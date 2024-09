Romania e Italia celebrano 145 anni di relazioni diplomatiche

La nascita del forte legame diplomatico tra Romania e Italia va ricondotta al periodo tra il 6 dicembre 1879 e il 15 febbraio 1880, in cui avvenne lo scambio delle credenziali dei due primi Ambasciatori, anche se la prima agenzia diplomatica romena in Italia venne aperta nel 1873, a Roma.

Da allora, le relazioni estere tra i due paesi sono sempre state strette, vista l’identità latina condivisa, come ha anche ricordato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della visita in Italia del presidente romeno nel 2018.

Avendo partecipato entrambe alla Prima e Seconda Guerra Mondiale (prima contro l’impero austro-ungarico e poi contribuendo all’invio di truppe sul fronte orientale), la due nazioni si sono avvicinate ulteriormente, con la caduta del blocco sovietico e del regime di Ceauşescu, una realtà che aveva temporaneamente allontanato i sistemi politici dei due paesi.

Nel 1991, si arrivò così al Trattato di Amicizia e Collaborazione, seguito, nel 1997, dalla Dichiarazione Congiunta sul Partenariato Strategico.

L’appartenenza alla NATO e all’Unione Europea ha evidenziato un impegno comune a livello internazionale ed ha reso i legami esteri tra Romania e Italia ancora più saldi.

Questi sono oggi rappresentati da un’intensa collaborazione politica, economica e commerciale, e si sviluppano nel framework della Dichiarazione di Partenariato Strategico Rafforzato, firmata a Bucarest nel 2008.

Un altro elemento cruciale è poi l’arrivo di oltre un milione di cittadini romeni sul territorio italiano, dopo la fine della dittatura. Ciò ha reso quella romena la più grande comunità straniera presente nel nostro paese ed ha accentuato quel naturale interscambio culturale e linguistico, che caratterizza da decenni i rapporti tra Romania e Italia.