L’Unione Africana ha deciso di dare una possibilità al modello diplomatico di Gibuti

Mahamoud Ali Youssouf, Ministro degli Esteri di Gibuti, si è da poco insediato alla presidenza della Commissione dell’Unione Africana poche settimane dopo aver sconfitto Raila Odinga, ex Primo Ministro del Kenya e leader dell’opposizione, nella corsa per questa carica. Succede al ciadiano Moussa Faki, che lascia dopo aver coperto due mandati di quattro anni ciascuno.

La vittoria di Youssouf rappresenta una vittoria diplomatica per uno degli Stati più piccoli, ma diplomaticamente più vivi, del continente, anche se gli osservatori la considerano più come una battuta d’arresto dell’ambiziosa politica estera del Kenya e del suo Presidente William Ruto.

Ruto e Odinga

Anche se di recente è stato in disaccordo con Odinga a causa della diversa visione in politica interna, Ruto ha preso personalmente in mano la campagna per la presidenza della Commissione, mobilitando l’intero governo keniota nel tentativo di garantire l’incarico al suo ex rivale. Ruto sicuramente avrebbe preferito sapere Odinga occupato a lavorare nella sede dell’UA ad Addis Abeba, perché più libero di muoversi in prospettiva di una rielezione.

Se così fosse, i suoi calcoli ricorderebbero quelli dell’ex Presidente sudafricano Jacob Zuma che fece di tutto affinché Nkosazana Dlamini-Zuma – sua ex moglie e rivale politica – fosse eletta alla presidenza della Commissione dell’UA nel 2012. Tuttavia, Ruto non aveva previsto il livello di reticenze generato dalla prospettiva di avere un keniota a capo della Commissione.

All’inizio della corsa, Youssouf aveva ricevuto l’approvazione dell’Organizzazione per la Cooperazione Islamica, che comprende 27 membri africani, approvazione in parte dovuta a causa dell’immagine data da Ruto del Kenya, troppo filoccidentale ed ostile agli Stati più solidali con la Palestina. Erano sorti anche dubbi su come Odinga avrebbe gestito questo ruolo, se fosse riuscito a lavorare da indipendente o come mero sostituto di Nairobi.

Contrariamente ad Odinga e ai venti a lui contrari, Youssouf ha potuto trarre molti benefici dalla lunga esperienza fatta a Gibuti, che nonostante le piccole dimensioni ha un ruolo diplomatico vivace, soprattutto riguardo agli sforzi fatti nel garantirsi investimenti esterni a sostegno della sua stabilità.

Gibuti e la sua posizione strategica

Gibuti ospita l’Autorità Intergovernativa per lo Sviluppo, o IGAD, un’organizzazione regionale che comprende otto Stati membri e sovrintende al commercio e alla diplomazia nel Corno d’Africa. A differenza di altre associazioni del continente, l’IGAD è sostenuta da diverse Nazioni non africane come Francia, Regno Unito e Stati Uniti, sostegno che evidenzia il tipo di reti multinazionali che Gibuti sta creando.

Il modo in cui Gibuti ha saputo sfruttare con grande successo la sua posizione strategica nel Corno d’Africa è un altro elemento che evidenzia la maestria con la quale utilizza la diplomazia. È sede di almeno otto basi militari straniere provenienti da Paesi diversi e persino rivali. Questi includono Camp Lemonnier, unica base permanente dell’esercito americano in Africa, nonché una base navale francese che rappresenta uno dei più grandi contingenti francesi all’estero.

Ma Gibuti ospita anche la prima base cinese all’estero, così come un base italiana, una giapponese e una della Corea del Sud, tutte nate per combattere la pirateria e per difendere gli importanti interessi economici presenti nel Mar Rosso. Questa considerevole presenza straniera ha contribuito a garantire la stabilità di Gibuti, incentivando le potenze globali a tenerlo isolato dai conflitti presenti nel Corno d’Africa.

Queste basi hanno anche portato a significativi investimenti economici nel Paese, permettendogli di vantare un PIL pro capite considerevolmente più alto rispetto ai suoi vicini, mentre il suo accesso alle coste ha potenziato i collegamenti economici e infrastrutturali con l’Etiopia, che non ha sbocchi sul mare.

Le aspirazioni di Gibuti includono quella di diventare un hub commerciale per il continente, come si evidenzia nel suo piano “Vision Djibouti 2035”, ancorato su una forte posizione neutrale nei confronti degli interessi in competizione nella regione e garantire così agli investitori un ambiente sostenibile.

L’approccio di Gibuti

L’approccio di Gibuti serve come modello per chi vuole sfruttare la competizione tra potenze a proprio vantaggio, senza allinearsi per forza con una parte o con l’altra. Questo è stato uno degli argomenti vincenti utilizzati da Youssouf e dalla sua squadra elettorale, a differenza di Ruto che ha invece palesato ad alta voce l’allineamento del Kenya con l’Occidente.

