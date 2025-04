Il Messico non esclude dazi reciproci per gli Usa

Le ultime dichiarazioni della presidente Claudia Sheinbaum hanno reso chiaro che il Messico potrebbe rispondere ai dazi degli Usa, con tariffe reciproche.

“Non lo escludiamo, ma preferiamo proseguire il dialogo prima di adottare altre misure”.

La decisione è arrivata dopo che l’amministrazione Trump ha previsto dazi del 25% anche su Canada e Messico, due paesi che erano stati inizialmente esonerati.

Il timore per una guerra commerciale globale, scatenata dagli Usa, è alto, in quanto provocherebbe un effetto domino di perdite economiche.

Il Messico sui dazi per gli Usa: “meglio evitarli”

La presidente messicana Sheinbaum ha ammesso che le tariffe reciproche ipotizzate sarebbero in realtà da evitare, per quanto possibile, per due motivi: il primo è che gli Usa sono il principale partner commerciale del Messico; il secondo è che i dazi colpirebbero soprattutto l’acciaio e l’alluminio.

Questi ultimi sono materiali cruciali per i settori automobilistico ed elettronico messicani, due comparti che costituiscono il 46% dell’export del paese (per un valore complessivo di 200 miliardi di dollari). Il Messico è infatti il terzo esportatore mondiale di veicoli, molti dei quali vengono esportati proprio in Usa.

L’applicazione dei dazi renderebbe quindi i prodotti più costosi in Messico, colpendo famiglie e aziende.

Una violazione del T-Mec?

I dazi di Trump hanno raggiunto il 49% contro vari Pesi, colpendo soprattutto la Cina (34%), seguita dall’Ue (20%) e dal Giappone (24%).

Per quanto riguarda il caso specifico del Canada e del Messico, le tariffe rappresentano una grande minaccia al sistema di libero scambio, mantenuto per oltre 30 anni.

Si tratta di un equilibrio garantito soprattutto dall’accordo T-Mec, che consente alle aziende straniere — che producono in Messico o Canada — di esportare i prodotti negli Usa, a tariffe agevolate.

Trump sostiene però che tali condizioni verrebbero sfruttate dalla Cina, per rafforzare il proprio settore automobilistico (il Messico infatti acquista molti veicoli dalla Cina).

Come è stato evidenziato da alcuni analisti, tuttavia, l’applicazione dei dazi sarebbe una grave pugnalata al commercio, con vari effetti: meno competitività, meno disponibilità dei prodotti, meno posti di lavoro ecc…

Ma l’elemento cruciale dell’intera faccenda è che tali tariffe sarebbero una chiara violazione del T-Mec e scatenerebbero un circolo vizioso di perdite economiche, per tutte le parti coinvolte.