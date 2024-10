Cuba senza corrente elettrica da venerdì

Sono le 11 di venerdì mattina (ora locale), quando il ministero cubano dell’Energia e delle Miniere informa su X che Cuba è senza corrente elettrica. Circa dieci milioni di persone sono rimaste al buio dopo che la Centrale termoelettrica Antonio Guiteras (Cte) si è fermata a causa di un incidente, portando al collasso l’intera rete energetica nazionale. Tuttavia, non si tratta di una novità. All’Havana la corrente si esaurisce per 4 o 5 ore al giorno e i tempi si dilatano nel resto del Paese. Infatti, l’isola è solita interfacciarsi con le interruzioni della corrente, a causa delle infrastrutture obsolete e della carenza di petrolio, la principale fonte per la produzione di energia. Alle carenze strutturali, si aggiunge poi l’aggravarsi della crisi economica dall’inizio dell’anno e il rincaro del prezzo del petrolio, rendendo sempre più difficile per il governo l’acquisto dei combustibili che alimentano le centrali. Da venerdì la situazione non è cambiata. La gente ha quindi cominciato ad arrangiarsi come può: le scuole e le attività non essenziali sono rimaste chiuse, mentre milioni di persone si sono riversate in strada in assenza di luce e corrente. Si teme che il cibo nei frigoriferi possa marcire presto, così come spaventa la situazione all’interno degli ospedali. Lla notte scorsa, Cuba ha subito la terza interruzione totale del Sistema elettrico nazionale (Sen) in meno di tre giorni. La situazione sta provocando gravissimi disagi alla popolazione, che oggi affronta il quarto giorno consecutivo senza luce in diverse regioni dell’isola. La situazione è ulteriormente aggravata dall’uragano Oscar che ha toccato terra nella parte orientale di Cuba. Nel blackout più lungo degli ultimi anni, ora si teme che il ripristino promesso dal governo entro stasera sarà rinviato nuovamente. Per protesta, nella notte di sabato decine di persone sono scese in piazza in varie parti dell’isola sbattendo le pentole e intonando cori, in attesa di una risposta concreta da parte del governo.