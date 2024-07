Riabilitazione regionale della Siria: qual è la posta in gioco?

Più di tredici anni dopo l’inizio della crisi siriana a che punto è il processo di riabilitazione regionale della Siria? I punti di tensione rimangono tanti e di grande attualità tra Turchia e Siria, la guerra civile siriana ha ulteriormente messo a dura prova le relazioni tra i due Stati. Ankara e Damasco, attraverso i rispettivi capi di Stato, ultimamente sembrano però aver cambiato atteggiamento, chiedendo l’apertura di un colloquio.

Dietro a questi tentativi di avvicinamento, è da evidenziare il ruolo delle potenze regionali come l’Iran, sulla falsariga della Russia che chiede da diversi anni un processo di normalizzazione dei rapporti. Cerchiamo di capire allora come siano effettivamente le relazioni tra i due Stati vicini, e fino a che punto si possa parlare di riabilitazione siriana nella regione e le conseguenze geopolitiche che questa comporterebbe.

Ricordiamo che le relazioni tra Turchia e Siria sono state per decenni molto tese. I punti di disaccordo furono, e sono, in effetti molteplici: appartenenza a due blocchi diversi durante la guerra fredda (la Turchia vicina al blocco occidentale, la Siria con l’Unione Sovietica), contenziosi sulla definizione della frontiera e sull’inserimento della provincia dell’Hatay (incorporata nel 1939 dalla Turchia e mai riconosciuta dalla Siria), gestione dell’acqua (la Turchia controlla un’area nel nordest siriano a ridosso del confine turco-siriano dall’autunno del 2019), questione curda e del Partito del Lavoratori del Kurdistan (PKK).

All’indomani dell’invasione degli Stati Uniti dell’Irak nel 2003, avviene però un riavvicinamento ai limiti dell’incredibile tra Siria e Turchia con una serie di attestati di stima tra i due leader e la firma di molteplici progetti di cooperazione a tutto campo. L’idillio non durerà molto. All’inizio del grande movimento di contestazione che scuote la Siria, la Turchia tenta senza grandi risultati di convincere Bachar Al-Assad ad aprirsi alle richieste di democratizzazione del Paese. Così, dall’estate del 2011, Ankara si dichiara apertamente contraria al regime siriano, assumendo un ruolo importante nella strutturazione dell’opposizione e sconfiggerlo.

Nel corso della sanguinosa guerra civile che ancora oggi mette in ginocchio il Paese, la Turchia non ha mai esitato a dare il suo sostegno politico e materiale ai gruppi di opposizione, compresi quelli più radicali. In quel periodo era frequente sentire la classe politica turca affermare in modo categorico che il regime di Al-Assad aveva ancora poche settimane di vita. Sappiamo che non è proprio andata così, e la Turchia ha dovuto ammettere che il regime siriano, benché indebolito, non sarebbe caduto facilmente.

Una nuova svolta si ha nel 2016, soprattutto per la decisine di Ankara di partecipare al processo di Astana (avviato nel maggio del 2017 con la firma di un accordo tra Russia, Iran e Turchia, per processo di Astana si definiscono una serie di incontri tra i protagonisti del conflitto siriano con l’obbiettivo di dare una soluzione politica a quest’ultimo, è complementare a quello di Ginevra e le Nazioni Unite vi svolgono un ruolo di osservatore).

Per impedire il rafforzamento dell’autonomia dei territori controllati dall’organizzazione sorella del PKK turco, il Partito dell’Unione democratica siriano (PYD), vengono organizzate da parte turca, con l’intento di “tutelare la sicurezza del Paese”, diverse operazioni militari nel Nord-Est della Siria a partire dal 2016.

L’occupazione di fatto di una parte della Siria da parte dell’esercito turco rimane oggi il principale fattore di rottura tra i due Paesi. Un altro delicato dossier riguarda i più di 3 milioni di rifugiati siriani che si trovano oggi sul territorio turco. La loro presenza ha suscitato ancora a fine giugno grandi tensioni, ai limiti della violenza, e spiega, anche se parzialmente, la sconfitta di Recep Tayyp Erdogan alle elezioni amministrative del 2024.

Recentemente, Russia e Irak hanno chiesto la ripresa del dialogo tra Turchia e Siria. Chi trarrebbe maggior vantaggio tra Ankara e Damasco? E soprattutto, come si schierano le grandi potenze regionali nei confronti della Siria? Di fatto, da qualche tempo la Turchia cerca la chiave per normalizzare i rapporti tra i due Paesi. Ma ad oggi pare una richiesta a senso unico. Ricordiamo i tanti appelli del Presidente Erdogan, durante campagna presidenziale del 2023, di incontrare il suo omologo siriano.

