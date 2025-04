Appena sei mesi dopo la sua elezione, il Presidente indonesiano Subianto è già in difficoltà

Il Presidente indonesiano Prabowo Subianto ha iniziato il suo mandato lo scorso ottobre ostentando grande sicurezza e ottimismo riguardo al potenziale dell’Indonesia e sua personale capacità nel trasformare il Paese.

Prabowo ha promesso di mantenere gli impegni elettorali volti a sviluppare in modo significativo il programma nazionale di pasti gratuiti ed elevare il profilo dell’Indonesia nella politica regionale e mondiale. Quest’ultima promessa mostra il suo marcato interesse in politica estera, soprattutto rispetto al suo predecessore, l’ex Presidente Joko Widodo, popolarmente conosciuto come Jokowi.

Ma a meno di sei mesi dall’inizio del suo mandato quinquennale, Prabowo deve già affrontare una infinita serie di problemi.

Ha reagito in modo critico alle recenti proteste di piazza che evidenziavano la debolezza di alcuni suoi piani economici. Ha messo in piedi un governo esageratamente numeroso, senza aver fatto nulla per prevenire la potenziale corruzione. Anche in materia di politica estera, apparentemente il campo a lui più congeniale, Prabowo è sembrato incapace di sviluppare progetti coerenti, a volte perseguendo piani contraddittori.

Turbolenze di bilancio

Qualche mese fa, senza avvisare i suoi consiglieri economici e senza fornire una motivazione legale o costituzionale a base delle sue decisioni, Prabowo ha annunciato che avrebbe apportato massicci tagli al bilancio nazionale per il 2025, tagli che avrebbero ridotto la spesa pianificata dall’Indonesia dell’8,5%.

Le misure includono riduzioni significative dei trasferimenti di bilancio statali ai governi regionali che dipendono fortemente dai fondi statali, soprattutto nelle parti più povere del Paese.

Prabowo ha anche tagliato i bilanci delle agenzie statali e dei ministeri, una mossa risultata molto impopolare a Jakarta e in diverse altre città dove questi fondi rappresentano un importante contributo all’economia locale in un Paese dove la burocrazia è ai massimi livelli.

Questi tagli hanno colpito duramente alcuni ministeri particolarmente attivi, compresi quelli che si occupano dell’assistenza all’infanzia, delle infrastrutture pubbliche e dei disastri naturali, che sono estremamente comuni in Indonesia.

I risparmi saranno utilizzati in parte per finanziare l’impegno elettorale di Prabowo che consiste di lanciare un programma di pasti gratuiti, che vale 28 miliardi di dollari, destinato a studenti e donne incinte, un quarto della popolazione del Paese.

Ma, punto molto impopolare, andranno anche a finanziare un nuovo fondo sovrano statale chiamato Danantara e che controllerà alcune delle più grandi imprese statali del Paese.

Potrebbero però essere stornati anche su altri progetti, approvati la scorsa settimana dal Parlamento, che consentirebbero al personale militare di coprire una gamma molto più ampia di incarichi governativi civili, andando a superare addirittura l’era Suharto.

In particolare, il Parlamento indonesiano ha approvato una legge dove si specifica che il fondo non verrà supervisionato né dal Ministero delle Finanze né dai revisori dei conti o dai vigilanti anticorruzione. Ci penserà Prabowo in persona.

Allo stato attuale pare che non ci siano piani reali per ciò che il nuovo fondo farà effettivamente. Ciononostante, Prabowo ha detto che Danantara alla fine gestirà 900 miliardi di dollari, il che lo renderebbe il più grande fondo sovrano del sud-est asiatico.

Ha anche suggerito che potrebbe fare un altro giro di tagli di bilancio i cui proventi andrebbero a Danantara, mossa che indebolirebbe ulteriormente un governo visto molto male dalla popolazione.

I tagli alla spesa che sono già stati effettuati stanno distruggendo non solo i ministeri che si occupano dei servizi pubblici essenziali, ma anche quelli che assicurano la supervisione del governo, sollevando serie preoccupazioni in materia di corruzione.

Prabowo si è sempre affidato all’esercito per lo svolgimento delle funzioni statali, come la fase pilota del programma di pasti gratuiti, e la legge approvata la scorsa settimana espanderà ulteriormente il coinvolgimento dei militari.

Inoltre, alcuni dei ministri del suo governo dirigono industrie o aree nelle quali sono direttamente coinvolti economicamente.

Molti indonesiani e analisti politici vedono questi atti come segni che Prabowo, membro di lunga data dell’élite indonesiana, voglia semplicemente arricchire ulteriormente l’oligarchia del Paese, minando la democrazia indonesiana e lo Stato di diritto, già usciti malconci dalla presidenza Jokowi.

Queste preoccupazioni si sono trasformate in rabbia dell’opinione pubblica e scatenato proteste in molte città.

I manifestanti hanno soprannominato la loro campagna “Indonesia Oscura”, un cinico riferimento alle promesse di Prabowo di un Paese dal futuro economico e politico “scintillante”.

Tuttavia, non sono solo coloro che sono preoccupati per la democrazia e lo Stato di diritto a dubitare fortemente delle politiche economiche di Prabowo.

I tagli di bilancio, insieme all’incertezza che circonda i suoi progetti futuri, visto che ha effettuato questi primi tagli senza preavviso, stanno destabilizzando sia i consumatori che gli investitori.

È probabile che uno dei primi effetti si vedrà sulla crescita del PIL del prossimo anno che sarà sicuramente attutita, quando Prabowo ha promesso un suo costante aumento.

