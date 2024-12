Annullate le elezioni in Romania

La Corte costituzionale della Romania ha annullato le elezioni presidenziali. Dopo i risultati del primo turno, che hanno visto trionfare il candidato di estrema destra Calin Georgescu, ora l’intero processo per l’elezione del nuovo presidente rumeno dovrà essere ripetuto. I cittadini avrebbero dovuto recarsi alle urne domenica 8 dicembre per il turno di ballottaggio tra la leader liberale ed europeista Elena Lasconi e Georgescu, sullo sfondo di possibili ingerenze russe. Tra gli obiettivi della sua campagna, il candidato di destra punta anche a porre fine al sostegno rumeno all’Ucraina contro l’invasione della Russia. Ora, il governo romeno sarà incaricato di stabilire una nuova data. “Il processo elettorale per l’elezione del presidente romeno sarà interamente ripetuto e il governo fisserà una nuova data e un nuovo calendario per i passi necessari”, ha detto la Corte.

L’annullamento delle elezioni

Come si legge nella nota della Corte costituzionale, l’annullamento del processo elettorale arriva “al fine di garantire la correttezza e la legalità” dello stesso. Due giorni fa, il presidente della Romania, Klaus Iohannis, aveva declassificato cinque documenti di istituzioni e agenzie d’intelligence romene, in cui si evidenziava che il risultato di Georgescu “non era un esito naturale”, ma frutto di una campagna orchestrata da un “attore statale”. Il candidato di estrema destra avrebbe beneficiato di una campagna su TikTok simile ad operazioni condotte dalla Russia in Ucraina e Moldavia. Circa 25mila account TikTok, presumibilmente usati per aumentare la popolarità di Georgescu “sono diventati molto attivi due settimane prima della data delle elezioni”.

La Romania rimane fermamente impegnata a proteggere le sue istituzioni e i suoi processi democratici da interferenze e manipolazioni straniere senza precedenti. Le autorità romene hanno preso la decisione di declassificare e rendere pubblici i rapporti contenenti informazioni rilevanti sulle attività estere maligne, tra cui il finanziamento illecito, l’amplificazione sintetica delle campagne digitali e gli attacchi informatici su larga scala rivolti alle elezioni presidenziali romene. I rapporti declassificati mostrano un’interferenza esterna senza precedenti e significativa contro le istituzioni e i processi democratici. Tali azioni si inseriscono in un tentativo continuo e prolungato di minare il fermo impegno della Romania nei confronti dei valori euro-atlantici e della nostra appartenenza all’UE e alla NATO. Le autorità romene stanno indagando su questo tentativo di influenza, tuttora in corso. Abbiamo informato i nostri alleati della tentata interferenza straniera e adotteremo tutte le misure necessarie per proteggere la democrazia, la sicurezza nazionale e la sovranità.

Queste le parole dell’ambasciata di Romania in Italia in cui sottolinea la forza della legalità e della democrazia.