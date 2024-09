Il 23 e 24 settembre, l’Ambasciatrice di Romania in Italia, Gabriela Dancău, è giunta in Sardegna, accompagnata dal Console Generale, Marian Popescu, e dal vice capo missione e ministro consigliere, Eugen Rosca.

La visita è stata una preziosa opportunità di incontro con i rappresentanti istituzionali della Regione Sardegna. In primis, il Sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, che ha ricevuto l’Ambasciatrice Dancău a palazzo Bacaredda. Dopo il vertice, il Sindaco ha dichiarato: “È stato un vero piacere ospitare l’Ambasciatrice e la delegazione.

La città è casa per tante famiglie provenienti dalla Romania e l’Amministrazione è sempre lieta di ospitare negli spazi del Comune attività consolari e iniziative delle tante comunità presenti in città. Con l’Ambasciatrice abbiamo valutato la possibilità di gemellaggi e di collaborazioni per eventi internazionali, d’arte e culturali, e di imbastire relazioni economiche.

Le porte della città sono aperte per una rinnovata e positiva cooperazione con altri paesi e città del mondo”.

Fonte: Giornale Diplomatico

La delegazione ha inoltre incontrato il Vice Prefetto della Provincia di Cagliari, Maria Antonietta Gregorio, oltre che con la comunità economica e culturale romena di Cagliari.

Ribadendo la profonda amicizia che lega la Romania e l’Italia, gli incontri hanno avuto lo scopo di approfondire diverse tematiche di grande rilevanza, relativamente ai rapporti multidisciplinari tra Romania e Regione Sardegna.

Ad esempio, la delegazione ha avuto modo di visitare alcuni edifici, che potrebbero diventare, in futuro, la sede dell’agenzia consolare romena di Cagliari. A conclusione della missione, si è tenuta la visita presso il Museo di Archeologia del capoluogo sardo.

L’Ambasciatrice Dancău ha così riassunto il ciclo di incontri: ”La Romania guarda alla Sardegna con grande interesse e amicizia. Gli incontri istituzionali hanno costituito indubbiamente il miglior presupposto per ampliare i nostri interessi nella Regione Sardegna che, grazie alla numerosa comunità romena, alla posizione strategica che la regione occupa nel Mediterraneo e alle sue grandi risorse ambientali e culturali, rappresenta una destinazione ideale per una cooperazione di straordinario valore e sono fiduciosa che, dopo l’apertura della nuova agenzia consolare romena, la nostra cooperazione inizierà una nuova fase di sviluppo”.