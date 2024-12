Dialogo interlibico: al via in Marocco l’incontro consultivo tra la Camera dei Rappresentanti libica e l’Alto Consiglio di Stato

Si sono aperti mercoledì nella città di Bouznika in Marocco i lavori dell’incontro consultivo tra la Camera dei rappresentanti libica e l’Alto Consiglio di Stato libico, nell’ambito del dialogo inter-libico. Questo incontro fa parte degli sforzi volti a dare nuovo slancio al processo politico in Libia e condurre alle elezioni presidenziali e parlamentari, attraverso un accordo su una tabella di marcia che conduca alla formazione di un governo di unità.

La Camera dei Rappresentanti e l’Alto Consiglio di Stato sono riusciti a sviluppare leggi elettorali consensuali attraverso la Commissione 6+6, citata dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU nella sua ultima risoluzione sulla Libia.

Obiettivi

L’incontro punta a costruire un accordo per un governo di unità nazionale. I due organi, attraverso la Commissione 6+6, hanno già elaborato leggi elettorali condivise, citate come esempio positivo dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU nella sua ultima risoluzione. La scelta del Marocco come sede non è casuale. Nel 2015, a Skhirat, i dialoghi inter-libici portarono all’“Accordo di Skhirat”, considerato un passaggio fondamentale nella gestione della crisi libica. Ora, Bouznika diventa un nuovo spazio di confronto per spingere la Libia verso stabilità e unità politica.

Nell’attuale contesto, la mediazione del Marocco sembra essere stata accettata favorevolmente anche dagli sponsor esterni, ovvero Turchia e Qatar per la Tripolitania e Egitto, Emirati Arabi Uniti e Russia per la Cirenaica, finora l’ostacolo principale alla ripresa dei negoziati. Nello specifico, il governo marocchino punta a ricreare lo “spirito” di Skhirat con l’intenzione di arrivare all’approvazione di un documento condiviso dalle parti. Infatti, come con l’accordo del 2015 i due schieramenti avevano assentito a creare un unico Governo di accordo nazionale, così oggi Rabat sta provando a facilitare un’intesa su nomi condivisi per guidare le istituzioni sovrane libiche.

I colloqui sembrerebbero svolgersi in un clima più disteso rispetto alle scorse settimane, come testimonia uno scambio di prigionieri tra l’ENL e il GUN, il primo dall’inizio del conflitto ad aprile 2019. Sebbene le parti assicurino di voler lavorare per una soluzione del conflitto, un possibile elemento in grado di incrinare l’equilibrio dei negoziati risiede nella figura del Generale Haftar. Di fatto, questi sembrerebbe non intenzionato a voler porre fine alle ostilità, come testimoniano le numerose violazioni alla tregua imposta il 21 agosto dal Governo tripolino nell’area di Sirte e al-Jufra e il suo rifiuto di smilitarizzare quest’area, almeno fino a quando la Turchia continuerà ad essere presente con le sue milizie in Libia.