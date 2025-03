Hamas risponde all’attacco israeliano con razzi su Tel Aviv

Hamas e gli Houthi hanno reagito all’ultimo attacco israeliano nella Striscia di Gaza, che ha ufficialmente messo fine alla tregua iniziata il 19 gennaio.

Sono stati lanciati razzi e missili a Tel Aviv, dove le sirene dell’antiaerea sono scattate in piena notte “in seguito al lancio di un missile in arrivo dallo Yemen”, rivendicato dagli Houthi.

L’allarme è ricominciato in pieno giorno, per il lancio di tre razzi da Gaza verso il centro di Israele, da parte di Hamas. In serata si è poi verificato un altro attacco degli Houthi.

Hamas contro i massacri del 18 marzo

Hamas, rivendicando il raid su Israele, ha parlato di una risposta ai “massacri sionisti contro i civili” a Gaza.

La campagna delle Forze di difesa israeliane, iniziata il 18 marzo, ha già causato 500 morti di cui 190 bambini e si spingerà fino ai confini meridionali della Striscia di Gaza. Come annunciato dal portavoce dell’esercito israeliano, “i soldati dell’Idf hanno avviato un’operazione di terra nel quartiere di Shaboura a Rafah, distruggendo infrastrutture terroristiche”.

Fonte: Afp

Le famiglie degli ostaggi protestano in piazza

In parallelo aumentano le proteste in piazza, nello Stato ebraico, da parte delle famiglie degli ostaggi. La richiesta è quella di fermare la guerra e liberare le persone rapite dai terroristi.

A Gerusalemme tali proteste sono diventate veri e propri scontri, dopo il tentativo di alcune persone di sfondare le barriere di sicurezza, represso con idranti e gas maleodorante dalla polizia locale.

Fonte: L’Espresso

Il presidente israeliano Isaac Herzog ha poi invitato il governo a non dividere la popolazione (in seguito alla questione del licenziamento del capo dello Shin Bet), sottolineando che: “Non si possono rinnovare i combattimenti per adempiere al sacro dovere di riportare gli ostaggi e, allo stesso tempo, non ascoltare e sostenere le loro famiglie, che stanno vivendo un inferno sulla terra”.

I prossimi passi della diplomazia

Secondo alcune fonti ad al-Arabi al-Jadid, Hamas non si oppone alla proposta di tregua degli Usa, portata avanti da Steve Witkoff, ma a una condizione: il passaggio immediato alla Fase 2 dell’accordo per il cessate il fuoco.

Nel frattempo una delegazione palestinese è già pronta al dialogo al Cairo, dove mercoledì scorso i funzionari dell’Idf, hanno incontrato il capo dell’intelligence egiziana Hassad Rashad.