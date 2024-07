La riunione dei Ministri del commercio del G7: Giappone e Canada

Il 17 luglio, durante la riunione dei Ministri del Commercio del G7 in Italia, il Ministro degli Esteri giapponese, Kamikawa Yoko, ha tenuto un incontro bilaterale con l’Onorevole Mary Ng, Ministro della Promozione delle Esportazioni, del Commercio Internazionale e dello Sviluppo Economico del Canada.

L’incontro, iniziato a mezzanotte ora locale (19:00 ora giapponese), è durato circa 15 minuti e ha rappresentato un’importante occasione per discutere di temi rilevanti per entrambe le nazioni.

Cooperazione Giappone-Canada nell’Indo-Pacifico

Il Ministro Kamikawa ha evidenziato come il Canada consideri la regione dell’Indo-Pacifico una chiave cruciale per la sua crescita futura, esprimendo il desiderio di rafforzare la cooperazione con il Giappone. Ha sottolineato che le relazioni commerciali e di investimento tra i due paesi stanno raggiungendo nuovi traguardi, in un contesto di crescente interesse sia nel settore pubblico che privato per la sicurezza energetica e la resilienza della catena di approvvigionamento. Inoltre, ha accolto con favore i progressi nella cooperazione sul “Piano d’azione Giappone-Canada per contribuire a una regione indo-pacifica libera e aperta”, che include iniziative su Donne, Pace e Sicurezza (WPS).

I due Ministri hanno confermato l’impegno a lavorare insieme per affrontare le sfide globali, considerandosi importanti partner strategici nella regione dell’Indo-Pacifico, con valori condivisi. Hanno discusso della promozione della cooperazione bilaterale su questioni economiche, come la costruzione di una catena del valore completa per i veicoli elettrici e la produzione di GNL. Inoltre, hanno concordato di collaborare strettamente nei forum internazionali, inclusi il G7 e il CPTPP, e di affrontare le sfide alla sicurezza economica, inclusa la questione della sovraccapacità.

Considerando che il Canada assumerà la Presidenza del G7 il prossimo anno e che l’Expo 2025 si terrà a Osaka, Kansai, i due Ministri hanno ribadito la volontà di collaborare per garantire il successo di questi eventi. Questo impegno sottolinea l’importanza di un approccio coordinato e cooperativo tra le nazioni che condividono obiettivi e sfide comuni.

Commercio e sostenibilità ambientale

Nella stessa giornata, il Ministro Kamikawa ha partecipato alla Sessione “Commercio e sostenibilità ambientale” e al pranzo di lavoro “Resilienza economica e sicurezza economica”. Durante la sessione, il Segretario generale dell’OCSE, Mathias Cormann, ha illustrato gli sforzi dell’organizzazione in materia di commercio e sostenibilità ambientale. Kamikawa ha sottolineato la necessità di integrare politiche commerciali e sostenibilità ambientale, evidenziando l’importanza di promuovere l’inclusione nel commercio, con un focus particolare sulla partecipazione delle donne. Ha presentato gli sforzi del Giappone nel sostenere l’occupazione e l’imprenditorialità femminile in varie regioni, tra cui Africa e Ucraina, ribadendo l’impegno del paese a continuare su questa strada.

Durante il pranzo di lavoro, Kamikawa ha sottolineato l’importanza di affrontare le politiche non di mercato (NMPP) che causano eccessi di capacità, per ripristinare condizioni di parità. Ha evidenziato la necessità di rafforzare la capacità di risposta alla coercizione economica, migliorando la resilienza della catena di approvvigionamento per i minerali critici e promuovendo la collaborazione oltre il G7. Ha inoltre ribadito l’importanza dell’unità tra i paesi per evitare controlli arbitrari sulle esportazioni e ha sottolineato la necessità di collaborazione tra settore pubblico e privato.

Nuove sfide

I Ministri del Commercio del G7 hanno concordato sull’importanza di rafforzare la collaborazione per migliorare la resilienza della catena di approvvigionamento e hanno condannato l’uso delle dipendenze economiche come arma. Hanno deciso di potenziare la valutazione collettiva, la preparazione e la risposta alla coercizione economica, promuovendo al contempo elevati standard ambientali, sociali e di governance (ESG) nell’estrazione e lavorazione dei minerali critici.

L’incontro tra Giappone e Canada e le sessioni del G7 hanno evidenziato l’importanza di una cooperazione internazionale solida e coordinata per affrontare le sfide globali e promuovere uno sviluppo sostenibile e inclusivo.