità.

La Malesia ha usufruito negli ultimi anni del modello “China Plus One” (metodologia utilizzata dalle aziende per diversificare la loro catena di approvvigionamento) adottato dalle aziende internazionali, centinaia delle quali si sono stabilite o sviluppate nello Stato settentrionale di Penang (Malesia) per proteggere la loro produzione in un contesto di tensioni geopolitiche tra grandi potenze. Questo processo ha subito un’accelerazione quando l’Amministrazione dell’ex Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha iniziato ad imporre nel 2021 restrizioni alle società tecnologiche cinesi. Penang, situata in posizione strategica su una trafficata rotta marittima che collega l’Oceano Indiano e l’Oceano Pacifico, aveva già una storia decennale nel “back-end” della catena di approvvigionamento della produzione di semiconduttori. I giganti statunitensi dei chip Intel e Micron, insieme ad aziende provenienti da Europa, Giappone e Corea del Sud, assemblano, testano e confezionano da tempo chip in Malesia.

Gli investimenti a Penang sono in piena espansione – ha ricevuto 12,8 miliardi di dollari lo scorso anno – mentre Johor a sud, si sta espandendo come hub per i data center. Anche numerose aziende cinesi che producono semiconduttori si sono stabilite a Penang negli ultimi anni, dato che gli Stati Uniti hanno inasprito le restrizioni sull’esportazione di componenti sensibili in Cina. Queste aziende ora fanno concorrenza alle aziende occidentali e locali.

I dazi sui semiconduttori

Se Trump darà seguito, come sembra, alla sua minaccia di dazi sui semiconduttori, il settore potrebbe essere danneggiato in modo significativo e in diversi modi.

La Malesia è già il sesto esportatore mondiale di semiconduttori e ora esporta più chip negli Stati Uniti rispetto a potenze regionali come Giappone e Taiwan.

L’inclinazione di Anwar verso la Cina, che Trump vede come il principale rivale strategico degli Stati Uniti, potrebbe nel tempo portare Washington a porre un controllo maggiore sulla Malesia, e in particolare sulle aziende tecnologiche cinesi che fanno affari nel Paese.

In risposta alla pressione degli Stati Uniti, il Ministro del Commercio della Malesia ha già promesso di monitorare attentamente le spedizioni di chip semiconduttori di altissima qualità Nvidia, sospettando che alcuni stiano finendo in Cina.

D’altra parte, dato che molti grandi produttori di chip in Malesia sono americani, Trump avrebbe molte buone ragioni per ripensare l’entità dei dazi che vorrebbe imporre alla Malesia.

Anwar è fiducioso che Kuala Lumpur sia in grado di superare una strada che si preannuncia accidentata.

Il sostegno della Malesia all’industria dei semiconduttori, combinato con la sua vasta rete di partnership commerciali, suggerisce un approccio a lungo termine che può sopravvivere alle turbolenze scatenate dai dazi di Trump.

Tuttavia, sopra a tutto, sarà vitale per la Malesia cavalcare la sempre più aspra guerra commerciale globale rimanendo neutrale a fronte della rivalità tra Stati Uniti e Cina.