Quest’ultimo è rimasto inflessibile sulla sua posizione, spiegando che questa possibilità non è ipotizzabile fintanto che le forze armate turche occupano una parte del territorio siriano. Ciononostante, la classe politica turca ha continuato senza arrendersi a chiedere una normalizzazione dei rapporti. Anche il Presidente Erdogan ha insistito nelle scorse settimane a dirsi disponibile ad incontrare il Presidente Al-Assad appena possibile per “riportare le relazioni turco-siriane laddove erano rimaste”, sottointeso prima della guerra. A fine giugno, per la prima volta, Bachar Al-Assad si è reso disponibile ad aprire un negoziato con Ankara senza porre condizioni, facendo pensare ad un nuovo atteggiamento.

È in questo contesto che ricompare Vladimir Putin riconfermando il suo sostegno ad un riavvicinamento dei due Paesi (Assad era a Mosca pochi giorni fa). L’interesse di Mosca è quasi scontato. Conosciamo la sua vicinanza sia con Damasco che con Ankara, e Putin non avrebbe che un tornaconto positivo dal fatto che i suoi due partner tornino finalmente a cooperare: la Russia rafforzerebbe la sua influenza in un contesto internazionale per lei complicato dalla guerra in Ucraina.

Ricordiamo che Damasco appoggia da sempre Mosca in questo conflitto e che, da parte sua, se la Turchia si è sempre condannato in modo trasparente l’invasione russa dell’Ucraina, pur non applicando le sanzioni poste. Per Mosca, incoraggiare la riabilitazione della Siria sullo scacchiere internazionale aiutandola a riavvicinarsi con più Paesi possibile sarebbe indiscutibilmente positivo.

Da parte sua, la Repubblica Islamica dell’Iran spera nella stabilizzazione e ricostruzione del Paese aspettandosi un ritorno sugli investimenti fatti in questi anni di sostegno totale al regime di Bachar Al-Assad. Il caso dell’Irak è molto diverso e mostra la sua volontà di ritrovare una posizione di peso nella regione dopo lo sprofondamento dovuto alle conseguenze della guerra del 2003.

Baghdad ha cominciato ad uscire dall’ombra come agente nel processo di normalizzazione dei rapporti tra Iran e Arabia Saudita, anche se l’accordo è stato firmato con il patrocinio della Cina (marzo 2023). L’interesse di Baghdad sta nel partecipare a qualsiasi iniziativa che favorisca la stabilità di una regione che ne ha grande bisogno e che la porterebbe a tornare ad avere un ruolo politico di peso.

La ripresa del dialogo tra Ankara e Damasco segue la tendenza regionale di riabilitare progressivamente la Siria a livello regionale. Il gesto più significativo è senza dubbio il reinserimento della Siria nella Lega Araba (maggio 2023) grazie alle forti pressioni dell’Arabia Saudita. Anche la firma del “partenariato strategico” con la Cina del settembre del 2023, avvenuto durante una delle rarissime visite di Stato di Al-Assad, è un atto di gran peso.

Per la Siria, e soprattutto per il suo Presidente, la sfida più grande è quella di raccogliere il maggior numero di investimenti possibile per finanziare la ricostruzione di un Paese letteralmente devastato da anni di guerra e che deve affrontare una crisi economica e finanziaria senza precedenti. Si stima che 80% dei siriani viva sulla soglia di povertà, potenziale detonatore di una nuova ondata di violente manifestazioni, come già avvenuto nel sud del Paese nell’ottobre del 2023.

Per il regime siriano, uno dei problemi più grandi sta nel fatto che né gli Stati Uniti né l’Unione Europea pensano a normalizzare le loro relazioni con la Siria di oggi e, di conseguenza, non immaginano poter partecipare alla sua ricostruzione fintanto che non si arrivi ad una soluzione politica concordata con le opposizioni e sotto la supervisione delle Nazioni Unite. Per questo il partenariato con la Cina non va sottovalutato, anche perché i due Paesi hanno sempre mantenuto le loro relazioni diplomatiche e la Cina non metterà nessun vincolo politico ai suoi potenziali investimenti.

È in questa prospettiva che la Siria ha accolto con grande favore le nuove vie della seta presentate dalla Cina nel 2022. Va precisato che le sanzioni internazionali che toccano la Siria impediscono a Pechino di fare investimenti importanti nel breve periodo. Lo stesso vale per gli Stati arabi del Golfo e per la Turchia, anche se quest’ultima, per via della sua attuale situazione economica, non è in grado di competere con gli altri concorrenti. Se oggi Bachar Al-Assab pare aver vinto la guerra, non ha assolutamente garantita la vittoria per la pace. E questo potrebbe cominciare ad essere un problema. La disperazione del suo popolo è arrivata a un punto di non ritorno.