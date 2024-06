Algeria e migranti: un problema sempre più complesso

Per via della sua posizione strategica, l’Algeria si trova al centro dei flussi migratori che si estendono dal Sahel verso l’Europa. L’espulsione da parte di Algeri, all’inizio di quest’anno, di più di 2.000 migranti arrivati dall’Africa subsahariana verso il Niger e il deleterio contesto del Sahel, rendono ancora più complessa la questione migratoria per gli Stati del Maghreb in generale, ma soprattutto per l’Algeria. Ricordiamo che quest’ultima non ha preso parte a nessun accordo con l’Unione Europea (UE) per arginare i transiti verso il Mediterraneo. Cerchiamo di capire allora come l’Algeria coordini la sua politica migratoria con i vicini e quali siano le sfide maggior che questo importante Paese del Nordafrica deve affrontare. Posta allo snodo tra l’Africa subsahariana e l’Europa, l’Algeria è al centro dei flussi migratori internazionali, soprattutto dopo la serie di colpi di Stato della regione saheliana. Come per tutti gli Stati dell’Africa del Nord, l’Algeria è diventato un Paese di transito per i migranti subsahariani che tentano di raggiungere l’Europa. Negli ultimi dieci anni, il Paese ha visto arrivare diverse migliaia di migranti da quella regione. In effetti, l’Algeria è un Paese molto vasto che condivide le frontiere con sei Paesi: la Tunisia, la Libia, il Niger, il Mali, la Mauritania e il Marocco, così come il territorio autonomo del Sahara Occidentale. Frontiere contraddistinte da tensioni interstatali o dalla instabilità degli Stati che necessita di una continua mobilitazione attiva dell’esercito algerino. La politica migratoria dell’Algeria è attualmente confrontata a sfide importanti, amplificate dalla crisi del Sahel che ha esacerbato le tensioni regionali e le minacce securitarie, soprattutto gli ultimi colpi di Stato avvenuti in Mali e Niger. Posta di fronte a un aumento dei flussi migratori, Algeri ha adottato un approccio articolato in una combinazione di misure repressive e di cooperazione diplomatica, soprattutto con Mali e Niger. Ma questa cooperazione è stata mandata in frantumi dalla ripresa sempre più importante dei flussi migratori, e dall’arrivo di nuovi governanti a capo dei suoi vicini del sud.

Da parte sua, Algeri ha inasprito la politica migratoria e intensificato le operazioni di rimpatrio e contenimento dei migranti subsahariani verso il Sahara, alla frontiera con il Niger. L’organizzazione Alarm Phone Sahara ha recensito almeno 26.000 espulsioni nel 2023. Queste misure hanno provocato tensioni diplomatiche, soprattutto con il Niger, che lo scorso aprile ha convocato l’Ambasciatore algerino esprimendo tutto il suo malcontento. La soppressione da parte del nuovo governo nigerino della cooperazione con l’UE in campo di politica migratoria, rischia di incrementare la pressione sull’Algeria e nei suoi rapporti con il Niger. Inoltre, queste espulsioni di massa hanno creato una nuova, drammatica crisi umanitaria. Regolarmente, i migranti respinti si trovano bloccati alle frontiere in zone desertiche, dove ci sono pochi mezzi di sopravvivenza e i centri di accoglienza, come quello del villaggio di Assamaka, alla frontiera algero-nigerina, sono sovraffollati. Così, il massiccio respingimento dei migranti scatena le critiche delle ONG e del diritto internazionale, anche perché l’Algeria è firmataria della Convenzione del 1951 sui rifugiati e della Carta africana dei diritti umani e dei popoli. Per quanto riguarda la cooperazione con i suoi vicini, soprattutto Tunisia e Libia, e con le ONG, ricordiamo che i lavori in seno all’Unione del Maghreb arabo (UMA) sono congelati, principalmente per le tensioni tra Algeria e Marocco -alimentate dal conflitto per il Sahara Occidentale- che si sono concluse con la rottura dei rapporti diplomatici nel 2021.

