La Nigeria entra nei BRICS

In questi giorni è stato annunciato ufficialmente che la Nigeria entrerà a far parte dei BRICS. Questo ampliamento segna un ulteriore rafforzamento del blocco che, nel corso degli anni, ha cercato di ridurre l’influenza predominante degli Stati Uniti e degli altri paesi occidentali nelle dinamiche globali. L’ingresso della Nigeria, una delle economie più promettenti dell’Africa, rappresenta una mossa strategica per i BRICS, che si preparano a consolidare la loro influenza a livello mondiale.

I BRICS, acronimo che sta per Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, sono un gruppo di paesi che collaborano su questioni economiche, politiche e sociali con l’obiettivo di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile. L’alleanza è nata nel 2009 e, da allora, si è evoluta fino a diventare un blocco globale di crescente rilevanza, con l’intenzione di ampliare la propria influenza a livello internazionale, specialmente nei confronti delle potenze tradizionali. Ogni membro del gruppo porta con sé una forza economica e politica che contribuisce a diversificare e arricchire le dinamiche di interazione globale.

La Nigeria è il decimo Paese nel giro di pochi giorni a entrare nella sfera di influenza del blocco BRICS. Dall’inizio di quest’anno, grazie anche all’introduzione dello status di partner, i BRICS si sono infatti allargati notevolmente: con l’avvento del 2025, Bielorussia, Bolivia, Cuba, Kazakistan, Malesia, Thailandia, Uganda, Uzbekistan e Indonesia hanno ottenuto il titolo di partner, come preannunciato dalla presidenza russa uscente; pochi giorni dopo, la stessa Indonesia è stata riconosciuta come membro a pieno titolo, diventando il decimo Paese a entrare a tutti gli effetti nell’alleanza. Oltre alle nuove aggiunte, fanno parte del gruppo anche Egitto, Emirati Arabi Uniti, Etiopia, e Iran (unitisi nel 2024).

L’espansione dei BRICS va oltre un semplice allargamento numerico. Il gruppo ha esplicitamente sfidato l’egemonia degli Stati Uniti, creando alternative ai tradizionali sistemi finanziari e politici dominati dalle potenze occidentali. L’obiettivo principale è promuovere un ordine mondiale multipolare, in cui i paesi emergenti possano esercitare una maggiore influenza. Le istituzioni come la Nuova Banca di Sviluppo e il Contingent Reserve Arrangement sono esempi concreti di questa strategia, mirando a ridurre la dipendenza dalle istituzioni finanziarie dominanti come la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale.

L’ingresso della Nigeria nei BRICS è quindi un passo significativo nella sfida all’egemonia degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti, pur rimanendo la prima potenza economica mondiale, devono affrontare la crescente concorrenza di alleanze come i BRICS, che propongono un modello di cooperazione più inclusivo e meno subordinato alle politiche unilaterali di Washington. Con l’aggiunta della Nigeria tra i partner, il blocco di membri dei BRICS supera la metà della popolazione mondiale e raggiunge circa il 37% del PIL mondiale. In qualità di Paese partner, titolo introdotto in occasione dell’ultimo vertice del gruppo, tenutosi a Kazan, il Paese potrà collaborare con i Paesi del blocco BRICS riguardo a progetti specifici, sarà facilitato nel siglare accordi economici o di cooperazione su temi di interesse comune e potrà essere invitato ai summit, senza tuttavia detenere potere decisionale o di voto.