Meloni ha invitato Zelensky a Roma

Mentre a Berlino salta il pre-summit con i leader di Germania, Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti, e il vertice di Ramstein è in bilico, Meloni invita a sorpresa Zelensky a Roma, giovedì sera.

Da fonti di massimo livello del governo, si apprende che domani il presidente ucraino sarà accolto da Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. La visita sarebbe legata al vertice nella base Nato in Germania, dove diversi capi di stato (tra cui Meloni) dovrebbero ritrovarsi per fare insieme il punto sul sostegno all’Ucraina, che vive attualmente il suo 959esimo giorno di guerra. Al momento, si mantiene l’utilizzo del condizionale. La stessa conferma del vertice a Ramstein risulterebbe, infatti, in bilico. L’uragano Milton scatenatosi in questi giorni in Florida, ha impedito infatti la partenza del presidente americano e, di conseguenza, la sua presenta al vertice e al pre-vertice dei quattro premier. Vista l’assenza di Biden, il summit stesso potrebbe essere annullato.

Il probabile rinvio del vertice, farebbe traballare anche l’incontro tra Meloni e Zelensky a Roma. La premier avrebbe provato a giocare d’anticipo programmando il bilaterale, probabilmente in risposta al mancato invito al pre-vertice di Berlino. Intanto l’Ucraina, stando alle dichiarazioni dell’ufficio del presidente Zelensky, non si aspetta più un secondo summit per la pace in vista delle imminenti elezioni presidenziali Usa di novembre. Il vertice di Ramstein sarebbe vitale, per il leader ucraino, per gestire le prossime settimane del conflitto con la Russia.