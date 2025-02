Conferenza sulla sicurezza a Monaco: Trump, Putin, Ucraina e il ruolo dell’Europa

Monaco si sveglia devastata. Distrutta dall’ennesimo attentato che ha colpito la Germania negli ultimi mesi. Nella giornata di ieri, un ragazzo di origini afghane, ha travolto un raduno dei Verdi che manifestava per le strade della città. Diversi i feriti, alcuni anche in condizioni gravi. L’attentato, oltre alla tragedia in sé, scalda anche le voci dei diversi partiti in virtù delle elezioni che si terranno tra meno di dieci giorni. Un clima difficile in un paese che affronta un’instabilità politica senza precedenti.

In questo scenario, sempre nella città tedesca, è iniziata anche la Conferenza sulla Sicurezza in cui la chiamata tra Trump e Putin per una pace con l’Ucraina ha terrà banco come argomento principale. Il presidente degli Stati Uniti continua a mostrarsi ottimista e ha annunciato un incontro a tre con Mosca e Kiev con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che ha però smentito. Nel pomeriggio, il vicepresidente USA J.D Vance incontrerà proprio il premier ucraino.

Il ruolo dell’Europa

L’argomento principale della conferenza a Monaco sarà certamente il conflitto russo – ucraino e sul futuro di questo eventuale accordo. Zelens’kyj chiede certezze e insiste nel dire che senza la partecipazione degli Stati Uniti sarà impossibile mantenere una pace duratura aggiungendo anche che l’Europa sola non è in grado di sostenere militarmente l’Ucraina. D’altra parte Putin parla direttamente con Trump e fa buon viso a cattivo gioco in attesa di sviluppi.

L’Europa, da parte sua, teme di essere relegata a un ruolo secondario nella trattativa ma di dover nonostante ciò schierare le truppe che dovranno garantire la sicurezza dell’Ucraina (il capo del Pentagono, Pete Hegseth, è stato molto chiaro: gli Usa non hanno la minima intenzione di inviare forze di pace). Inoltre, l’obiettivo di aumentare, fino a raggiungere il 5% del PIL nazionale, gli investimenti bellici viene smentito da diversi paesi UE, tra cui l’Italia. In questo senso il ministro Crosetto ha spiegato che “per molti paesi è impossibile pensare di raggiungere un obiettivo di questo tipo”. In assenza di uno sforzo in questo senso, e con la minaccia dei dazi Usa che incombe, per il vecchio continente sarà molto più difficile avere voce in capitolo in una trattativa che Trump intende chiudere il prima possibile.

I protagonisti a Monaco

Dalla presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, al segretario generale della Nato, Mark Rutte, (che sembra svolgere sempre più un ruolo da “pompiere” nel confronto tra Casa Bianca e Bruxelles), saranno a Monaco insieme ad oltre sessanta i leader e capi di Stato e di governo che presenzieranno alla sessantunesima edizione della conferenza, che si terrà come di consueto all’Hotel Bayerischer Hof.

Oltre a Von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, ci saranno i commissari Teresa Ribera, Henna Virkunen, Kaja Kallas, Maros Sefcovic, Dubravka Suica, Wopke Hoekstra, Andrius Kubilius, Hadja Lahbib ed Ekaterina Zaharieva. Europa divisa, gli Stati Uniti padroni assoluti della partita, l’Ucraina che segue con ansia le parole spese dai vari leader e la Russia che si gode il privilegio di un contatto diretto con Trump. Una conferenza che probabilmente getterà le basi per il futuro geopolitico mondiale.