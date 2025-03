Anche il Sudafrica comincia ad accusare l’arrivo di Trump

“Dobbiamo tracciare una nuova strada in un mondo che sta cambiando rapidamente”, ha detto il Presidente Cyril Ramaphosa al popolo sudafricano nel suo discorso sullo Stato della Nazione. Senza menzionare gli Stati Uniti, il Presidente Trump o Elon Musk, Ramaphosa ha denunciato con forza l’evidente oscillazione nella politica degli Stati Uniti nei confronti del Sudafrica da quando Trump è tornato alla Casa Bianca lo scorso 20 gennaio. Descrivendo il mondo nel quale il Sudafrica deve muoversi oggi come un mondo caratterizzato dal crescente nazionalismo e protezionismo, Ramaphosa ha dichiarato che Pretoria non sarebbe stata in alcun modo “vittima di bullismo”.

Il discorso di Ramaphosa è arrivato in risposta alla svolta che porta ad una battuta d’arresto nella politica dell’era Biden, e che vede la macchina del governo americano impegnata a promuovere un programma di disinformazione, riconducibile ai movimenti nazionalisti bianchi del Sudafrica, contro Pretoria. Come prova di questo cambio di rotta, la settimana scorsa l’Ambasciata degli Stati Uniti ha promesso un’azione immediata su una petizione degli afrikaner bianchi, ai quali Trump ha promesso lo status di rifugiati.

Nonostante le nuove sfumature, questa svolta non è del tutto inaspettata e arriva sullo sfondo di tensioni antiche tra Stati Uniti e Sudafrica, inerenti al multilateralismo, ai diritti umani e al ruolo delle nuove potenze emergenti nell’ordine globale. Data la presidenza di turno del Sudafrica nel G20 e la sua appartenenza ai BRICS, Pretoria si trova nel mirino di questa politica non proprio trasparente e che sta già avendo le prime ripercussioni diplomatiche.

Marco Rubio

La scorsa settimana, il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha saltato la riunione dei Ministri degli Esteri del G20 ospitato dal Sudafrica, una mossa vista contemporaneamente come un monito al governo sudafricano post apartheid, alla Corte di Giustizia Internazionale e ai BRICS. Questo nuovo momento di tensione inizia lo scorso 7 febbraio, quando Trump ha emesso un ordine esecutivo dove il governo del Sudafrica veniva additato per “ la sua politica discriminatoria basata sulla razza, inclusa la confisca di proprietà, definita razzialmente discriminatoria”, nonché di “posizioni aggressive nei confronti degli Stati Uniti e dei suoi alleati”.

Queste sono ovviamente affermazioni scioccanti nei confronti di un Paese che solo pochi mesi fa veniva elogiato dall’Amministrazione Biden per il suo impegno di governance forte e democratica. Sono sorprendenti anche perché semplicemente false.

Reazione di Trump

A gennaio, Ramaphosa ha convertito in legge l’Expropriation Act 13 del 2024, motivo scatenante della reazione di Trump. In quell’ordine si afferma che la nuova legge “consentirà al governo sudafricano di

sequestrare, senza compenso, le proprietà agricole della minorità etnica afrikaner”. Ma questa affermazione è fuorviante. Il Sudafrica è un Paese tormentato per la distribuzione profondamente ineguale delle terre, e l’Exprorpiation Act ha completato uno sforzo quasi decennale volto a sostituire una legge del 1975, nata nell’era dell’Apartheid, con la quale almeno 3,5 milioni di sudafricani di colore sono stati allontanati dalle loro terre e comunità e riportati in quelli definite come “terre di origine”.

La Costituzione post Apartheid vieta la privazione arbitraria di proprietà, esigendo un risarcimento per qualsiasi tipo di esproprio e, contrariamente alle affermazioni fatte nell’Ordine esecutivo di Trump, la nuova legge non nega né il risarcimento né prende di mira i proprietari terrieri bianchi.

In effetti, l’atto che i diplomatici statunitensi stanno denunciando è in linea con le leggi quadro riguardo l’esproprio- o “dominio eminente” come viene chiamato negli Stati Uniti – sancite nelle Costituzioni delle nazioni democratiche di tutto il Mondo. Ad esempio, la clausola sugli espropri del quinto emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, consente al governo di “sequestrare” la proprietà degli americani per tutta una serie di scopi pubblici.

Negli Stati Uniti, i governi a livello federale, statale e locale non solo “sequestrano” legalmente la terra per fare spazio a strade o lavori pubblici, ma conducono anche regolarmente trasferimenti “da privato a privato” di proprietà da un proprietario terriero ad un altro. Tutto questo sotto “giusto compenso”, che la nuova legge sudafricana garantisce con le stesse modalità.

