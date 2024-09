Per la prima volta, il partito di ultradestra tedesco Alternative für Deutschland ha vinto le elezioni in un Land. Questo è stato il caso della Turingia, situata nell’est del paese. Non solo, l’Afd è arrivata seconda in Sassonia, subito dopo i centristi della Cdu.

Un evento storico, vista la portata di Afd, un partito che dalle opposizioni è stato definito di ideologia nera.

La vittoria di Afd

Secondo gli exit poll della Zdf, Afd ha ottenuto il 33% alle elezioni in Turingia. Il leader regionale Bjoern Hoecke ha però perso l’elezione diretta nella circoscrizione Greiz II, in cui aveva presentato la propria candidatura, lasciando il posto a Christian Tischner, di Cdu. Per Hoecke, ci sarebbe comunque la possibilità di accedere al parlamentino, attraverso la lista di partito.

Quello di Afd resta comunque un traguardo impressionante, sebbene il partito resti isolato: nessuno sembra volersi coalizzare con l’ultradestra.

“È chiaro che la gente vuole che ci sia un cambiamento nella politica”, ha affermato il leader di Afd Tino Chrupalla, ribadendo anche la necessità “che i Verdi, il più pericoloso partito della Germania, siano fuori dal Parlamentino in Turingia”.

Alternative für Deutschland e gli attriti con la Costituzione

Dopo la sconfitta del 2013, anno della sua fondazione, la giovane Afd è riuscita a farsi strada nel Bundestag tedesco, grazie alle elezioni federali del 2017.

Nata come partito di centro-destra e conservatore, l’Alternative ha successivamente inasprito le proprie posizioni, arricchendosi di molti altri epiteti. Il partito si colora oggi anche di euroscetticismo, razzismo, islamofobia, negazionismo del cambiamento climatico, politiche anti-immigrazione, severo nazionalismo e identitarismo. Per non parlare poi della retorica anti-gender, anti-aborto e anti-LGBT. Per alcuni, è una frangia molto vicina al neonazismo.

Ciò ha posto l’Afd sotto l’osservazione dell’intelligence, dopo che nel 2020 l’Ufficio federale per la protezione della Costituzione (BfV) ha descritto Der Flügel (corrente interna a Afd) come “non compatibile con la Legge Fondamentale, poiché avversa all’ordine liberal-democratico costituito.

Le prospettive dopo la vittoria

Nonostante la paralisi delle sinistre in Turingia e Sassonia ed i dubbi circa l’opinione pubblica, con riferimento alle elezioni dell’anno prossimo, la formazione di un governo di ultradestra nei due Laender è molto difficile. Come già detto, nessuno sembra disposto a trattare con Afd, ora come ora.

Ma la vittoria dell’Alternative resta un fatto clamoroso, indice di un fenomeno che sembra ineluttabile, ovvero l’avanzata della destra conservatrice in Europa.