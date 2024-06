Il 14 luglio è ancora oggi un giorno speciale e per questo è la festa nazionale per la Francia. Una ricorrenza che emoziona il popolo francese e che, tra parate militari e fuochi d’artificio, rende fortunato qualunque turista che sia lì in quel preciso giorno.

Una celebrazione che ricorda il 14 luglio del 1789, un giorno storico e probabilmente il più importante per la Francia. La “presa della Bastiglia” a Parigi è un episodio che non può essere lasciato nel dimenticatoio, rappresenta l’inizio della Rivoluzione francese e un’importanza assoluta per l’intera storia europea.

La Bastiglia era la prigione di Stato, un luogo che era il simbolo dell’ancien régime. Attaccata il 14 luglio, la sua espugnazione rappresenta l’esasperazione dei parigini, i soprusi del regime monarchico e il disastro sociale ed economico. Un assalto volto all’affermazione degli ideali rivoluzionari, “Liberté, Égalité e Fraternité” e che ha segnato la fine di un’epoca dando inizio a quella contemporanea.

Gli eventi del 14 luglio in Francia

Per celebrare e ricordare la presa della Bastiglia, tutti gli anni viene organizzata una vera festa nazionale, in cui vi sono riti ufficiali, feste popolari e parate per tutta la Capitale francese. Solitamente tra le 10 e le 12 si svolge la parata militare agli Champs-Elysées di fronte al presidente francese e altre grandi personalità straniere presenti per celebrare la giornata. Un corteo che sfila dall’Arc du triomphe fino alla Place de la Concorde. Dalle 21 in poi si celebra il divertimento e l’unione del popolo francese con un grande concerto gratuito sui prati degli Champs-Elysées, ai piedi della Tour Eiffel con l’Orchestra Nazionale di Francia. Una giornata colma di eventi che non potrebbe terminare senza lo spettacolo di 35 minuti dei fuochi d’artificio.

Una celebrazione completa, colma di emozioni, storia e classe. Il 14 luglio, infatti, si realizzano anche i famosi balli dei pompieri. Questa tradizione risale al 1937 quando la brigata dei pompieri di Montmartre ha aperto le porte del proprio quartiere a un piccolo gruppo di curiosi. I soldati hanno animato la notte con dimostrazioni di ginnastica e fuochi di Bengala. Dopo questa celebrazione con i cittadini, l’idea divenne popolare in altri quartieri. D’allora in poi, questa festa divenne una tradizione.

Il 14 luglio molti fuochi d’artificio illuminano le città della Francia. Tuttavia, la festa più famosa è quella di Parigi, dove migliaia di persone si riuniscono negli Champ-de-Mars, lungo il fiume Senna, nelle terrazze o ancora al 1° o 2° piano della Torre Eiffel. Normalmente, i fuochi artificiali del Trocadero offrono uno spettacolo pirotecnico impressionante che dura circa 35 minuti. Si raccomanda di posizionarsi sul lato opposto del fiume per assistere ad una magnifica vista.

La celebrazione del 14 luglio, con le sue parate militari, concerti e fuochi d’artificio, non è solo un evento festivo ma un potente richiamo alla storia e ai valori della Rivoluzione Francese. Rappresenta un momento di riflessione sull’importanza della libertà, dell’uguaglianza e della fraternità, ideali che hanno trasformato non solo la Francia ma anche il mondo intero. Questa ricorrenza unisce il passato con il presente, celebrando l’identità nazionale e l’unità del popolo francese. È un giorno che invita tutti, francesi e non, a ricordare l’importanza della lotta per i diritti e la giustizia sociale.