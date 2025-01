Dimissioni di Vucevic in Serbia

Nella mattinata di ieri, il primo ministro serbo, Milos Vucevic ha dato le sue dimissioni: “Ho preso la decisione di dimettermi. Lo faccio per il bene della nazione e perché voglio evitare altre tensioni sociali”. Nonostante il rammarico, ha tenuto anche a ribadire come sia chiaro che “dietro queste proteste, questi continui cortei sono senza dubbio alimentati da agenti stranieri che vogliono mettere a repentaglio il Paese.” Una frecciatina alle ambasciate europee filo Ucraine e filo Usa.

Finisce la carica quindi, durata 272 giorni, condita da diverse criticità e culminata in un venerdì di novembre dove una tettoia della stazione ferroviaria di Novi Sad ha provocato 15 morti, compresi due bambini e decine di ferite. La rabbia per questi continui malfunzionamenti e innumerevoli tragedie provocate spesso da un sistema corrotto, cieco verso la manutenzione di diverse infrastrutture, tra cui quella di Novi Sad e che ha portato ad un inevitabile aumento e ad un definitivo collasso del Primo ministro.

Le proteste delle 11.52

Da quel giorno, ogni venerdì alle 11.52, orario dell’incidente, per tutta la Serbia hanno sfilato migliaia di studenti, giornalisti, sindacati stanchi dell’inefficienza del primo ministro Vucevic. Quest’ultimo, considerato un sovranista, dati anche gli stretti rapporti con il Premier ungherese Orban e con l’amico Lukashenko, non ha saputo arginare la situazione utilizzando una strategia politica poco gradita dal popolo e totalmente negligente verso i danni provocati dal suo operato. Il popolo lo ha sempre accusato di aver trasformato la Serbia in un paese nazionalista: dai media censurati, la corruzione, i numerosi brogli elettorali e l’amicizia con Putin.

La vera forza trainante dei numerosi cortei visti negli ultimi giorni è rappresentata dai movimenti studenteschi che nelle ultime settimane hanno rafforzato le proteste nei confronti di Vucevic e alzato ancor di più la voce. A dicembre, infatti, in quasi centomila invasero pacificamente le piazze di Belgrado e bloccarono per 24 ore le autostrade serbe e il grande snodo d’Autokomanda, paralizzando il flusso per entrare e uscire dalla capitale. Ci sono stati degli scontri tra automobilisti esasperati e sostenitori, pochi, del primo ministro serbo che hanno anche aggredito una ragazza durante le proteste.

E ora?

Le dimissioni, gesto estremo di Vucevic, possono però fornirgli una seconda chance. Fra un mese, infatti se il Parlamento non riuscirà più a votare un altro Premier, il capo dello stato potrebbe appellarsi alla base turbo – serba e azzardare elezioni anticipate. Le opposizioni spingono per un governo di transizione per preparare un voto più pulito e meno corrotto rispetto ai brogli dell’ultima tornata che vide trionfare, appunto, Vucevic.

Il movimento Kreni-Promeni (Parti e Cambia!),il cui leader Savo Manojlovic, sul tema ha specificato che il governo vuole andare ad elezioni per scampare alle proteste studentesche. Non tarda la risposta degli studenti dalle piazze: “Non ci saranno elezioni. Vogliamo un governo di transizione, composto da esperti, senza rappresentanti del governo o dell’opposizione”. In questi mesi, gli studenti hanno formato appunto dei plenum autogestiti: saranno questi, secondo le intenzioni del movimento, a nominare i ministri del governo di transizione.