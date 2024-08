Gli Obama sostengono Kamala Harris per la presidenza USA

Al centro dell’attenzione pubblica si sta collocando la presentazione della candidatura di Kamala Harris alla presidenza degli Stati Uniti, sostenuta da Barack e Michelle Obama durante la Convention democratica di Chicago. Questo evento segna un momento significativo nella politica americana, poiché il supporto degli Obama rappresenta un endorsement forte e simbolico per Harris, evidenziando la continuità e l’evoluzione dei valori che hanno caratterizzato la presidenza di Barack Obama.

Il testo inizia con un riferimento ai simboli e agli slogan iconici della campagna presidenziale di Barack Obama nel 2008, come il famoso “Yes We Can” e l’immagine di “Hope” creata dall’artista Obey (Shepard Fairey). Barack Obama ha adattato questi simboli al contesto attuale, declinando il motto al femminile per sostenere Kamala Harris. Questo gesto non è solo un riconoscimento delle capacità di Harris, ma anche un messaggio chiaro di inclusività e progresso, che riflette l’importanza della diversità e del cambiamento nella politica americana.

L’intervento di Barack Obama, particolarmente atteso durante la Convention, è stato in parte un tributo a Joe Biden, il quale viene descritto come un “presidente eccezionale” che ha difeso la democrazia. Tuttavia, Obama ha sottolineato che il tempo di Biden è finito, e ora il testimone deve passare a una nuova generazione di leader, rappresentata da Harris. Obama ha inoltre criticato aspramente Donald Trump, descrivendolo come un leader che vede il potere solo come un mezzo per i suoi scopi personali. Questa critica è stata accompagnata da un’ironia sottile, quando Obama ha fatto riferimento alla “ossessione folle” di Trump per le dimensioni delle folle, un’allusione alle sue ripetute affermazioni riguardo la grandezza del pubblico ai suoi comizi.

Obama ha poi esortato i democratici a lavorare con determinazione per eleggere Kamala Harris come prossima presidente degli Stati Uniti, sottolineando l’importanza storica di questo passaggio. Harris, infatti, potrebbe diventare la prima donna nera a ricoprire la carica più alta del paese, un evento che rappresenterebbe un ulteriore passo avanti per la diversità e l’uguaglianza negli Stati Uniti.

Michelle Obama è stata un’altra figura centrale della seconda giornata della Convention. La sua presenza e il suo discorso sono stati accolti con grande entusiasmo, e anche lei ha espresso pieno sostegno a Kamala Harris. Michelle ha richiamato l’idea della speranza, simboleggiata dall’immagine “Hope” della campagna di suo marito, per indicare che Harris rappresenta un nuovo inizio per l’America. Nel suo discorso, Michelle ha sottolineato la preparazione e le qualifiche di Harris per la presidenza, presentandola come una leader capace e pronta a guidare il paese in un momento cruciale.

Michelle Obama non ha evitato di criticare Donald Trump, facendo riferimento in modo pungente alle sue dichiarazioni razziste e xenofobe. Ha ricordato come Trump abbia cercato di delegittimare la presidenza di Barack Obama, alimentando la paura e il razzismo contro una coppia presidenziale afroamericana di successo. Questo attacco diretto a Trump sottolinea la posta in gioco nelle elezioni, presentando Harris come l’alternativa necessaria per superare un periodo segnato da divisioni e discriminazioni.

Il supporto degli Obama alla candidatura di Kamala Harris è stato ulteriormente rafforzato dal marito di Harris, Doug Emhoff, che ha descritto la moglie come una “guerriera gioiosa”, pronta a servire il paese con la stessa passione che ha sempre dimostrato. Emhoff ha enfatizzato la dedizione di Harris e la sua capacità di guidare il paese, dipingendola come una presidente di cui gli americani potrebbero essere fieri.

La candidatura di Kamala Harris, sostenuta da figure influenti come Barack e Michelle Obama, rappresenta un’opportunità per proseguire il percorso di cambiamento e inclusività avviato durante la presidenza Obama. La Convention non solo celebra il passato, ma guarda al futuro, con la speranza che Harris possa guidare gli Stati Uniti verso una nuova era di progresso e giustizia sociale.