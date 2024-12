Hunter graziato da papà Joe Biden

L’attuale presidente degli Stati Uniti d’America, Joe Biden, dopo aver promesso di non intervenire nei processi del figlio Hunter Biden, a 50 giorni dalla fine del mandato, ha concesso la grazia “piena e incondizionata”. Hunter era stato accusato di possedere illegalmente armi da fuoco omettendo la sua forte dipendenza dagli stupefacenti e di aver evaso circa 1,4 milioni di dollari di tasse tra il 2016 e il 2019, soldi che sono stati spesi in droga, escort, sex club, hotel di lusso e proprietà in affitto, auto costose, vestiti e altri oggetti di natura personale.

Biden ha preso la decisione nel weekend trascorso con tutta la famiglia a Nantucket per Thanksgiving e annunciata poco prima di partire per uno storico viaggio in Angola che lo terrà lontano dalle polemiche di casa per qualche giorno. Una decisione che ha lasciato spazio a diversi commenti, molti negativi e accusatori nei confronti della famiglia Biden.

Polemiche e reazioni

“Oggi ho firmato la grazia per mio figlio Hunter. Dal giorno in cui mi sono insediato, ho detto che non avrei interferito con il processo decisionale del Dipartimento di Giustizia, e ho mantenuto la mia parola anche quando ho visto mio figlio essere perseguito in modo selettivo e ingiusto” dice il presidente degli States Joe Biden e continua “è stato trattato in modo diverso, cercando di distruggere Hunter, hanno cercato di distruggere me, e non c’è motivo di credere che la cosa si fermerà qui. Quando è troppo è troppo. nessuna persona ragionevole che esamina i fatti dei casi di Hunter può giungere ad altra conclusione se non che Hunter è stato preso di mira solo perché è mio figlio, e questo è sbagliato” e chiude “C’è stato un tentativo di fare a pezzi Hunter, che è sobrio da cinque anni e mezzo… Adesso basta”

Trump ha commentato la decisione definendola un abuso e un grave errore giudiziario. Anche il prossimo direttore delle comunicazioni della Casa Bianca con Trump, Steven Cheung, si è espresso sulla grazia, accusando i democratici e “altri procuratori radicali” di controllare il Dipartimento di Giustizia e di “armare il sistema giudiziario”, cosa che ha permesso loro di intraprendere una “fallimentare caccia alle streghe” contro il tycoon.

“Credo nel sistema giudiziario, ma credo anche che la politica senza regole lo abbia infettato e abbia portato a un errore giudiziario. Spero che gli americani capiscano perché un padre e un presidente sono giunti a questa decisione”, conclude.