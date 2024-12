Raid israeliani su basi Houthi in Yemen

Una serie di attacchi aerei ha preso di mira nelle prime ore del mattino la capitale dello Yemen, Sanaa. Israele ha dichiarato di aver colpito “obiettivi militari” appartenenti ai ribelli Houthi dopo aver intercettato un missile lanciato dal gruppo ribelle. “L’Idf – si legge in una nota delle Forze di Difesa – ha condotto attacchi precisi su obiettivi militari Houthi nello Yemen, inclusi porti e infrastrutture energetiche a Sana’a, che gli Houthi hanno utilizzato in vario modo a scopi militari”.

Sono porti e infrastrutture energetiche degli Houthi i bersagli dei raid di Israele nello Yemen, sia nella capitale, Sanaa, che nella zona di Hodeida. L’azione, spiegano sempre i media locali, sarebbe scattata dopo che l’Idf aveva intercettato missili dei ribelli diretti verso Israele. L’attacco Houthi ha invece fatto scattare le sirene d’allarme nell’area centrale di Israele, costringendo milioni di persone a ripararsi nei rifugi.

I ribelli yemeniti Houthi hanno rivendicato il lancio di missili contro Israele. Il portavoce del gruppo Yahya Saree ha affermato che i ribelli hanno preso di mira “due obiettivi militari specifici e sensibili nell’area occupata di Giaffa”, a Tel Aviv, con “missili balistici ipersonici”

La situazione

Come riporta Al Masirah Tv, la principale emittente gestita dagli Houthi, ripresa dalla Reuters almeno nove persone sono morte negli attacchi aerei israeliani sullo Yemen, di cui sette al porto di Salif e gli altri due all’impianto petrolifero di Ras Issa, nella provincia occidentale di Hodeidah. I raid aerei contro porti e infrastrutture energetiche in Yemen sono stati la ritorsione dello Stato ebraico al lancio di un missile dei ribelli filo-iraniani, intercettato dalle forze armate prima che entrasse in territorio israeliano.

Il movimento Houthi risponderà all’escalation con l’escalation. Lo ha affermato Muhammad al-Bukhaiti, un membro dell’ufficio politico dei ribelli filo-iraniani citato da Haaretz, dopo i raid israeliani sullo Yemen in risposta al lancio nella notte di un missile contro lo Stato ebraico. “I bombardamenti americano-israeliani di strutture civili in Yemen espongono l’ipocrisia dell’Occidente”, ha poi aggiunto “Le nostre operazioni militari a sostegno di Gaza continueranno e risponderemo finchè i crimini di sterminio di massa a Gaza non cesseranno e sarà consentita la possibilita’ di portare cibo, medicine e carburante nella Striscia”.

L’Iran

Gli attacchi israeliani in Yemen costituiscono per l’Iran “una flagrante violazione dei principi e delle norme del diritto internazionale”, ha dichiarato in un comunicato il portavoce del ministero iraniano degli Esteri, Esmaïl Baghaï, condannando “l’appoggio incondizionato degli Stati Uniti” dato a Israele.

“Le forze israeliane devono immediatamente ritirarsi dai territori occupati di Gaza, dal Libano e dalla Siria”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, durante il suo intervento ieri sera al vertice ministeriale dell’Organizzazione per la cooperazione economica D-8 in Egitto, dove ha rinnovato l’appello di Teheran per arrivare ad un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. “La comunità internazionale ha vergognosamente fallito nel fermare gli atti di aggressione, i crimini di guerra, i crimini contro l’umanità e il genocidio del regime sionista. Ciò è ampiamente attribuito al sostegno politico, militare, di intelligence e finanziario dell’amministrazione statunitense a Israele”, ha anche aggiunto.