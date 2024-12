Il volo da incubo da Bangkok a Muan.

Il Boeing stava effettuando il volo 7C2216 da Bangkok in Thailandia, a Muan zona meridionale della Corea del Sud con a bordo 175 passeggeri e 6 membri dell’equipaggio. Il volo, durante la fase di atterraggio è finito fuori pista e ha provocato la morte di 179 persone con soli due superstiti in condizioni gravi. Ancora da capire le dinamiche precise dell’incidente. Toccherà all’analisi delle scatole nere scoprire come sono andate realmente le cose. L’amministratore delegato della low cost ha detto: “A prescindere dalle cause, mi assumo tutte le responsabilità di quanto accaduto.”

La dinamica

Il primo contatto tra piloti e torre di controllo di Muan avviene alle 8.54 del mattino. Tre minuti dopo i controllori emettono un avviso sul rischio di Bird Strike. Alle 8.58 dal Boeing viene lanciato il mayday. La tv News21 racconta che un passeggero ha inviato un messaggio a un parente per dire che un uccello era rimasto incastrato nell’ala dell’aereo. Testimoni da terra raccontano di aver visto il Boeing volare in mezzo ad uno stormo di uccelli.

Il velivolo ha toccato la pista nella parte sbagliata, oltre il punto di contatto previsto, non aveva il flap nella posizione giusta, non aveva nemmeno dispiegato il carrello d’atteraggio e viaggiava oltre i 350 chilometri orari. Come prima responsabilità prevale l’ipotesi di azioni non idonee da parte dell’equipaggio. Alcuni comandanti di Boeing spiegano al Corriere della Sera come ” se avessero dimenticato di dispiegare il carrello di atterraggio e avessero cercato di decollare di nuovo dopo aver colpito la pista. Con quella velocità in pista, senza ruote, con i motori che sembrano avere troppa spinta e il muso spinto verso l’alto non si può escludere che i piloti abbiano tentato una riattaccata (riprendere quota).”

Il fenomeno “Bird Strike”

Il bird strike accade più di frequente durante il decollo o l’atterraggio (circa il 90% dei casi) e in voli a bassa quota. Tuttavia, casi di impatto con volatili si sono verificati anche ad altitudini più elevate, come 6 000 o 9 000 metri sul livello del mare.

Il punto d’impatto è spesso la parte anteriore della fusoliera, specie il parabrezza o l’elica (per gli aerei che ne sono provvisti sul muso), poiché è la più esposta nel caso in cui l’uccello giunga in senso opposto. Molto frequenti, anche se meno pericolosi, sono anche gli impatti contro l’ala e contro il carrello.

Secondo le statistiche fornite dall’Enac, Ente Nazionale per l’aviazione civile, l’impatto con i volatili e altri tipi di animali (bird strike) ha provocato la morte di 804 persone e la distruzione di 709 aerei. Anche in Italia si incontrano molti casi di questo fenomeno. Per contrastarlo, tra le azioni principali, gli aeroporti usano le sirene bitonali o i dissuasori sonori, impiegano anche la falconeria o ricorrono alle pistole a salve.