Un urgente bisogno di riforma agraria.

Il motivo di questa legge è che il Sudafrica ha un urgente bisogno di riforma agraria. Il Natives Land Act del 1913, e un successivo atto del 1936, attribuirono l’87% della terra del Paese esclusivamente ai bianchi , dando struttura legale a una campagna di espropriazione che divideva la Nazione in un territorio relativamente benestante, controllato dai bianchi, e una serie di cluster impoveriti destinati ai neri, in periferia e all’interno delle città.

Mentre quelle leggi sono state velocemente abrogate dopo che il movimento di liberazione ha posto fine all’Apartheid nel 1994, la loro eredità ancora pesa. Una verifica del 2017 sulla proprietà fondiaria, ha rilevato che più di 20 anni dopo la fine dell’Apartheid, il 72% dei terreni agricoli e delle fattorie del Paese era di proprietà di sudafricani bianchi, ossia all’8% della popolazione del Paese. Al contrario, i sudafricani neri, che costituiscono l’80% della popolazione, detiene l’equivalente del 4% delle terre del Paese. Questa diseguaglianza si estende ben oltre la proprietà delle terre: la tipica famiglia nera del Sudafrica possiede il 5% dei beni detenuti da una famiglia media bianca.

La nuova legge sudafricana

Ma anche in questo contesto, la nuova legge sudafricana è assolutamente in linea con le norme internazionali. Limita l’esproprio a casi che servono a ben definiti scopi pubblici, come la costruzione di

autostrade, o che sono nell’interesse pubblico come espresso dai programmi governativi, riforma agraria compresa. Come già evidenziato, si richiede che l’importo per il risarcimento “sia giusto ed equo e che rifletta l’equilibrio tra l’interesse pubblico e gli interessi delle persone colpite dal provvedimento, inclusi i privati”.

E mentre enumera la serie di contesti in cui non si potrebbe quantificare un risarcimento giusto, come le proprietà abbandonate o inutilizzate, non viene presa in considerazione la possibilità di confiscare terre ad agricoltori attivi, come si vuol invece far intendere nell’Ordine esecutivo di Trump. Ancora più importante, la legge sudafricana non solleva lo spettro che aleggia sulle possibili occupazioni di terre terrestri, che hanno sollevato grande preoccupazione sui diritti in Zimbabwe. Inoltre, a differenza di molte leggi simili nel mondo, la legge richiede in realtà alle autorità preposte all’esproprio di esaurire ogni sforzo per raggiungere un accordo con il proprietario, a condizioni favorevoli, prima di arrivare all’esproprio effettivo.

Dure critiche

Questo non ha però esentato la legge dalle critiche. Il Partito di centrodestra Alleanza Democratica, attualmente nel governo di coalizione con il Congresso Nazionale Africano (NAC) di Ramaphosa, si è opposto alla legge come norma e ha l’ha recentemente impugnata per vizi procedurali e di contenuto.

Nel frattempo, da sinistra, i Combattenti per la Libertà Economica ( Economic Freedom Fighters) lo hanno definito “una scappatoia utilizzata solo per ingannare il popolo facendogli credere che l’ANC stia facendo qualcosa per affrontare la negligenza quasi tirannica della questione delle terre in quel Paese”.

L’unica cosa su cui tutti gli appartenenti allo spettro politico del Sudafrica sembrano essere d’accordo, è che le politiche attuate nella ricerca per rimediare alle gravi diseguaglianze del Paese nei confronti della proprietà fondiaria non ha funzionato. I diplomatici americani stanno oggi sostenendo posizioni ancora più estreme di quelle sposate dal Partito di estrema destra del Parlamento sudafricano, un partito così fuori dal mainstream che ha vinto solo l’1% dei voti alle elezioni dello scorso anno. Invece i gruppi al centro di questa spinta sovversiva sono organizzazioni nazionaliste bianche che hanno fatto per anni forti pressioni su Washington dichiarandosi vittime di “genocidio bianco”.

Elon Musk

Questa non è la prima volta che Trump sostiene posizioni estremiste in Sudafrica. Durante il suo primo mandato ha scatenato una grande polemica affermando sostenere la narrazione di estrema destra riguardo l’uccisione di massa di agricoltori bianchi. Ora è stato raggiunto alla Casa Bianca da Elon Musk, cresciuto in Sudafrica nell’era dell’Apartheid e sostenitore di questa narrazione. Ad onor del vero, molti sudafricani, sia neri che bianchi, sono maggiormente toccati dai livelli di criminalità nel Paese, così come dall’inefficienza e dalla corruzione che mettono in pericolo l’efficienza di un governo.

