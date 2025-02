Iran condanna le nuove sanzioni Usa volute da Trump

L’Iran ha espresso una ferma condanna nei confronti delle nuove sanzioni finanziarie imposte dagli Stati Uniti, definendole “illegali” e “ingiustificate”. Le sanzioni riguardano la vendita di petrolio greggio iraniano alla Cina “per finanziare le attività militari di Teheran”.

La Guida suprema dell’Iran, Ali Khamenei, ha dichiarato che negoziare con Washington non risolverà i problemi del Paese, anzi. “Dobbiamo capirlo correttamente. Non dovrebbero fingere che se ci sediamo al tavolo delle trattative con quel governo, i problemi saranno risolti. Nessun problema sarà risolto negoziando con l’America”, ha detto durante un incontro con i comandanti dell’esercito. Tornato alla Casa Bianca, Trump ha firmato un decreto per tornare alla politica della massima pressione sulla Repubblica islamica. Nonostante questo il Tycoon ha anche aperto un eventuale negoziato sul nucleare.

Nessuna apertura da Teheran

La decisione della nuova amministrazione statunitense di esercitare pressioni sulla nazione iraniana impedendo il commercio legale dell’Iran con i suoi partner economici è una misura illegittima, illegale e violenta”, ha riferito in una nota il portavoce del ministero degli Esteri Esmaeil Baqaei, definendo la misura “completamente ingiustificata e contraria alle regole internazionali”.

“Se gli Usa violano la sicurezza della nazione iraniana, risponderemo senza esitazione”, ha aggiunto Ali Khamenei durante il discorso a un gruppo di comandanti dell’Aeronautica e delle forze della Difesa aerea iraniana presenti a Teheran. Inoltre, ad inasprire le relazioni, come rivelato dal comandante della Marina dei pasdaran, il contrammiraglio Alireza Tangsiri, l’unità navale che si chiama Martire Bageri e che già si è unita alla flotta iraniana. Questa porta-droni è “una piattaforma marittima mobile per condurre missioni con droni ed elicotteri negli oceani. L’aggiunta della nave alla flotta della Marina dei pasdaran rappresenta un passo significativo per migliorare le capacità difensive e la deterrenza della Repubblica Islamica dell’Iran in acque lontane, salvaguardando gli interessi della nazione”. Mossa non particolarmente gradita da Donald Trump.

USA

Giovedì, infatti, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato sanzioni finanziarie contro una rete internazionale “che facilita la spedizione di milioni di barili di petrolio greggio iraniano per un valore di centinaia di milioni di dollari” alla Cina. Il petrolio è stato spedito per conto dello Stato maggiore delle forze armate iraniane e di una società di facciata sanzionata chiamata Sepehr Energy Jahan Nama Pars, ha scritto il dipartimento del Tesoro in una dichiarazione. Le sanzioni sono arrivate dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ripristinato la sua politica di “massima pressione” contro l’Iran per le accuse secondo cui il paese sta cercando di sviluppare armi nucleari. L’Iran guarda anche con grande attenzione l’asse Israele – Usa e l’eventuale tregua a Gaza.