Nationaldagen: un tuffo nella festa della bandiera svedese

Il 6 giugno in Svezia si celebra il Nationaldagen, ossia il “giorno nazionale”. Una festa che, lungi dai classici riferimenti alla religione e alla mitologia pagana, ha, invece, forti connotati politici. Infatti, la festività si ricollega al primo Re della storia moderna della Svezia, Gustava Vasa.

L’elezione di Gustav Vasa avviene il 6 giugno 1523, inoltre, sempre nel 6 giugno del 1809 viene varata una storica riforma costituzionale ispirata al pensiero di Montesquieu che sanciva la divisione dei poteri. È comunemente ritenuto che la festa sia nata verso la fine del 1800, in particolare un’ondata di orgoglio nazionalista di molti paesi scandinavi quali Norvegia e Danimarca ad esempio. Tuttavia, sul momento non si riuscì a trovare un accordo chiaro per istituire una data decisiva di commemorazione, né un definito personaggio storico da esaltare. Nonostante ciò, il 5 giugno del 1893, Artur Hazelius – fondatore del museo all’aria aperta Skansen – durante la festa della primavera propose un’ulteriore festa nazionale il giorno successivo in onore dell’onomastico di Gustav.

È soltanto nel 1983, però, che il Nationaldagen assume la caratura di festa nazionale. In più, è stata inserita nel calendario nazionale appena nel 2005. È per questo motivo che il 7 giugno (Pentecoste), in precedenza “giorno rosso” è stato convertito in feriale per compensazione, annullando il ponte.

Durante il Nationaldagen Stoccolma viene invasa di bandiere nazionali blu e gialle, in diversi formati e dimensioni. In particolare, i due posti più gettonati per festeggiare sono, appunto, il museo all’aria aperta Skansen, e il Municipio. Nel primo, si può assistere alle celebrazioni più ufficiali, tant’è che si assiste anche alla presenza del Re di Svezia (attualmente Carlo XVI Gustavo). Infatti, una volta che la famiglia reale giunge sul posto, il re tiene un discorso all’interno del parco e consegna la cittadinanza svedese agli scelti che ne hanno diritto. In realtà, dal 2005 tutti i comuni in Svezia organizzano una cerimonia di consegna della cittadinanza svedese ai moltissimi stranieri che ne hanno il diritto. Questa cerimonia si tiene ogni anno appunto, il 6 di giugno, e di solito avviene nel municipio di ogni città.

Poi, c’è il Municipio di Stoccolma dove prevalentemente sono soliti festeggiare i cittadini svedesi che hanno ottenuto la cittadinanza nell’ultimo anno. Soltanto che, mentre il giardino del Municipio è aperto a tutti, all’interno della struttura possono entrare solo alcuni invitati. Infatti, il Municipio di Stoccolma, ospita eventi come la cena di gala per la consegna dei premi Nobel, ma ogni 6 giugno a partire dal 1991 accoglie moltissimi neo-cittadini che provengono da tutto il mondo. Questa tradizione viene accompagnata da discorsi, canti e, a conclusione, una tradizionale FIKA nell’immensa sala d’oro.