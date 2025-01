Jenin, operazione muro di ferro

Dopo pochi giorni del cessate il fuoco temporaneo firmato tra Hamas e Israele ecco la prima crepa che fa tremare il patto. Un raid massiccio, con 9 morti e con oltre 40 feriti, iniziato a Janin, nel nord dei territori. Il terzo nell’ultimo anno e mezzo, i blindati infatti avevano invaso le strade della città nel 2023 e ancora nel settembre del 2024. L’operazione chiamata “muro di ferro” sarà “vasta e significativa a Jenin” afferma il premier israeliano Benyamin Netanyahu.

Israele punta a colpire “il nido di terroristi” che si nasconde in Cisgiordania, ben rifornito di armi e esplosivi provenienti dall’Iran. “Agiamo in modo deciso contro l’asse iraniano ovunque esso estenda le sue mani: a Gaza, in Libano, in Siria, in Yemen, in Giudea e Samaria. E non finisce qui”, ha avvertito il premier. Un campanello d’allarme che ha subito indotto i commentatori internazionali a chiedersi se Israele intenda attaccare nuovamente Teheran.

Jenin

La città, per i palestinesi, simbolo della resistenza, secondo il governo israeliano un covo di terroristi. Già dalle prime ore del mattino, le prime telefonate provenienti dalla città indicano la porta dell’attacco. Spari, droni e la brutalità dei soldati dell’IDF (Forze di difesa israeliane) che con carri blindati setacciano la città. La Cisgiordania trema e gli abitanti inveiscono contro il Premier: ” Questo attacco è il regalo di Netanyahu agli estremisti Ben Gvir e Smotrich (da poco entrambi hanno lasciato il governo dopo l’accordo con Hamas). Voglio dirci che il cessate il fuoco a Gaza non corrisponde a una tregue delle incursioni in Cisgiordania. Coloni mascherati si aggirano per le nostre vie. Bibi non vuole pace, cerca solo scuse per tornare a bombardare”.

Autorità Palestinese

Gli attacchi in Cisgiordania e in particolare a Jenin sembrano avere come obiettivo anche l’indebolimento de l’Autorità Palestinese proprio quando il presidente Abu Mazen proclama di essere pronto a prendere il pieno controllo della Striscia. Hamas da Gaza intanto ha fatto sentire la sua voce e ribadendo l’appello alla mobilitazione generale in Cisgiordania, ha esortato i palestinesi a “intensificare i combattimenti contro Israele in risposta all’offensiva militare dell’Idf”

Lunedì il capo di stato maggiore dell’Idf Herzi Halevi aveva affermato che l’esercito si stava preparando per “operazioni significative” in Cisgiordania, proprio durante il cessate il fuoco nella Striscia. I piani militari, hanno riferito funzionari israeliani, sono stati coordinati con l’Autorità nazionale palestinese, che teme particolarmente la presenza dei rivali di Hamas in Cisgiordania. Proprio sabato un terrorista 19enne proveniente da Tulkarem ha accoltellato un passante nel centro di Tel Aviv prima di essere ucciso da un civile armato. Intanto in Cisgiordania la tensione è altissima, su tutti i fronti. Nella notte tra lunedì e martedì decine di coloni israeliani hanno assaltato i villaggi palestinesi di Jinsafut e al Funduq, lanciando pietre, dando fuoco alle auto e cercando di entrare nelle abitazioni,