USA-Messico: storia di un confine maledetto

Uno dei temi che ha attraversato le cronache degli ultimi due secoli, si è imposto con vigore e messo da

parte nei momenti opportuni è certamente il delicatissimo confine che separa il Messico dagli Stati Uniti.

Definirlo banalmente un confine porterebbe forse a svalutare ciò che in concreto questa delimitazione ha

rappresentato, rappresenta e -tristemente- rappresenterà per un indefinito futuro: una demarcazione

netta tra due mondi, tra America Settentrionale e Centrale (come pure molti esperti affermano), tra

economie, costumi, vite e speranze diametralmente opposti.

Un confine che si fa purtroppo emblema della disperata tensione verso la speranza di una vita migliore, ma ahimè anche di criminalità dalle grandi fauci pronta a divorare quanti, anche casualmente, si trovino sulla sua strada. Semplificare la tematica del confine in semplici esigenze di controllo della immigrazione -sia pur innegabilmente urgenti- rischia di non offrire una onesta visuale della ampia e radicata problematica che coinvolge i due Stati. È a questo punto necessario volgere lo sguardo al passato e ricercare le origini di questo confine, nonché le motivazioni che ne hanno accompagnato lo sviluppo.

La zona di interesse

Ci troviamo in un’area che solo a partire dalla metà del XVI secolo vide il colonialismo degli europei, in seguito alla scoperta di un giacimento di argento. Questa situazione rimane stabile fino al XIX secolo, quando gli equilibri vennero scombussolati dalla cd. teoria del “destino manifesto” per gli americani, da un lato, e l’indipendenza del Messico dalla Spagna, dall’altro. Nascono allora i primi scontri: il Texas rivendica la propria indipendenza dal Messico nel 1836, per poi venir annesso agli Stati Uniti del 1845.

La tensione sale, gli scontri aumentano, fino a sfociare nella guerra Messico-statunitense tra il 1846 e il 1848, conclusasi con il Trattato di Guadalupe Hidalgo, evidentemente indice di come sarebbero stati improntati i successivi rapporti. Con questo, infatti, il Messico dovette cedere circa il 55% del proprio

territorio, includendo California, Arizona, New Messico, Utah, Nevada…per citarne alcuni. Fu poi cinque

anni dopo, con l’Acquisto Gadsden, che furono finalmente definiti i confini.

I confini

Basti pensare che ogni anno l’80% della cocaina immessa sul mercato americano passa dal Messico, tanto da portare l’amministrazione Bush nel 1993 a costruire la “barriera di separazione”, portata avanti tanto da presidenti repubblicani (fino a Trump nel 2016), quanto democratici (a partire da Clinton). Degli attuali 3100 km di confine, solo circa 1000 km sono presidiati dalla barriera, in prospettive certo espansive, ma forse in parte miopi a problemi di più ampia portata, stante la necessità di ponderare a monte del problema, e rimandare poi alla gestione delle contingenze.