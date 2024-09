Musk e Trump: cresce la corrispondenza, in arrivo 289mila dollari

Negli ultimi anni, Elon Musk, imprenditore di successo dietro aziende come Tesla e SpaceX, ha gradualmente intensificato il suo coinvolgimento politico, manifestando un crescente interesse nel sostenere il partito repubblicano e, in particolare, l’ex presidente Donald Trump. Questa svolta politica ha scosso il tradizionale equilibrio della Silicon Valley, da sempre associata a posizioni progressiste e legata al Partito Democratico. La transizione non è solo una questione di preferenze personali, ma un segnale di una più ampia riorganizzazione delle alleanze economico-politiche negli Stati Uniti.

Le prime mosse di Musk

Nell’estate del 2023, Elon Musk ha effettuato una donazione di 289.100 dollari al National Republican Congressional Committee (NRCC), un ente volto a sostenere i candidati repubblicani alla Camera dei rappresentanti. Questo è stato un atto significativo, non solo per l’entità del contributo, ma perché rappresentava la prima volta che Musk si schierava in maniera così esplicita a favore di un singolo partito, rompendo con la tradizione di un finanziamento bipartisan che aveva caratterizzato le sue donazioni in passato.

Musk non si è limitato a questo. Ha anche stretto una relazione più stretta con Donald Trump, fornendo sostegno al super PAC pro-Trump, America PAC, che gioca un ruolo decisivo nelle prossime elezioni presidenziali. Sebbene la cifra esatta delle sue donazioni a questo gruppo non sia stata resa pubblica, le previsioni suggeriscono che il contributo di Musk e di altri grandi imprenditori tech sarà sostanziale.

La creazione del super PAC: il legame Musk Trump

Il legame tra Musk e Trump si è ulteriormente rafforzato con la creazione di un super PAC chiamato American PAC, destinato a raccogliere fondi per la campagna elettorale di Trump. Questo comitato, formato da alcune delle personalità più influenti della Silicon Valley, rappresenta un cambiamento radicale rispetto alla precedente inclinazione politica dell’industria tecnologica, che in passato aveva sostenuto principalmente i democratici.

Tra i co-fondatori e principali sostenitori dell’American PAC ci sono nomi illustri come Peter Thiel, cofondatore con Musk di PayPal e tra i primi investitori repubblicani di spicco nella Silicon Valley, e venture capitalist di fama come Marc Andreessen e Ben Horowiz. Questi leader tecnologici sono uniti nella loro insoddisfazione per le politiche fiscali di Joe Biden, che hanno visto come una minaccia ai loro patrimoni e alle prospettive di crescita economica del settore tecnologico.

La frattura con la tradizione progressista della Silicon Valley

La Silicon Valley, storicamente radicata in una cultura liberal e progressista, ha sostenuto nel corso degli anni candidati democratici e cause di giustizia sociale. Tuttavia, negli ultimi tempi si è verificato un cambiamento significativo, con un numero crescente di imprenditori che si avvicina a posizioni conservatrici, come dimostra l’alleanza tra Musk, Thiel e altri sostenitori di Trump.

Questa evoluzione riflette un malcontento profondo verso le politiche di Biden, in particolare le proposte di aumentare le tasse sui grandi patrimoni. Per molti miliardari della Silicon Valley, la spinta del presidente democratico a tassare le grandi ricchezze rappresenta una minaccia diretta alle loro fortune e ai loro piani di investimento futuri. La nascita dell’American PAC e il supporto di Musk a Trump segnano una svolta in cui la tecnologia e il potere economico stanno iniziando a confluire verso l’ala conservatrice.

James David Vance

Una delle figure chiave di questo nuovo scenario politico è James David Vance, un venture capitalist e sostenitore della rinascita delle aree rurali e dimenticate degli Stati Uniti. Nominato da Trump come suo vice, Vance ha spostato l’attenzione su una politica che critica il potere eccessivo delle Big Tech, accusate di soffocare l’innovazione e di accentrare risorse finanziarie e intellettuali in poche mani.

Questa critica verso le grandi aziende tecnologiche, come Facebook, Google e Amazon, è vista con favore da molti investitori della Silicon Valley che, nonostante facciano parte di quel mondo, riconoscono i rischi di una concentrazione di potere e risorse. La visione di Vance, espressa nel suo libro “Hillbilly Elegy”, ha trovato terreno fertile tra gli imprenditori tech che temono una crescente regolamentazione del settore e l’impatto delle politiche redistributive di Biden.

Un cambio di sede con implicazioni politiche

Oltre a influenzare il dibattito politico, Musk ha anche preso decisioni aziendali legate alle sue convinzioni politiche. A settembre, ha annunciato l’intenzione di trasferire il quartier generale di Tesla e della sua nuova azienda X dalla California al Texas, una mossa motivata in parte da una legge californiana che vieta agli insegnanti di informare i genitori riguardo all’orientamento sessuale e all’identità di genere degli studenti.

Questo spostamento non è solo un segnale di dissenso verso le politiche californiane, ma anche un gesto di sostegno a stati come il Texas, che rappresentano un ambiente più favorevole dal punto di vista fiscale e regolamentare per le grandi imprese.