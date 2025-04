Stati Uniti, Cina e Panama: continua lo scontro tra le Super potenze per l’affermazione nell’isola.

Dopo la guerra commerciale a colpi di dazi e contro dazi, Stati Uniti e Cina continuano a fronteggiarsi, questa volta giocando sul loro soft power, per l’affermazione nei territori che per collocazione geografica e per materie prime, vengono considerati “strategici” per le logiche di equilibrio di potenza internazionale.

Lo scenario dove in queste ultime settimane si stanno scontrando USA e Cina è Panama e il suo canale strategico per le rotte e i commerci internazionali.

I pedaggi, le minacce di Trump e i rapporti con Pechino

Nelle scorse settimane il presidente Trump, parlando del canale di Panama aveva dichiarato “Gli Stati Uniti, voglio dire, pensateci, hanno speso più soldi di quanti ne abbiano mai spesi prima per un progetto e hanno perso trentottomila vite nella costruzione del Canale di Panama(….) Siamo stati trattati molto male da questo stupido regalo che non avrebbe mai dovuto essere fatto. E la promessa di Panama nei nostri confronti è stata infranta. Lo scopo del nostro accordo e lo spirito del nostro trattato sono stati totalmente violati. Le navi americane sono state gravemente sovraccaricate e non trattate equamente in alcun modo, forma o aspetto, e questo include la Marina degli Stati Uniti. E soprattutto, la Cina sta gestendo il Canale di Panama, e non siamo stati noi a darlo alla Cina. L’abbiamo dato a Panama e ce lo stiamo riprendendo”.

Con queste parole il Tycoon ha fatto capire fin da subito le intenzioni della sua Amministrazione non solo nel riprendersi il controllo dello stretto ma soprattutto andare allo scontro con Pechino in una porzione del mondo che gli americani da sempre rivendicano di lora esclusiva influenza.

A questi suoi interventi è seguita una trattativa tra la holding CK Hutchison, società cinese vicina al regime di Xi Jinping e pronta a piegarsi ai voleri di Pechino, e un gruppo guidato da BlackRock per l’acquisto e la gestione delle attività portuali dei terminal di accesso uno sul lato Atlantico e l’altro del Pacifico, che collegano i due oceani. L’accordo venne valutato 22,8 miliardi di dollari per le attività sul Canale e segnava la riaffermazione statunitense, tramite operatori economici americani, sul controllo delle attività dello stretto facendo infuriare Pechino.

A marzo, la società di Hong Kong aveva annunciato un accordo per vendere 43 porti in 23 paesi, inclusi i suoi due sul Canale interoceanico di Panama, a un gruppo guidato dal gigante della gestione patrimoniale BlackRock per 22 miliardi di dollari in contanti. Da allora, una Pechino furiosa ha annunciato una revisione antitrust dell’accordo, impedendo probabilmente alle parti di firmare un accordo il 2 aprile come previsto. Panama Ports, una sussidiaria di Ck Hutchison, si è aggiudicata la concessione per gestire il porto di Balboa sul lato Pacifico del canale e il porto di Cristobal sul lato Atlantico nel 1997. La concessione è stata rinnovata per altri 25 anni nel 2021.

Tuttavia, il revisore dei conti dello Stato panamense per le attività portuali, Anel Flores ha denunciato, poche ore prima della visita del Segretario della Difesa americano Pete Hegseth, la violazione da parte di CK Hutchison del contratto di gestione delle attività portuali. Flores, durante l’auditing sullo stato delle concessioni, ha fornito i dettagli sulle difformità contrattuali da parte di Hutchison sottolineando che nel rinnovo immediato del contratto concesso nell’auditing del 2021 mancava la documentazione richiesta e che Panama non ha ricevuto dalla società sussidiaria di Hutchison 1,2 miliardi di dollari per le sue operazioni nei porti di Balboa e di Cristobal.

“Dei ricavi totali fatti da questa compagnia a Panama, abbiamo ricevuto a malapena il 9%. Cioè, nemmeno questo hanno rispettato. Una compagnia molto curiosa visto che quando pagavano 28 milioni di dollari movimentavano 400.000 contenitori totali mentre l’anno scorso ne hanno movimentati 3,7 milioni ma il guadagno è rimasto lo stesso”, ha dichiarato Flores, annunciando che avrebbe i direttori che hanno gestito il rinnovo del contratto di concessione e sui vertici di Panama Ports.

