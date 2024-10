Israele. Nuovo raid a sud del Libano

Ad un anno dall’inizio dell’attacco israeliano contro Hamas, nella notte tra lunedì 7 e martedì 8 ottobre, mentre si svolgevano le commemorazioni in memoria dei caduti, Israele ha rafforzato l’offensiva inviando un centinaio di aerei per attaccare 120 obiettivi nel sud del Libano, invaso all’inizio del mese. A seguito degli ultimi attacchi il ministero della Salute libanese ha parlato di decine di morti, tra cui 10 pompieri uccisi da un bombardamento su un edificio nella zona di confine.

Nella notte tra lunedì e martedì una serie di fotografie hanno mostrato una colonna di fanteria che si muoveva in Libano con pesanti zaini e materassini, il che suggerisce qualcosa di più di un semplice raid. Un portavoce arabo dell’esercito israeliano ha emesso un allarme urgente rivolto ai civili libanesi chiedendo di evitare l’area sulla costa che va dal fiume Awali verso sud fino a nuovo avviso. Il fiume Awali si trova a circa 50 chilometri dal confine sud del Libano, a nord di Sidone.

Lunedì l’esercito israeliano ha annunciato anche di aver designato una nuova zona militare chiusa nel nord di Israele, la quarta area chiusa dall’inizio dell’invasione via terra, che si estende verso est dalla costa del Mediterraneo. In mezzo a prove evidenti che Israele sta rapidamente intensificando le sue operazioni militari contro i molteplici alleati dell’Iran, Hamas ha lanciato razzi da Gaza in concomitanza con eventi commemorativi, giurando di continuare con una “lunga e dolorosa guerra di logoramento” contro Israele.

A Gaza, dove si è registrato anche un forte incremento delle operazioni militari israeliane, lunedì i carri armati israeliani sono avanzati verso Jabalia, il più grande degli otto campi profughi urbani storici della Striscia di Gaza, dopo averlo circondato, hanno affermato i residenti. “Siamo in una nuova fase della guerra”, ha detto l’esercito israeliano nei volantini lanciati sulla zona. “Queste aree sono considerate pericolose zone di combattimento”.

L’ampliamento del conflitto rischia di coinvolgere ulteriormente gli Stati Uniti, che hanno fornito un sostegno militare e diplomatico cruciale a Israele. Anche Teheran ha ribadito la propria insistenza sul fatto che avrebbe risposto a qualsiasi attacco israeliano sul suo territorio. Gruppi militanti alleati dell’Iran in Siria, Iraq e Yemen si sono uniti con attacchi a lunga distanza su Israele.

A partire dallo scorso 20 settembre Israele ha avviato la campagna di bombardamenti più intensa contro il Libano degli ultimi vent’anni. Secondo i dati diffusi dal governo libanese, dall’ottobre del 2023 più di 2mila persone sono state uccise in Libano, in buona parte civili. Circa 1,2 milioni di persone sono state sfollate. Negli attacchi compiuti un anno fa dal gruppo palestinese Hamas in territorio israeliano sono state uccise circa 1.200 persone e 251 sono state prese in ostaggio. Da allora, Israele ha ucciso circa 42mila persone a Gaza.