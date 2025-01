Una tregua a Gaza è possibile?

Sono diverse le indiscrezioni che parlano di un possibile cessate il fuoco tra Gaza e Israele. Il presidente americano (fino al 20 gennaio giorno in cui verrà sostituito da Donald Trump) Joe Biden ha dichiarato nell’ultima conferenza stampa per gli affari esteri che l’accordo è “sul punto di essere chiuso”. Il presidente oltre ad aver avuto un colloquio con Benjamin Netanyahu, ha avuto un colloqui telefonico anche con l’emiro del Qatar, Tamim Al Thani che ospita il tavolo per le trattative.

La trattativa, quindi, tra Hamas e Israele vede la luce. Il premier israeliano, ieri, ha convocato una riunione urgente con i suoi servizi di sicurezza e nella giornata di oggi sottoporrà al voto del governo la bozza definitiva dell’accordo. Anche il leader di Hamas, Muhammed Sinwar ha definito che ci sono stati “buoni progressi”. Il piano è uno scambio tra 33 ostaggi israeliani tenuti prigionieri da oltre un anno in cambio di diversi ostaggi palestinesi (tra cui anche diversi militari) e l’ingresso di aiuti umanitari nella striscia.

Quindi, ora che succede?

I dettagli non sono noti, ma i diversi scenari si. Certamente l’eventuale accordo tra Hamas e Israele non porrà la fine definitiva della guerra. Hamas ha fatto sapere che i restanti prigionieri verranno liberati solo quando si vedrà un cessate il fuoco definitivo. Inoltre, vorrebbero il ritiro dei soldati israeliani dal cosiddetto corridoio Filadelfia, una striscia di terra lunga 14 chilometri e che divide la Striscia dal deserto egiziano del Sinai. Anche il Nord, rimane un tema centrale.

Il cessate il fuoco di questa prima fase del primo accordo durerà 42 giorni. Dal sedicesimo giorno inizierà la discussione per la seconda fase e per il prolungamento dell’accordo. Le domande sono diverse e il futuro incerto. Israele pretenderà una presenza fissa dell’esercito nella Striscia? Quanto sarà lunga la nuova area cuscinetto? Inoltre da capire anche chi governerà. L’Anp (autorità nazionale palestinese) rivendica la sua posizione: “Dopo la guerra la gestione della Striscia tocca a noi”. Ma è continuo scontro con chi li accusa di essere troppo vicini a Netanyahu. Questa fase però è ancora lontana dato che la tregua definitiva sembra ancora lontana.

In questo ampio scenario che deciderà e porrà le prime basi per una pace in Medio Oriente, alla finestra, osserva Trump, impaziente che arrivi il 20 di gennaio. Joe Biden vorrebbe la chiusura dell’accordo prima di quella data, ma date le tempistiche in queste estenuanti trattative è probabile che il futuro presidente USA si prende i meriti dell’operazione.