Fase cruciale per i lavori del Tunnel sotto lo stretto di Gibilterra

Il progetto del tunnel sottomarino che collegherà il Marocco alla Spagna attraverso lo Stretto di Gibilterra entra in una fase cruciale. Nizar Baraka, Ministro delle Attrezzature e dell’Acqua del Marocco, ha aggiornato martedì il Parlamento sui progressi di questa ambiziosa infrastruttura. Nei prossimi mesi, infatti, inizieranno i lavori per un tunnel sottomarino sperimentale, che servirà a valutare le sfide tecniche e geologiche dell’opera. Baraka ha quindi sottolineato l’importanza di individuare un tracciato sicuro minimizzando i rischi tettonici. Il tunnel avrà una lunghezza stimata tra i 27 e i 30 chilometri e richiederà approfondite analisi per garantirne la stabilità strutturale.

Nuove tecnologie per la realizzazione del tunnel

Per affrontare la complessità del progetto, il governo marocchino potenzierà il processo di digitalizzazione dei dati raccolti che verranno resi disponibili a breve. Introdotti, infatti, strumenti avanzati per l’archiviazione e l’elaborazione delle informazioni, mentre le banche dati sono state aggiornate per migliorare l’efficienza operativa. Un passo chiave avviene lo scorso aprile con la firma di un accordo tra il Marocco e il Centro Studi sui Trasporti del Mediterraneo Occidentale (CETMO), che rafforza la cooperazione tra i due paesi.

I costi ed i Mondiali del 2030

Secondo The Sun il costo del progetto è stimato a circa 6 miliardi di euro. Secondo la stampa spagnola, i due Paesi stanno ora optando per un tunnel ferroviario invece che per un tunnel “che permetta la circolazione dei veicoli, a causa dei problemi legati alla congestione del traffico, che potrebbe causare numerosi problemi, soprattutto nelle ore di punta, a causa dell’aumento nel numero di navi mercantili che transitano nello Stretto di Gibilterra.”

Il progetto sarà all’ordine del giorno del prossimo incontro ad alto livello tra i due paesi, previsto tra maggio e giugno, ha affermato la Società nazionale per lo studio dello stretto di Gibilterra (SNED). Sarà affrontato lo sviluppo di una tabella di marcia per valutare gli studi effettuati e finalizzare la progettazione di questo grande progetto; la validazione del piano di lavoro 2023-2025, che comprenderà, oltre alla strategia globale che sarà approvata nella stessa occasione, l’analisi di fattibilità della realizzazione di una galleria di ricognizione per individuarne le caratteristiche geo-meccaniche.

Il tunnel sotto lo Stretto di Gibilterra anche per unire “simbolicamente” due continenti come Africa ed Europa. Ciò, grazie alla co-organizzazione da parte di Marocco, Spagna e Portogallo per la Coppa del Mondo 2030. Questo progetto su larga scala, il cui budget è stimato in 7 miliardi di euro, potrebbe quindi essere realizzato prima dello svolgimento della più alta manifestazione sportiva nel calcio. Iniziato nel 1981, il progetto ha faticato a realizzarsi. Due società: la marocchina SNED e la spagnola SECEGSA ebbero l’incarico di realizzare studi dopo che Hassan II e Juan Carlos I firmarono una dichiarazione congiunta di intenzioni in questa direzione nel 1980. Nel 2023, questo progetto viene rilanciato durante il 43° incontro ad alto livello Marocco-Spagna. L’estate scorsa, la Spagna ha confermato un fondo di 2 milioni di euro per uno studio di progettazione.