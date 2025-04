Ecuador: Daniel Noboa rieletto Presidente dell’Ecuador

Daniel Noboa si riconferma Presidente dell’Ecuador. Il neo Presidente ha ricevuto il 56% di voti, contro il 44% della sua concorrente Luisa González. Con la sua prima presidenza nel 2023, Noboa si è assicurato il primato di Presidente più giovane nella storia dell’Ecuador.

Chi è Daniel Noboa

Foto: Karen Toro/Reuters

Daniel Noboa, classe 1987, nasce a Miami, in Florida con un cognome molto importante. Il padre è Álvaro Noboa, uomo più ricco dell’Ecuador e proprietario della Corporación Noboa, conosciuta per l’esportazione di banane. Questo suo background familiare lo porta sin da giovane ad seguire i passi del padre, intraprendendo la carriera imprenditoriale. A soli 18 anni aprirà l’azienda DNA Entertainment Group, nel settore dell’organizzazione di eventi.

La sua passione per l’imprenditoria porta Noboa a studiare, a migliorare ed a specializzarsi. La sua carriera accademica vanta titoli importanti nell’ambito Business. Nel 2010 ottiene la laurea in Business Administration presso la Stern School of Business della New York University. Più tardi, nel 2019, prosegue i suoi studi con un MBA alla Kellogg School of Management ed un anno più tardi ottiene un master in Pubblica Amministrazione alla Harvard University nel 2020. Il suo ultimo master in Pubblica Amministrazione darà probabilmente la motivazione al giovane imprenditore per contribuire nel settore pubblico.

La sua carriera politica inizia subito dopo la fine della sua carriera accademica. Nel 2021, Noboa è eletto membro dell’Assemblea nazionale dell’Ecuador, per rappresentare Santa Elena. Allo stesso tempo raccoglie i frutti della sua passione e dei suoi studi di Business, presiedendo la Commissione per lo sviluppo economico, produttivo e delle microimprese.

L’ascesa presidenziale

Lo scioglimento anticipato del Parlamento nel 2023 convince Noboa a candidarsi per la Presidenza del Paese, come rappresentante del movimento liberale Acción Democrática Nacional (ADN). L’Ecuador ha bisogno di un leader che possa rappresentare qualcosa di stabile, in modo da dare nuovamente sicurezza ai cittadini e contrastare la violenza nel Paese.

Il Presidente Daniel Noboa durante il suo insedimento nel novembre 2023.

Foto: Galo Paguay / AFP

Noboa è nuovo, è la sua prima volta in un ruolo così importante. Si presenta ai votatori come un candidato diverso, “fuori dall’establishment”, pur comunque mantenendo l’idea di voler rafforzare l’idea di libero mercato già esistente nel Paese. I cittadini sono convinti che lui possa rappresentare il vento di cambiamento di cui c’è bisogno: dopo un ballottaggio al primo turno, Noboa vince al secondo turno con il 52,3% contro Luisa González, rappresentante del partito di sinistra Revolución Ciudadana.

La vittoria di Noboa è una sequenza di prime volte: per lui come Presidente dell’Ecuador, e per il Paese come primato di più giovane alla Presidenza, essendo lui a 35 anni all’epoca della prima vittoria. Il suo mandato durerà da novembre 2023 fino a maggio 2025. Il termine del suo primo mandato è quasi arrivato e il Presidente in carica è pronto a proseguire la sua carriera presidenziale in Ecuador.

In questi due anni, Noboa ha portato molti cambiamenti nel Paese, mantenendo e rafforzando la sicurezza e la lotta al crimine in Ecuador. Nonostante alcune crisi interne e gli scandali, il politico sembra riconfermarsi il favorito tra i cittadini Ecuadoriani.

Nelle recenti elezioni per il prossimo mandato, Noboa si è riconfermato Presidente dell’Ecuador. Anche questa volta, la sfida è stata combattuta contro la candidata di sinistra Luisa González, sconfitta al ballottaggio col 56% dei voti ottenuti da Noboa.

A sinistra Luisa González, a destra Daniel Noboa.

Foto: Karen Toro/REUTERS

Tuttavia, la concorrente González non riconosce la vittoria: in vantaggio durante i sondaggi elettorale, la candidata di sinistra sostiene di essere vittima della “più grottesca frode elettorale della sua storia”. Tuttavia, alcuni dei governi come Paraguay (destra), Guatemala (centrosinistra) e Perù (sinistra) hanno riconosciuto la vittoria di Noboa. L’unica speranza per González è ora il riconteggio dei voti.