Anche la crescita a lungo termine potrebbe subire un duro colpo. Prabowo aveva affermato che sotto la sua presidenza l’Indonesia, che negli ultimi tempi aveva registrato una crescita media di circa il 5%, avrebbe iniziato a crescere dell’8% annuo.

Ma gli economisti indonesiani vedono oggi questo obbiettivo come estremamente improbabile.

Confusione in politica estera

Anche la politica di Prabowo è stata, fin qui, confusa. Una cosa che in realtà ha sorpreso molti osservatori dato il suo passato come Ministro della Difesa e i suoi numerosi incontri con i leader mondiali avuti durante il periodo di transizione presidenziale.

Ma dopo la sua nomina a Presidente, una delle prime cose che Prabowo ha fatto è stato nominare Ministro degli Esteri il suo ex segretario personale, che non aveva nessuna esperienza internazionale.

A novembre, durante il primo viaggio ufficiale all’estero di Prabowo come Presidente, il ministero degli Esteri cinese ha pubblicato una dichiarazione nella quale si diceva che l’incontro di Prabowo con il Presidente cinese Xi Jinping a Pechino legittimava le contestate rivendicazioni cinesi nel Mar Cinese Meridionale.

Se l’Indonesia non ha alcuna disputa territoriale formale con la Cina in quelle acque, le navi cinesi stanno sempre più invadendo le acque intorno alle isole Natuna, per l’appunto indonesiane.

Storicamente l’Indonesia non ha mai approvato la crescente assertività della Cina nelle acque contese di altri Stati del sud-est asiatico.

Questo comunicato è stato per tutti una grande sorpresa.

Se ha sorpreso gli analisti, è stato ancora più scioccante per gli indonesiani, dal momento che Prabowo ha sempre affrontato con molta cautela le relazioni tra Jakarta e Pechino, e si è sempre distinto come forte difensore dei confini e delle rivendicazioni marittime dell’Indonesia, isole Natuna comprese.

Il ministero degli Esteri indonesiano ha rapidamente ricusato la dichiarazione di Pechino, ma nel tempo Prabowo l’ha più volte citata, creando solo confusione.

Nei primi mesi della sua presidenza, non è riuscito a rispondere con forza alla Cina quando questa ha inviato più volte delle navi della sua guardia costiera nelle acque rivendicate dall’Indonesia.

Questo ha portato i suoi detrattori ad affermare che il Presidente stesse mettendo a serio repentaglio la sovranità del Paese.

Giorni dopo la visita a Pechino, Prabowo ha incontrato a Washington l’allora Presidente degli Stati Uniti Joe Biden, ottenendo l’impegno degli Stati Uniti di continuare a sostenere la transizione energetica verde dell’Indonesia, senza assolutamente porsi il problema che questo impegno con Trump non avrebbe probabilmente avuto futuro.

Durante quella visita, Prabowo ha anche affermato che Jakarta condivideva le stesse idee di Washington in campo di diritti umani, e che i due Paesi avrebbero convenuto di lavorare insieme sulla questione, nonostante Prabowo in passato non avesse mai mostrato alcun interesse sulla questione.

In effetti, Prabowo ha un preoccupante passato riguardo i diritti umani, soprattuto nel suo passato di ufficiale delle forze speciali durante la dittatura militare indonesiana.

La reazione negativa dell’opinione pubblica

A fronte di questi inciampi, Prabowo sta anche affrontando il crescente nervosismo dell’opinione pubblica per le sue politiche interne e la preoccupazione dell’élite che si occupa di politica estera indonesiana.

Ma finora, non sembra prendere sul serio nessuna delle due cose.

Per quanto riguarda le sue politiche economiche caotiche e potenzialmente disoneste, Prabowo ha fatto ostruzionismo, criticando le proteste del movimento Indonesia Oscura e qualsiasi preoccupazione sul controllo del gigantesco fondo sovrano, continuando a promettere un futuro economico scintillante al suo Paese.

Ha ripetutamente sventagliato uno studio di Goldman Sachs che prevedeva che l’Indonesia sarebbe cresciuta fortemente e sarebbe diventata la quarta economia più grande del Mondo entro il 2050.

Ma il rapporto, pubblicato nel 2022, era solo una proiezione basata su solide politiche economiche e sullo Stato di diritto, elementi fondamentali che in Indonesia ad oggi mancano.

In particolare, tra i giovani indonesiani le politiche economiche e la gestione centralizzata di Prabowo, e il potenziale danno che potrebbero arrecare alla crescita, hanno creato un’insoddisfazione così grave che il Paese potrebbe perdere una generazione intera di futuri imprenditori e lavoratori di valore per via della fuga di cervelli.

Un recente sondaggio dell’ISEAS-Yusof Institute di Singapore ha rilevato che i giovani indonesiani sono più pessimisti dei loro coetanei di qualsiasi altro Paese del sudest asiatico.

Queste sono le persone di cui l’Indonesia ha invece più bisogno se vuole diventare più innovativa e avere una crescita elevata, andando a soddisfare la proiezione di Goldman Sachs, tanto cara a Prabowo.

L’eredità che Prabowo si porta dietro dalla sua carriera militare include molte storie oscure, che è riuscito però a mitigare in qualche modo durante la sua scalata politica verso la massima carica del Paese.

Ma se la sua presidenza continuerà sulla strada intrapresa fino ad oggi, potrebbe essere ricordato sia per le sue passate violazioni dei diritti umani che per l’indebolimento di un’economia con un enorme potenziale, senza dimenticare la democrazia e lo Stato di diritto dell’Indonesia in serio pericolo.