Ma le affermazioni di diffuse violenze perpetrate sugli agricoltori bianchi sono una minaccia reale, e anche se la voce è stata ampiamente smentita, è stata diffusa con maestria in Sudafrica da un gruppo di operatori politici di estrema destra, per arrivare oggi nei saloni di Washington. Le attuali tensioni non possono essere separate dal ruolo del Sudafrica come rappresentante di un Sud globale sempre più sensibile alle diseguaglianze in un ordine mondiale sempre più deciso ad affrontarle. Questo viene sottolineato anche nella posizione del Sudafrica come procuratore capo nel caso aperto contro Israele presso la Corte Internazionale di giustizia, o ICJ, e dal suo attuale mandato come presidente di turno del G20, primo Paese africano a ricoprire questo ruolo.

Sudafrica e Israele

Il Sudafrica ha istituito un procedimento contro Israele presso la CIG nel dicembre 2023, sostenendo che le sue azioni a Gaza, in seguito agli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023, “sono di carattere genocida”.

Non sorprende che i repubblicani americani si siano risentiti per questo, anche se la condanna diplomatica è arrivata dall’Amministrazione Biden. Anche prima della guerra a Gaza, l’Amministrazione Biden aveva espresso frustrazione per il rifiuto del Sudafrica di unirsi alla sua campagna di pressione internazionale contro la Russia riguardo l’invasione dell’Ucraina.

L’Ambasciatore degli Stati Uniti aveva anche accusato pubblicamente Pretoria di aver fornito armi alla Russia nel dicembre del 2022. Mentre quell’accusa è stata rapidamente ritirata e una successiva indagine indipendente non ha trovato prove a favore dell’accusa, i membri di entrambi i Partiti a Washington hanno cominciato a vedere il Sudafrica un po’ come l’emblema del declino del potere degli Stati Uniti e del disordine di un mondo sempre più multipolare.

G20

Nel frattempo, il Sudafrica ha recentemente preso il timone del G20 dopo i vertici ospitati in India e Brasile, appoggiando le rivendicazioni di tutte le potenze democratiche emergenti che chiedono la leadership sul Sud del Mondo. Mentre durante il suo primo mandato Trump si scagliava sull’Organizzazione Mondiale della Sanità e contro le Nazioni Unite, aveva comunque scelto il G20 come sede predestinata alla diffusione della sua dottrina “America First”. Piuttosto che ritirarsi dal gruppo, Trump aveva fatto in modo che venisse rimodellata l’agenda commerciale del G20 in modo che venisse evitato un protezionismo troppo violento e si approcciasse un metodo di “reciprocità”, affondando anche temi come la sovrapproduzione. Trump aveva anche appoggiato gli impegni concordati in una riunione di emergenza delG20 convocata durante la pandemia di Covid 19.La seconda Amministrazione Trump non sembra però interessata a plasmare l’agenda politica del G20, in parte perché sono cambiate le sue priorità politiche, ma forse anche per il fatto che il Sudafrica detiene la presidenza di turno del G20.Annunciando la sua intenzione di boicottare il raduno dei Ministri degli Esteri, Rubio ha apertamente attaccato quello che ha definito “antiamericanismo” del Sudafrica e ha deriso il tema “Solidarietà, uguaglianza e sostenibilità “ scelto dal G20

Il futuro

Ramaphosa crede plausibile che questo sia un gioco transnazionale volto ad estorcere concessioni dal Sudafrica e sta inviando una delegazione a Washington per cercare un accordo. Vedremo se la teoria del Presidente sudafricano verrà confermata o se questo “gioco” fa parte di una visione più ampia dell’Amministrazione Trump, volta ad indebolire la leadership del Sud del Mondo nel multilateralismo.

Dopotutto, Trump ha ha già dichiarato che “i BRICS sono morti” e ha minacciato di imporre tariffe del 100% alle Nazioni che ne fanno parte se cercassero di stabilire una valuta di riserva alternativa al dollaro. Gli eventi mondiali potrebbero benissimo non seguire l’ostilità di Trump nei confronti del Sudafrica e, più in generale, della cooperazione multilaterale. Questo sarebbe il caso se il nazionalismo di Washington e le sue volontà di scontro cercassero di indebolire in qualche modo il G20 che, nonostante tutti i suoi difetti, rimane uno dei pochi spazi dove il multiculturalismo è ancora in grado di dare sostanza alla cooperazione mondiale in un 2025 minacciato da epidemie, crolli dei mercati e conflitti armati.