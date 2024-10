Per l’India, la Russia continua ad essere un investimento a lungo termine

Un mese dopo la sua rielezione a capo del governo indiano, Narendra Modi lo scorso 8 luglio si è recato a Mosca dove ha trascorso due giorni prima di arrivare in Austria.

Non era certamente il suo primo viaggio all’estero dopo aver intrapreso il suo terzo mandato visto che aveva partecipato al G7 di Bari a metà giugno, e per contro saltato il summit dell’Organizzazione per la cooperazione di Shangai che si teneva ad Astana lo scorso 3 e 4 luglio.

Mosca rappresentava però la prima visita bilaterale del suo nuovo mandato quando la tradizione vuole che i primi ministri si rechino prima in un Paese limitrofo (Modi aveva visitato il Bhutan dopo la sua elezione del 2014 e le Maldive dopo le elezioni del 2019).

È anche il primo incontro faccia a faccia con Vladimir Putin dall’invasione russa dell’Ucraina e la prima visita da quando nel 2021 Putin si era recato a New Delhi per il consueto vertice annuale tra i due Paesi.

Non ci sono stati vertici nel 2022 e neanche nel 2023 – per volontà dell’India – mentre dal 2014 e dal suo accesso al potere, il Primo Ministro indiano aveva incontrato Vladimir Putin sedici volte, prima dell’8 luglio scorso.

Anche se avevano avuto alcune occasioni per vedersi brevemente durante il vertice dell’OCS a Samarcanda nel 2022, l’assenza di contratti diretti tra i due Paesi (i cui rapporti sono molto profondi e antichi visto che risalgono all’inizio degli anni ’60) cominciava a far nascere speculazioni sul possibile raffreddamento delle relazioni russo-indiane. Per le due capitali era quindi necessario mandare un segnale al mondo.

Il contesto era ovviamente delicato visto che nello stesso momento gli alleati NATO erano riuniti a Washington per festeggiare i 75 anni dell’Organizzazione, ma soprattutto nel momento in cui i missili russi bombardavano un ospedale pediatrico a Kiev senza che Modi facesse un solo commento su un fatto così drammatico.

Dal punto di vista indiano, l’importanza di questa visita risiedeva meno sui protocolli economici, di pura forma, che sulla preoccupazione da una parte di rassicurare la Russia sul fatto che il suo avvicinamento avvenuto negli ultimi anni con l’Occidente in generale e con gli Stati Uniti in particolare non aveva in alcun modo intaccato il suo rapporto con la Russia.

Va sottolineato che non si è trattato solo di un’operazione di grande diplomazia perché le relazioni con Mosca risalgono ai primi anni di indipendenza dell’India e sono profondamente radicate tanto nel DNA della diplomazia quanto in quello dell’opinione pubblica del Paese.

Ancora oggi, come lo mostra un sondaggio transnazionale pubblicato nel luglio del 2023 dalla statunitense Pew Research Center, 57% degli Indiani hanno un’opinione positiva sulla Russia e solo il 31% si esprime a sfavore.

Questo è il frutto di settant’anni di storia durante i quali l’India ha spesso potuto contare sul sostegno dell’URSS prima e della Russia dopo, percepita dagli Indiani come l’erede dei buoni propositi sovietici nei confronti del loro Paese.

Anche se New Delhi si è fatta paladina del neutralismo e del non allineamento sull’onda della Conferenza di Bandung (1955), l’appoggio dato dall’Unione Sovietica alle lotte contro il colonialismo, il parere positivo che aveva il Pandit Nehru nei confronti della pianificazione socialista sovietica, ma soprattutto, il sostegno dato da Washington al Pakistan, anello fondamentale della catena anticomunista creata dagli Stati Uniti per “contenere” l’espansione comunista sull’intero pianeta ha convinto i leader indiani ad optare per un non-allineamento che non fosse equidistante da Mosca e Washington, ma sensibilmente più vicino all’Unione Sovietica.

Inoltre, Mosca non è intervenuta più di tanto durante il conflitto che nel 1962 ha visto opporsi India e Cina, con la quale Mosca era ancora alleata, ma già nel 1965 durante il conflitto indo-pachistano, dove inglesi e americani sostenevano Karachi, il suo impegno è stato fondamentale, ed è stata la sua mediazione, a favore dell’India, che ha permesso di mettere fine al conflitto nel 1971 con la firma degli accordi di Tashkent.

Per bilanciare l’appoggio di Stati Uniti e Cina al Pakistan, pochi mesi dopo Indira Gandhi firma un “trattato di pace, di amicizia e cooperazione” (nonostante i principi di “autonomia strategica” fermamente sostenuti dall’India) che le darà la forza necessaria per credere in un altro attacco al Pakistan accanto ai ribelli del Pakistan orientale che porterà alla nascita del Bangladesh.

Nel 1979, Indira Gandhi non condannerà l’invasione sovietica dell’Afghanistan, nel 2022 Manmohan Singh non ha criticato l’annessione della Crimea da parte della Russia di Putin, così come Narendra Modi non ha detto nulla sull’invasione dell’Ucraina, facendo attenzione che ad ogni votazione alle Nazioni Unite i delegati indiani si astenessero.

