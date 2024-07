Sovranità marocchina sul Sahara: annunciato il sostegno di Macron

Parigi, 30 luglio 2024 – In una dichiarazione significativa e di ampia portata, il Presidente francese Emmanuel Macron ha ufficialmente annunciato il supporto della Francia alla sovranità marocchina sul Sahara Occidentale. In una lettera inviata al Re del Marocco, Mohammed VI, e resa pubblica dal Gabinete reale marocchino in occasione del 25° anniversario della Festa del Trono, Macron ha affermato che “il presente e il futuro del Sahara Occidentale rientrano nel quadro della sovranità marocchina”.

Il Presidente Macron ha sottolineato che la posizione della Francia su questa questione di sicurezza nazionale per il Regno del Marocco rimane intangibile. Ha inoltre dichiarato che la Francia “intende agire coerentemente con questa posizione a livello nazionale e internazionale”. Nel suo messaggio, Macron ha ribadito il sostegno francese al piano di autonomia proposto dal Marocco nel 2007, definendolo “l’unica base per raggiungere una soluzione politica, giusta, duratura e negoziata”, in conformità con le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Il Presidente Macron ha anche evidenziato il crescente consenso internazionale riguardo al piano di autonomia sotto sovranità marocchina. Ha assicurato che la Francia assumerà la sua responsabilità in tutte le istituzioni pertinenti, supportando gli sforzi del Segretario Generale delle Nazioni Unite e del suo inviato personale. “È ora di andare avanti. Incoraggio quindi tutte le parti a riunirsi in vista di una soluzione politica, che è a portata di mano”, ha affermato Macron.

Accogliendo con favore gli sforzi del Marocco per lo sviluppo economico e sociale del Sahara, il Presidente francese ha promesso il sostegno della Francia in queste iniziative a beneficio delle popolazioni locali. Questo annuncio da parte della Francia, membro permanente del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, rappresenta un significativo sviluppo a sostegno della sovranità del Marocco sul Sahara, costituendo il secondo riconoscimento di un paese membro permanente del Consiglio di Sicurezza dell’ONU dopo il riconoscimento degli Stati Uniti nel 2020.

Ad oggi, più di 107 paesi membri dell’ONU riconoscono l’iniziativa di autonomia del Marocco per il Sahara come unica base per la risoluzione politica della controversia, che vede opporsi il Marocco e l’Algeria, principale sostenitore del gruppo separatista Polisario. In Europa, 17 membri riconoscono l’autonomia, mentre 30 paesi africani hanno aperto sedi consolari nel Sahara, manifestando il loro sostegno alla sovranità marocchina.

Questa dichiarazione rafforza ulteriormente la posizione del Marocco sulla scena internazionale e rappresenta un passo avanti verso una risoluzione duratura del conflitto sul Sahara Occidentale.