In assenza di una politica regionale comune, ogni Stato maghrebino gestisce il dossier migrazione in modo autonomo. Malgrado i buoni rapporti, la cooperazione tra i tre vicini più stretti – Algeria, Libia e Tunisia- rimane molto limitata per quanto riguarda la politica migratoria. Il respingimento di migranti verso uno dei Paesi vicini è stato spesso causa di frizioni diplomatiche. Lo scorso 22 aprile si è tenuta una riunione a tre, tra il Presidente algerino Tebboune e tunisino, Kais Saled, e con il presidente del Consiglii presidenziale libico, Mohamed Younes El-Menfi, con l’intento di rafforzare la cooperazione e creare delle commissioni congiunte. La cooperazione in politica migratoria è tra i principali punti da trattare. Per quanto riguarda le ONG, l’Algeria tollera la presenza di poche organizzazioni umanitarie internazionali, come Oxfam e Triangle generation humanitaire che lavorano principalmente per aiutare i rifugiati saharawi a Tindouf, nel sud-ovest algerino, in collaborazione con l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (HCR). Questo si spiega per la diffidenza delle autorità algerina nei confronti delle ONG internazionali che vengono spesso accusate di ingerenza negli affari interni del Paese. Questo porta anche a capire quante difficoltà ci possano essere nel garantire l’equilibrio tra l’imperativo securitario e la sovranità nazionale chiesti dalle autorità algerine e l’obbligo a vegliare sul diritto umanitario richiesto dal diritto internazionale. L’Unione Europea ha firmato, nel luglio del 2023, dei partenariati bilaterali con la Tunisia, la Mauritania e l’Egitto. Degli accordi che consistono nell’aiutare i Paesi di origine o di transito a rafforzare il controllo delle loro frontiere, ed impedire così l’arrivo dei migranti sul suolo europeo, in cambio di un aiuto finanziario diretto o sotto forma di investimenti e di sostegno allo sviluppo economico.

Bruxelles sta cercando di applicare questa procedura ad altri Paesi africani. Nessun accordo di questo tipo è stato firmato con l’Algeria. Algeri non percepisce fondi da parte dell’UE in questo campo, contrariamente ai suoi due vicini Marocco e Tunisia. È anche probabile che i dirigenti algerini non tengano particolarmente a vincolarsi con questo tipo di accordo, per almeno due motivi. Da una parte, grazie alla rendita che arriva da gas e petrolio, Algeri non ha gran bisogno di un aiuto finanziario, soprattutto dopo l’aumento dei prezzi degli ultimi due anni. Dall’altra, il sovranismo pronunciato dei dirigenti algerini, li rende reticenti ad accettare tali accordi che rischiano di essere interpretati come una ammissione di debolezza per uno Stato che si è spesso vantato della sua sovranità e del suo ruolo di attore maggiore nella Regione. Va detto che l’emigrazione irregolare algerina si è drasticamente ridotta. È quindi l’arrivo dei migranti subsahariani in transito verso l’Europa che diventa il principale dossier di discussione con l’Unione Europea. Cosa che non inciterebbe molto Algeri a giocare la sua parte, sentendosi poco coinvolta. Nel complesso, la strategia europea che mira ad affidare la gestione dei flussi migratori ai Paesi africani sembra avere dei limiti. Secondo diversi esperti della Regione, l’improvviso mutamento della classe dirigente in Niger e la tragedia dei migranti erranti alle frontiere di molti Paesi del Maghreb e del Sahel mostrano che la politica europea non ha fatto altro che spostare il problema verso Sud, con le conseguenze umanitarie e diplomatiche che ne conseguono. Per molti, un accordo multilaterale con l’UE e l’Unione Africana, per esempio, avvierebbe un processo sicuramente lungo e complesso, ma più efficace nella gestione di questo complesso problema.