Non cedendo alle continue pressioni dell’Occidente affinché uscisse dalla sua apparente neutralità e avvalendosi del fatto che i problemi dell’Europa non fossero quelli di un mondo che troppo spesso tende ad ignorare quando non la coinvolgono direttamente, la posizione dell’India ha trovato vasta eco in quello che chiamiamo Sud globale. È riuscita così a consolidare la sua pretesa di diventare portavoce del Sud globale, richiesta fatta con grande insistenza durante il G20 del 2023.

Ma il malessere generato dalla guerra in Ucraina è diventato realtà quando, uscendo da un silenzio di diversi mesi, il Primo Ministro Modi durante il vertice dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shangai del settembre 2022 si è rivolto direttamente a Vladimir Putin, anche lui presente, pronunciando una frase che ha dato per giorni dubbi interpretativi agli osservatori: “la nostra tempo non è quello della guerra” (I know that today’s era is not the era for a war).

Alla fine, è stata percepita da tutti come una critica diretta all’intervento russo, tanto che in seguito la frase è diventata una sorta di mantra per la diplomazia indiana, dandole la possibilità di non dover dare indicazioni più precise sulla loro posizione.

Nonostante il disagio percepito, l’India ha direttamente tratto beneficio delle sanzioni occidentali che hanno colpito gli idrocarburi russi. Privata degli sbocchi occidentali, la Russia si è rivolta a Cina e India e vendere, anche se a prezzi sacrificati, il suo petrolio.

L’India è anche riuscita a pagare il greggio in rupie e non in dollari. Dettaglio non banale visto che questo disposto permetteva teoricamente di sfuggire alle sanzioni americane riguardanti le transazioni in dollari, e preservava questi bene prezioso fatto di valuta forte.

Con il tempo e un conflitto congelato, la visita dello scorso agosto di Narendra Modi a Kiev mostra che il governo indiano ha capito che il prolungamento dello statu quo non poteva durare all’infinito.

La brutta figura fatta il mese prima nell’aver ignorato il bombardamento dell’ospedale pediatrico di Kiev aveva scatenato dure critiche da parte di Zalensky con il quale Modi si era tuttavia incontrato al G7 di giugno.

Inoltre, la stoccata dell’Ambasciatore americano in India, Eric Garcetti, rivolta la Ministro degli Esteri indiano ha sottolineato che in epoca di mondializzazione “nessuna guerra è lontana” e si è concretizzata con un monito “in questo momento di crisi dobbiamo sapere su quali amici poter contare”.

Sapendo che l’India necessita del sostegno americano per controllare le incursioni cinesi sul suo territorio a Ladakh, il messaggio non poteva essere più chiaro.

Da non dimenticare che, nonostante le promesse fatte dalla Russia durante la visita di luglio, diverse decine di cittadini indiani sono ancora arruolati malgrado loro nell’esercito russo e combattono in Ucraina dove almeno otto di loro hanno perso la vita.

Per dare ancora più risalto alla sua visita, Narendra Modi ha sottolineato che si trattava della prima visita di un capo del governo indiano dall’indipendenza dell’Ucraina avvenuta dopo la caduta del muro di Berlino e dell’URSS.

La diplomazia di Dehli ha anche ricordato che l’India è “coinvolta e impegnata” nella risoluzione di questo conflitto. Ma, anche se l’India vuole mettere in risalto il fatto che è uno dei pochi Paesi a poter parlare con le due parti, non mostra nessuna volontà di porsi come mediatore, visto che è assente dal mercato della mediazione a differenza di Paesi come Svizzera e Qatar, anche se si parla sempre più di una prossima Conferenza di pace in India, sul modello di quella di Ginevra e come chiesto da Zalensky.

L’Occidente, un’opzione che non è veramente una scelta valida.

In realtà l’India cerca nell’Occidente, in particolare gli Stati Uniti ma anche Israele, per esempio, quello che la Russia non può darle: un ampliamento dei suoi contatti diplomatici e strategici, ma anche l’accesso a una tecnologia di punta che la Russia non domina in molti campi, ad armi di ultima generazione, e politicamente, ad un sostegno per riequilibrare la sua posizione nei confronti di quello che viene percepito tanto dagli Indiani quanto dagli Occidentali un espansionismo della Cina in Asia e oltre.

Questa è la chiave di lettura delle numerose esercitazioni con le marine occidentali, così come con il Giappone e l’Australia, alla strategia dell’Indo-Pacifico e al “Dialogo quadrilaterale”, il Quad che associa Giappone, Australia, India e Stati Uniti, denunciato da Pechino e Mosca come una sorta di NATO asiatica.

Se l’apertura all’Occidente è una realtà, multi-allineamento permettendo, questa ha i suoi limiti come ha dimostrato la visita di Modi a Mosca.

L’India è abituata a giocare su più campi, forte del suo multi-allineamento. Tuttavia, per via della crescita delle tensioni tra Russia e Occidente, questi equilibrismi diventano sempre più difficili.

A lungo termine, l’interesse dell’India è verosimilmente orientato verso l’intensificarsi dei rapporti con I Paesi occidentali.

Sul breve periodo, e probabilmente oltre, tuttavia, la relazione con la Russia continua ad essere estremamente importante per l’India che investe in questo rapporto da settant’anni: la Russia è di fatto l’investimento a lungo termine dell’India.

L’India avrebbe troppo da perdere nel prendere radicalmente le distanze con Mosca. Non solo la spingerebbe ancora di più verso la Cina, ma questo diminuirebbe immediatamente il suo interesse strategico agli occhi dell’Occidente che la considererebbe data per scontata.