Reform UK, Farage è tornato

E’ Reform UK il partito che inaugura la stagione politica britannica del 2025. Denominato Brexit Party fino al 2021, “Riformare il Regno Unito” abbraccia posizioni populiste di destra, sovraniste e fortemente euroscettiche. “Amo l’Europa, odio l’Ue”, queste sono le parole del suo leader, Nigel Farage. Ex leader dell’UKIP (Partito per l’Indipendenza del Regno Unito), classe ’64, originario del Kent, due matrimoni e quattro figli. Eurodeputato dal 1999 ma considerato la “serpe in seno” nell’europarlamento, che ha criticato dal primo giorno e lasciato dopo 20 anni.

Farage, in lotta perenne contro le istituzioni europee; Farage, colui che, più di tutti, si è battuto per portare la Gran Bretagna fuori dall’Ue; lui, definito imperversante, velenoso e non curante.

Laburisti e conservatori

Per la prima volta il suo partito è in testa ai sondaggi nel Regno Unito. Con il ticker dei membri visualizzato in diretta su uno schermo alle sue spalle, ha affermato che il Reform UK sta per diventare “il più grande partito politico di questo Paese”. In un sondaggio condotto tra coloro che alle ultime elezioni hanno votato conservatore, ad oggi, risulta che un elettore su cinque voterebbe per Reform UK. Indubbiamente, dalla sua fondazione nel 2021, la crescita è stata straordinaria. Più di 200.000 membri ed un costante testa a testa con i laburisti ed i loro 309.000 membri. Opinium Research li ha collocati al 26%, uno dietro ai laburisti e quattro davanti ai conservatori. FindOutNow ha, invece, dato all’esercito di Farage il 29%, molto più avanti dei laburisti e dei conservatori.

Qual è il piano?

La BBC, definita da Nigel “sprecona, fuori dal mondo e di parte”, ha analizzato alcune delle promesse, più che proposte, stilate dal Reform UK. Al primo posto nella classifica c’è l’eliminazione dei migranti illegali che raggiungono le coste britanniche su piccole imbarcazioni di contrabbando. L’obbiettivo è quello di riportarli in Francia, dopo aver convinto i francesi, riluttanti, ad accettare. I successivi punti prevedono tagli fiscali per le piccole imprese, l’introduzione di una franchigia sulle società di 100.000 sterline di profitti e l’innalzamento della soglia per la registrazione dell’IVA a 150.000 sterline da 90.000. La riforma prevederebbe anche una razzia di 35 miliardi di sterline all’anno sulle banche e l’abolizione degli obiettivi di zero emissioni, che potrebbe far risparmiare 30 miliardi di sterline l’anno.

Il documento che illustra i piani del partito in caso di vittoria è definito “contratto” dal leader stesso e sulla prima pagina, appunto, di questo “contratto”, compaiono questioni e argomenti di genere: entro i primi 100 giorni il governo si impegnerebbe a vietare, nelle scuole primarie e secondarie, quella che definisce “ideologia transgender”. Spazio alla sanità, con 17 miliardi di sterline in più l’anno destinati al servizio sanitario nazionale. Addio al canone televisivo.

Grandi risparmi dal punto di vista economico ma, dal punto di vista dei diritti dell’uomo, cosa ci si dovrebbe aspettare? Si risparmierebbe anche in quel caso?