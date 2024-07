Algeria: al via gli accreditamenti giornalistici in vista delle elezioni

L’Algeria si prepara per le elezioni presidenziali anticipate, fissate per il prossimo 7 settembre 2024, e l’Autorità Nazionale Indipendente delle Elezioni (ANIE) ha emesso un comunicato che delinea le procedure di accreditamento per i giornalisti professionisti stranieri interessati a coprire l’evento.

In conformità con l’Ordinanza n. 21-01 del 10 marzo 2021 e le successive modifiche, nonché il Decreto esecutivo n. 14-152 del 30 aprile 2014, l’ANIE ha stabilito che le richieste di accreditamento dovranno essere presentate presso le Rappresentanze Diplomatiche o Consolari Algerine nel Paese di appartenenza del giornalista.

Dettagli e tempistiche

Le domande di accreditamento saranno accettate a partire dal 15 luglio 2024 fino al 20 agosto 2024. I giornalisti dovranno fornire una serie di documenti giustificativi per completare la loro richiesta. Di seguito l’elenco dei documenti richiesti:

1.Richiesta da parte dell’Organo Datore di Lavoro: Una lettera ufficiale dall’ente di diritto straniero per cui il giornalista lavora.

2. Modulo di Informazioni per l’Accreditamento Temporaneo: Disponibile sul sito web di ANIE (www.ina-elections.dz).

3. Modulo di Domanda di Visto: Reperibile sul sito web del Ministero degli Affari Esteri e della Comunità Nazionale all’Estero, nonché presso le rappresentanze diplomatiche e consolari algerine all’estero, compilato dal richiedente.

4. Fotocopia della Tessera Professionale: Del giornalista richiedente.

5. Fototessere: Due fotografie recenti.

7. Elenco dell’Attrezzatura Tecnica: Dettagli sull’attrezzatura che sarà utilizzata durante la copertura delle elezioni.

Procedure di accreditamento

L’ANIE ha evidenziato l’importanza della conformità con le normative vigenti per garantire una copertura mediatica trasparente e professionale delle elezioni. I giornalisti devono compilare accuratamente tutti i moduli e fornire la documentazione richiesta per evitare ritardi nel processo di accreditamento.

L’iniziativa sottolinea l’impegno dell’Algeria nel garantire che le elezioni si svolgano in modo aperto e osservabile dalla comunità internazionale, attraverso una copertura mediatica imparziale e professionale. Questa apertura ai media stranieri rappresenta un passo significativo verso la trasparenza e la democraticità del processo elettorale.

Le elezioni presidenziali anticipate del 7 settembre 2024 rappresentano un momento cruciale per l’Algeria, e l’attenzione internazionale sarà alta. Con l’annuncio delle procedure di accreditamento per i giornalisti stranieri, l’ANIE si impegna a facilitare una copertura completa e corretta dell’evento, contribuendo a un processo elettorale trasparente e credibile.