L’apparente rinnovata unione di intenti USA-Panama

Nelle scorse ore con l’arrivo del segretario alla difesa Pete Hegseth a Panama, gli Stati Uniti hanno voluto lanciare un monito diretto a Pechino che Panama è un “loro territorio strategico” e con il governo del presidente Mulino esiste massima condivisione e cooperazione internazionale.

“Non possiamo perdere di vista la sicurezza del Canale” con queste parole ha affermato che gli Stati Uniti non permetteranno alla Cina o a qualsiasi altro Paese di mettere a repentaglio il Canale di Panama e i commerci internazionali marittimi.

Secondo il segretario alla difesa, il Canale di Panama si trova ad affrontare nuove minacce con gli Stati Uniti che non permetteranno alla Cina comunista o a qualsiasi altro Paese di mettere a repentaglio il funzionamento o “l’integrità del Canale”, nel suo primo discorso durante la visita nel Paese centroamericano. Hegseth ha incontrato per due ore il presidente panamense José Raúl Mulino, poi ha partecipato anche all’inaugurazione del Molo 3 del Servizio aeronavale (Senan), nell’area di Panama Pacifico, dove personale militare Usa e agenti del Senan stanno conducendo esercitazioni congiunte.

“Voglio essere molto chiaro: la Cina non ha costruito questo Canale, la Cina non lo gestisce e la Cina non lo userà come arma. Insieme, con Panama come nostra guida, faremo in modo che il Canale sia accessibile a tutte le nazioni”, ha dichiarato il rappresentante Usa.

Gli Stati Uniti “non vogliono la guerra con la Cina, ma agiranno per scoraggiare le “minacce (…) non cerchiamo la guerra con la Cina, ma insieme dobbiamo prevenire la guerra scoraggiando con fermezza e vigore le minacce cinesi in questo emisfero”, ha avvertito Hegseth contro le influenze malevoli cinesi nelle Americhe. In quest’ottica si colloca il negoziato con il quale Stati Uniti e Panama stanno discutendo un accordo militare con il quale si prevedrebbe un meccanismo di dislocamento delle truppe statunitensi in determinate aree del canale nonché un meccanismo di compensazione economica per i pedaggi pagati dalle navi da guerra e dai sottomarini americani per attraversare il Canale di Panama.

Gli Stati Uniti con questa intesa potranno schierare truppe presso le installazioni controllate da Panama per addestramento, esercitazioni e una serie di altre attività in chiave anticinese, secondo un accordo congiunto visionato dall’Afp. “Abbiamo dislocato molte truppe a Panama e occupato alcune aree che prima non avevamo”, ha confermato il Commander in chief insieme al segretario alla Difesa Pete Hegseth, appena tornato dalla visita ufficiale a Panama.

“Per noi era importante che, in caso di emergenza, le nostre truppe potessero essere dislocate rapidamente nonché passare per prime e gratuitamente. Ringraziamo i nostri partner panamensi per aver collaborato con noi in questo senso”, ha dichiarato Hegseth.

L’irritazione di Pechino

Stante la “prova di forza” statunitense, la Cina ha accusato gli stessi Stati Uniti di “atti malevoli” sul Canale di Panama, dopo che il segretario alla Difesa americano Pete Hegseth ha dichiarato che Pechino sta mettendo a rischio le operazioni della principale e strategica via d’acqua di collegamento tra il Pacifico e l’Atlantico.

“Alti funzionari statunitensi hanno attaccato malevolmente la Cina, diffamando e minando la cooperazione Cina-Panama, esponendo ancora una volta la natura prepotente degli Stati Uniti”, ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri, Lin Jian.

In un clima rovente tra le due Superpotenze con i rapporti che sembrerebbero essersi ridotti ai minimi termini tra Pechino e Washington vedremo come si evolveranno le dinamiche di controllo dell’isola di Panama e dei sul suo stretto, vedremo se il territorio sarà oggetto di nuove prove di forze tra i due attori e se potrebbe rappresentare un “casus belli” capace di innescare un conflitto, maggiormente percettibile nelle conseguenze rispetto all’attuale conflitto commerciale, che getterebbe l’intera comunità internazionale nel caos diplomatico.