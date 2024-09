Celebrazione di Mosca: fotografia e poesia alla Casa Russa

Il 10 settembre presso la Casa Russa, in occasione del compleanno di Mosca, si terrà un evento culturale molto importante. L’evento è di particolare rilevanza per chi è interessato alla cultura russa, e prevede diverse attività artistiche e letterarie che mettono al centro la capitale russa, offrendo al pubblico romano un’immersione nelle sue tradizioni, immagini e simboli.

La serata inizierà con l’inaugurazione di una mostra fotografica dedicata a Mosca moderna, curata da Kirill Simakov, un fotografo di fama internazionale. Simakov, che è membro dell’Accademia Russa delle Arti e dell’Associazione Nazionale Professionale dei Fotografi d’Italia, è noto per i suoi scatti che catturano l’essenza della vita urbana contemporanea. Le sue opere sono esposte in prestigiose gallerie in Russia, Italia, Francia e altri Paesi, confermando il suo ruolo di ambasciatore visivo della cultura moscovita in tutto il mondo. La mostra offrirà ai visitatori l’opportunità di vedere Mosca sotto una luce moderna, attraverso una lente artistica che coglie la bellezza e la complessità della città.

Oltre alla fotografia, la letteratura sarà un altro pilastro dell’evento. Verrà presentata l’antologia “100 poesie su Mosca”, un volume pubblicato nel 2023 che raccoglie poesie di vari autori russi. La particolarità di questa edizione è la sua natura bilingue, con i testi sia in russo che in italiano, permettendo così a un pubblico più ampio di apprezzare la profondità e la ricchezza delle opere. Le poesie, che spaziano dal XVII al XX secolo, offrono uno spaccato della vita moscovita e creano, nel loro insieme, una sorta di “testo moscovita” che trasmette un’immagine vivida e variegata della capitale russa.

A discutere dell’antologia sarà Stefano Garzonio, noto slavista e professore presso l’Università di Pisa, che ha curato le traduzioni delle poesie presenti nel libro. Durante l’evento, Garzonio offrirà una panoramica sul processo di traduzione e sulla diversità delle rappresentazioni di Mosca nella letteratura. Si soffermerà inoltre sulle caratteristiche peculiari della città, così come emergono dai testi.

L’evento inizierà alle 18:30, con ingresso gratuito ma su prenotazione obbligatoria, e si svolgerà in Piazza Benedetto Cairoli 6, a Roma. I partecipanti dovranno esibire un documento d’identità per l’accesso.