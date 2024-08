Ucraina e Russia: la contesa di Kursk

L’attuale situazione tra Ucraina e Russia nella regione di Kursk rappresenta una delle fasi più complesse del conflitto che ha portato a un aumento delle tensioni nella regione. La decisione dell’Ucraina di creare una zona cuscinetto in questa area è un tentativo di prevenire ulteriori attacchi da parte delle forze russe. Secondo il ministro degli Interni ucraino, Igor Klymenko, questo passo è essenziale per proteggere le comunità di confine da bombardamenti continui. L’iniziativa comprende anche l’apertura di corridoi umanitari per consentire l’evacuazione dei civili verso la Russia e l’Ucraina, garantendo l’accesso alle organizzazioni umanitarie internazionali per prestare assistenza in sicurezza.

Nonostante l’impegno ucraino, l’avanzata delle forze ucraine nella regione di Kursk tra il 13 e il 14 agosto ha subito un rallentamento. Le forze russe, infatti, hanno rinforzato le loro posizioni, stabilizzando il fronte attraverso la costruzione di trincee e altre fortificazioni. Questo adattamento tattico è stato riportato da vari blogger militari e confermato dal think tank Institute for the Study of War (ISW), che ha indicato un aumento della resistenza russa grazie al supporto di rinforzi provenienti da altre regioni.

Le immagini satellitari raccolte il 12 agosto da Mexar hanno evidenziato la presenza di nuove fortificazioni a sud-ovest di Lgov, lungo l’autostrada E38, e ulteriori strutture difensive sono state rilevate a sud di Lgov nei giorni successivi. Queste misure difensive sono situate a circa 17 chilometri a nord dell’avanzata ucraina, segnalando una forte volontà russa di mantenere il controllo del territorio.

Nel contesto di questi sviluppi, l’Ucraina ha condotto uno dei più grandi bombardamenti contro la Russia, lanciando circa 120 droni e quattro missili su diverse basi aeree russe. Sebbene Mosca non abbia confermato questi attacchi, ha ribadito di aver respinto i tentativi ucraini di avanzare ulteriormente nel territorio di Kursk. Il governatore della regione di Belgorod, confinante con Kursk, ha proclamato lo stato d’emergenza in risposta ai continui bombardamenti ucraini, mentre il presidente statunitense Joe Biden ha descritto l’offensiva ucraina come un “vero dilemma” per il presidente russo Vladimir Putin. Secondo alcuni funzionari americani, l’incursione ucraina sta costringendo Mosca a ridistribuire le sue truppe dall’Ucraina, indebolendo la presenza militare russa nel paese.

Tuttavia, l’approccio della comunità internazionale rimane variegato. Gli Stati Uniti, pur mantenendo un dialogo costante con Kiev, non hanno espresso un sostegno esplicito all’iniziativa ucraina, lasciando intendere di non essere completamente informati sugli obiettivi della stessa. D’altro canto, la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha accusato Kiev di avere il sostegno incondizionato dei suoi alleati occidentali per le sue operazioni in territorio russo, rafforzando la convinzione di Mosca di dover continuare la sua “operazione militare speciale”.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha sottolineato i progressi delle forze ucraine, che sono riuscite a avanzare da uno a due chilometri in diverse aree, catturando oltre 100 soldati russi. Tuttavia, il ministero della Difesa russo ha affermato di aver fermato vari tentativi di sfondamento, eliminando numerosi militari nemici. Anche i blogger militari russi, come Rybar, hanno segnalato un certo livello di stabilizzazione nella regione, attribuito all’arrivo di rinforzi e al blocco parziale delle formazioni ucraine.

Nel frattempo, la Rosgvardia, un corpo di polizia russa, ha dichiarato di aver adottato misure aggiuntive per proteggere la centrale nucleare di Kursk, anche se i combattimenti si svolgono a una distanza considerevole. La decisione di creare una zona cuscinetto è vista da Kiev come un modo per costringere le forze russe a ritirarsi e per spingere Mosca ad accettare negoziati per una “pace equa”, anche se il presidente russo ha escluso qualsiasi ipotesi di trattative in questa fase.

In sintesi, la situazione nella regione di Kursk rimane estremamente tesa, con entrambe le parti impegnate in una battaglia non solo sul campo di battaglia, ma anche nella sfera della comunicazione e dell’informazione.