In un momento in cui gli Stati Uniti con la nuova Amministrazione Trump riducono gli aiuti esteri e la Cina sotto il Presidente Xi Jinping frenano i loro investimenti infrastrutturali nel continente, gli Stati africani potrebbero aver visto nell’azione diplomatica di Gibuti maggiore equilibrio e apertura rispetto al Kenya, un punto di forza nato dall’operazione diplomatica che il Ministro degli Esteri Youssouf costruisce dal 2005.

Secondo gli osservatori, Youssouf ha anche beneficiato dell’influenza che ha all’interno dell’UA il Presidente di Gibuti Ismail Omar Guelleh. In una organizzazione dove la longevità si identifica con l’anzianità e l’esperienza viene considerata un segno di eccellenza, il fatto che Guelleh sia in carica dal 1999 potrebbe aver fatto la differenza. L’assegnazione a Gibuti della presidenza della Commissione potrebbe anche essere interpretata come un’opportunità per accogliere al suo interno Guelleh, che dovrebbe dimettersi alle elezioni del prossimo anno a causa del limite di età stabilito dalle riforme

costituzionali del 2010. In questo contesto, l’incarico ottenuto ad Addis Abeba potrebbe anche essere una comoda rampa di lancio per Youssouf alla successione.

UA e posizioni di prestigio

Ma frutto questo nasce dell’interpretazione degli esperti e Youssouf potrebbe semplicemente essere la persona giusta arrivata al momento giusto. La sua esperienza come Ministro degli Esteri gli permette di capire profondamente l’intricata architettura diplomatica dell’Africa, laddove l’UA deve interfacciarsi con diverse comunità economiche regionali e blocchi commerciali che si sovrappongono.

Lo status ricoperto da Gibuti di “non minaccioso” nei confronti delle aspiranti egemonie del continente può sicuramente renderlo un “mediatore credibile” negli sforzi volti a risolvere i conflitti in corso. Per tradizione, la competizione per un posto di prestigio nell’UA tende sempre ad assegnare il primo posto a Stati considerati poco ambiziosi, mentre i ruoli nella Commissioni che sovrintende gli affari economici e di sicurezza sono maggiormente contesi dalle maggiori potenze del continente.

La Nigeria, per esempio, si sta occupando per il secondo mandato consecutivo degli affari politici, della pace e della sicurezza, mentre il Sudafrica ha ottenuto il portafoglio delle infrastrutture e dell’energia.

Infine, nello scegliere più un “segretario” che un “generale”, l’UA ha dimostrato la sua volontà di nominare un presidente della Commissione che svolgesse un’azione di supervisione dell’amministrazione quotidiana dell’organizzazione, in modo che le decisioni sulla direzione politica rimanessero appannaggio esclusivo dell’assemblea dei capi di Stato.

Avere un ex capo di governo qualcuno con la statura e l’influenza di Odinga potrebbe aver reso più complicato questo obbiettivo. Al di là della competizione e delle crescenti ambizioni diplomatiche di Gibuti, molti osservatori si interrogano su quanto Youssouf possa avere successo in questo ruolo. Il primo mandato di Faki è stato in gran parte considerato un successo, caratterizzato da una Commissione abbastanza attiva e dall’istituzione dell’African Free Trade Agreement (area di libero scambio del continente africano), o AfCTA.

Ma lo slancio è progressivamente diminuito durante il suo secondo mandato. Alcuni sostengono che la morte di Deby nel 2021 potrebbe aver privato Faki di un alleato a lungo termine tra i capi di Stato per sostenere la sua agenda, una sfida che Youssouf potrebbe dover affrontare se Guelleh si dimettesse l’anno prossimo.

Ostacoli per l’UA

Ciò evidenzia gli ostacoli che l’UA deve affrontare in quanto istituzione che non ha ancora la statura necessaria per affrontare efficacemente le questioni che deve risolvere. Come Youssouf, Faki era l’ex Ministro degli Esteri del Ciad con un’ampia rete di contatti e una notevole esperienza.

Al momento dell’assunzione dell’incarico, aveva molta fiducia nelle sue capacità e poter utilizzare efficacemente la Commissione per fa sì che l’UA raggiungesse i suoi obbiettivi. Lascia l’incarico con un po’ di frustrazione per il numero di riforme previste ma non arrivate a termine, lasciandolo senza più strumenti né poteri necessari per lasciare il segno. La campagna di Youssouf si è concentrata sulla costruzione di capacità istituzionali e legami con le potenze straniere, per valorizzare la competenza di tutore della pace dell’UA e rafforzare l’auto finanziamento dell’organismo.

La sfida persistente incentrata ancora sulla risoluzione di molte di queste questioni, anni dopo le riforme fatte per questo e decenni dopo la formazione dell’UA, evidenzia la portata della scommessa fatta.