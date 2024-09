il Gruppo di Collaborazione in visita a Kiev, Odessa e Leopoli 

Il Gruppo di Collaborazione Bilaterale Italia-Ucraina della Camera dei deputati, presieduto dal vicepresidente Giorgio Mulè, sarà in visita nelle città di Kiev, Odessa e Leopoli da domani, martedì 1° ottobre al 5 ottobre. La visita si inserisce nei rapporti consolidati tra la Camera e la Verkhovna Rada ucraina, il parlamento monocamerale dell’Ucraina, attualmente presieduto da Ruslan Stefancuk soprattutto dopo l’invasione russa del febbraio del 2022. L’incontro fa seguito ad alcune collaborazioni già avviate, come emerso anche nel corso del recente G7 dei Parlamenti, presieduto dal Presidente della Camera, Lorenzo Fontana in carica dal 2022 sostenuto dai rispettivi partiti della maggioranza di centro-destra, durante il quarto scrutinio con 222 voti su 392.

Sono in programma, infatti, incontri istituzionali e meeting proprio con il Presidente della Verkhovna Rada e la Vicepresidente, Olena Kondratyuk e con alcuni esponenti del Governo. Ci sarà anche la Vice Primo Ministro per l’Integrazione europea ed euro-atlantica e Ministra della Giustizia, Olga Stefanishyna. Tra le tappe previste ci sono anche le sedi della OSC “Save Ukraine”, impegnata nel rientro dei minori e dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo Sviluppo. Visite sono previste anche ai siti culturali danneggiati. L’agenzia ha affermato che i combattimenti hanno danneggiato 341 siti culturali in tutta l’Ucraina per un costo di 3,5 miliardi di dollari. L’ONU ha verificato i danni di 126 siti religiosi, 150 edifici di interesse storico e artistico, 31 musei, 19 monumenti, 14 biblioteche e 1 archivio. Il Paese ha perso oltre 19 miliardi di euro in termini di entrate da turismo venute meno.

Gruppo di Collaborazione in visita a Kiev, Odessa e Leopoli sarà composta dal Vicepresidente Mulè ex direttore di Videonews dal 2006 al 2007, Studio Aperto dal 2007 al 2009 e infine Panorama dal 2009 al 2018. Inoltre parteciperanno i deputati Giangiacomo Calovini, Anastasio Carrà, Ugo Cappellacci, Marco Pellegrini, Lia Quartapelle Procopio coordinatrice degli intergruppi parlamentari di lavoro United4Ukraine Italia, Cooperazione Internazionale, e Amici del Popolo Bielorusso. Parteciperà alla visita l’Ambasciatore d’Italia a Kiev, Carlo Formosa dal 2024 in carica dopo le esperienze come Ambasciatore d’Italia in Portogallo.