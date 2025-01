Antonio Tajani in Serbia per il Forum Imprenditoriale

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani sarà oggi in missione a Belgrado per partecipare al Forum Imprenditoriale Italia-Serbia. Lo ha reso noto la Farnesina. Nell’ambito della missione, il ministro incontrerà il presidente Aleksandar Vucic e il ministro degli Esteri serbo, Marko Djuric. Il Business Forum ha come obiettivo quello di valorizzare le nuove opportunità di cooperazione economica tra l’Italia e la Serbia specialmente nei settori a elevato contenuto tecnologico, a partire dalla transizione energetica, dall’agritech e dall’industria 5.0.

Una visita importante anche dopo ciò che è successo nelle scorse giornate a Belgrado in cui si sono riversati migliaia di studenti per protestare contro l’ormai ex presidente Vucic. Quest’ultimo, infatti, ha dato le proprie dimissioni pochi giorni fa per “il bene della Serbia”. Una situazione politica, quindi, delicata, dal futuro incerto e con i movimenti studenteschi che continuano a chiedere un governo transitorio.

“Noi siamo rispettosi delle vicende interne della Serbia. Ci auguriamo che ci possa essere un dialogo e la Serbia possa continuare ad essere un paese protagonista.” così inizia il discorso del ministro degli esteri italiano che prosegue: ” Noi siamo anche al confine tra Serbia e Kosovo per garantire la stabilità. Quello che per noi è importante è la stabilità dell’intera regione dei Balcani”.

Il Forum

Il Business Forum, che fa seguito a quello di Trieste del 2024, intende valorizzare le nuove opportunità di cooperazione economica tra l’Italia e la Serbia specialmente nei settori ad elevato contenuto tecnologico, a partire dalla transizione energetica, dall’agritech e dall’industria 5.0. Il numero delle imprese italiane e serbe che prenderanno parte all’incontro – oltre 400 – testimonia il sempre crescente interesse a rafforzare i legami tra il mercato italiano e quello serbo. Il Forum con le imprese rientra nella strategia italiana di diplomazia della crescita. In quest’ottica, il Governo guarda con la massima attenzione all’area dei Balcani, regione chiave per la stabilità dell’intero continente, priorità strategica per l’intera Unione Europea.

La cooperazione economica tra Roma e Belgrado è un esempio di successo nella regione. Lo dimostra anzitutto il dato dell’interscambio che nei primi dieci mesi del 2024 ha fatto registrare un aumento superiore al 9%, evidenziando l’intensità delle relazioni economiche che legano i due Paesi.