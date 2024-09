Cosa sta succedendo in Venezuela?

In Venezuela, la riconferma di Nicolás Maduro alle elezioni presidenziali del 28 luglio 2024 ha portato il paese in una nuova fase di turbolenze politiche e sociali, con accuse di frode elettorale, proteste diffuse, e una repressione violenta delle manifestazioni. Nonostante i sondaggi pre-elettorali indicassero Edmundo González Urrutia, il candidato dell’opposizione, come favorito con una larga maggioranza del 73%, i risultati ufficiali hanno visto la vittoria di Maduro con il 51% dei voti, scatenando un’ondata di disordini.

Il contesto in cui si sono svolte queste elezioni è importante per comprendere l’origine delle proteste e l’esasperazione della popolazione. Negli ultimi anni, il Venezuela ha vissuto una crisi economica devastante, con tassi di povertà estremamente alti e un’iperinflazione che ha reso i beni di prima necessità inaccessibili per gran parte della popolazione. Più della metà dei venezuelani vive in condizioni di povertà estrema, e la disillusione nei confronti del governo di Maduro è diffusa, specialmente tra coloro che cercano una via d’uscita da anni di malgoverno, repressione e crisi economica.

Nicolás Maduro, che ha ereditato il potere da Hugo Chávez nel 2013, ha continuato la politica del suo predecessore in un contesto internazionale sempre più ostile, caratterizzato da sanzioni economiche e un isolamento diplomatico progressivo, soprattutto da parte degli Stati Uniti. Tuttavia, la gestione di Maduro, basata sull’accentramento del potere e su una dura repressione del dissenso, ha esacerbato le tensioni interne. Le accuse di autoritarismo e corruzione, unite al collasso economico e all’inasprimento delle condizioni di vita, hanno eroso il consenso popolare, soprattutto nelle aree urbane e tra i giovani.

Le elezioni del 2024 erano viste come un’opportunità per il cambiamento. González Urrutia, rappresentante di una coalizione liberaldemocratica chiamata Piattaforma Unitaria, aveva promesso di aprire il Venezuela agli investimenti stranieri, attuare riforme economiche, e promuovere la riconciliazione nazionale. Molti venezuelani vedevano in lui una possibilità di uscire dalla crisi e ristabilire una democrazia funzionante. Tuttavia, la proclamazione della vittoria di Maduro ha immediatamente sollevato sospetti di frode, alimentando le proteste. Manifestazioni di massa hanno invaso le strade di Caracas e di altre grandi città, dove migliaia di persone sono scese in piazza per denunciare il risultato delle urne.

Le manifestazioni, tuttavia, sono state accolte da una dura repressione. In pochi giorni, più di 1200 persone sono state arrestate, mentre il bilancio delle vittime è salito a 24 morti. La tensione è stata ulteriormente acuita dal blocco del social network X (ex Twitter), che il governo ha deciso di oscurare per almeno dieci giorni, accusandolo di essere uno strumento per fomentare la rivolta e diffondere fake news. Questa mossa ha limitato ulteriormente la libertà di espressione, già severamente compromessa nel Paese, suscitando critiche da parte di governi stranieri e organizzazioni per i diritti umani.

A livello internazionale, le reazioni sono state forti e immediate. Paesi come gli Stati Uniti, l’Argentina, il Perù e il Costa Rica hanno dichiarato il loro sostegno a González Urrutia, riconoscendolo come legittimo vincitore delle elezioni. Altri Paesi, tra cui l’Unione Europea, hanno chiesto che vengano condotte indagini indipendenti e che si proceda con un riconteggio trasparente dei voti. Alcuni governi latinoamericani, pur vicini a Maduro, come il Cile e il Brasile, hanno espresso preoccupazione per le violazioni dei diritti umani e hanno chiesto una soluzione pacifica e democratica alla crisi.

Il regime di Maduro, dal canto suo, ha difeso i risultati elettorali e ha accusato l’opposizione e le potenze straniere di orchestrare un “colpo di stato cyber“, tramite la manipolazione delle informazioni sui social media. Tuttavia, la repressione delle proteste e la chiusura delle piattaforme di comunicazione online non fanno che rafforzare l’immagine di un governo che cerca di mantenere il potere a tutti i costi, senza considerare il crescente malcontento della popolazione.

La crisi venezuelana del 2024 non è un evento isolato, ma si inserisce in un contesto di crescente autoritarismo che ha caratterizzato il governo di Maduro negli ultimi dieci anni. La sua amministrazione ha progressivamente ridotto gli spazi di libertà politica, reprimendo l’opposizione, manipolando le elezioni e rafforzando il controllo sui media. La crisi economica ha solo accentuato l’instabilità sociale e politica, portando il Venezuela a un punto di rottura.

La situazione attuale è estremamente critica e il futuro del Venezuela appare incerto. La possibilità di una transizione pacifica sembra lontana, soprattutto considerando che il governo continua a utilizzare la forza per mantenere il controllo e le forze di opposizione sono state indebolite da anni di repressione. Tuttavia, la crescente pressione internazionale potrebbe costringere Maduro a negoziare una soluzione politica o ad accettare concessioni sul piano elettorale.

Il Venezuela sotto Maduro continua a vivere una delle peggiori crisi della sua storia recente. La riconferma del Presidente alle elezioni del 2024, considerate fraudolente dall’opposizione e da parte della comunità internazionale, ha esacerbato le tensioni già latenti, portando il Paese sull’orlo di una nuova fase di violenze e instabilità. Le proteste, la repressione e il blocco della libertà di espressione sono solo alcune delle conseguenze di un regime che sembra sempre più isolato, sia internamente che esternamente. La strada verso la stabilità e la democrazia per il Venezuela appare ancora lunga e incerta.