Kuwait: un complesso esperimento di democrazia

Ci sono dei Paesi dei quali si parla poco, ma non per questo poco interessanti. Il Kuwait è uno di questi.

Questo Paese di 18.000 kmq ha una popolazione di 4 milioni di abitanti e si contraddistingue per più motivi. Intanto la sua posizione. Il Kuwait è incastonato tra l’Irak, a nord, e l’Arabia Saudita, a sud. Ha l’Iran come vicino. È stato poi il primo Stato del Golfo a diventare indipendente dai Britannici nel 1961. La sua struttura politica si distingue dal fatto che è una monarchia costituzionale (incompleta: l’emiro beneficia di grandi prerogative), perché la Costituzione adottata nel 1962 l’ha dotato di una vera Camera dei rappresentanti, eletti con importanti poteri come la possibilità di incriminazione dei ministri e provenienti quasi tutti dalla famiglia reale.

Gli eventi degli ultimi giorni (ennesimo scioglimento della Camera) denotano il culmine di un lungo braccio di ferro tra questa vivace Camera, dove l’opposizione detiene la maggioranza (29 seggi su 50), e il nuovo emiro, lo sceicco Mechaal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah che ha preso il posto del Principe ereditario e assicurava l’interim del potere dal 2021 per via delle precarie condizioni di salute del suo fratellastro, l’emiro Nawaf Al-Ahmad.

Lo Sceicco Mechaal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, 17mo emiro del Kuwait, è nato nel 1940 e ha costruito tutta la sua carriera nel campo della sicurezza. Diplomato nel 1960 all’Accademia di polizia di Hendon, Gran Bretagna, ha avuto diversi incarichi in polizia, poi a capo della Guardia Nazionale. Non è mai stato ministro prima di essere nominato Principe ereditario nel 2020. Figlio del 10mo emiro del Paese, ha avuto come fratelli tre emiri prima di lui, tra loro il rispettatissimo emiro Sabah Al-Ahmad Al-Al Jaber Al-Sabah che è stato eletto a saggio della Regione.

La Camera dei rappresentanti comprende 50 membri eletti. È guidata dall’opposizione da tre legislature. Si compone per la maggior parte da eletti indipendenti (38) o che si dichiarano membri del movimento salafista (5) o di religione sciita (3). La Camera, nella sua composizione, riconduce alla struttura del Paese: troviamo eletti provenienti dalle diverse tribù, religiosi conservatori rigoristi o appartenenti alla minoranza sciita, e appartenenti alla classe mercantile, che ha un peso non trascurabile all’interno della struttura della società. Questa Camera è stata dissolta ben 13 volte dalla proclamazione della Costituzione del Paese nel 1962.

È una Camera giudicata molto poco docile, che non esita ad interrogare i ministri sulle loro attività o accusarli per casi di corruzione, come è stato per lo scandalo della cassa di previdenza dell’esercito dove un ex Primo ministro e diversi ministri sono stati coinvolti in un’indagine per appropriazione indebita. Ad eccezione del Primo ministro, gli accusati sono stati condannati e costretti alla prigione o a restituire i soldi impropriamente intascati (si stima siano stati sottratti 800 milioni di dollari americani).

La Camera eletta nel 2022 è stata sciolta nel 2023 dall’Alta corte di Stato per via di un errore di procedura costituzionale. Sono state organizzate delle elezioni che hanno riconfermato, a grandi linee, i deputati uscenti ad eccezione dei Fratelli Musulmani che hanno perso diversi seggi.

Il nuovo emiro ha appena sciolto la nuova Camera e congelato diversi articoli della Costituzione (per un periodo che non può superare i quattro anni). Questa decisione è arrivata dopo la paralisi che viveva da due mesi il Paese, paralisi dovuta alla costituzione ed approvazione di un nuovo governo. I deputati si arrogavano il diritto (attraverso la minaccia dell’interrogazione o della messa sotto accusa) di approvare o meno la nomina di tale o talaltro ministro.

Essendo però la nomina del Primo ministro e dei ministri prerogativa dell’emiro, questo blocco non solo paralizzava il Paese, ma soprattutto indeboliva l’autorità del nuovo emiro.

Lo Sceicco Mechaal Al-Ahmad Al-Jaber Al- Saban ha così deciso di sciogliere la Camera e nominare un nuovo Primo ministro, lo Sceicco Ahmed Abdullah Al-Ahmad Al-Sabah.

Si tratta del 46 mo governo della storia del Kuwait (in 62 anni) e dell’11mo Primo ministro. In questo nuovo governo troviamo 13 componenti e quasi tutti i ministri del gabinetto precedente sono stati riconfermati.

Lo Sceicco Ahmed Abdullah Al-Ahmad Al-Sabah ha fatto tutti i suoi studi all’American Boarding School in Libano per poi laurearsi all’Università dell’Illinois, Stati Uniti. Ha sempre lavorato nella finanza e occupato il portafoglio delle finanze, dei trasporti e del petrolio.

In realtà il Kuwait non si è mai ripreso dal trauma dell’invasione da parte dell’Irak di Saddam Hussein, il 2 agosto del 1990. Come molti altri Paesi del Golfo, il Paese aveva accolto negli anni ’50 e ’60 molta manodopera proveniente dall’Egitto e dalla Palestina, una vera manna per i Fratelli Musulmani perseguitati da Nasser e che qui avevano trovato rifugio e lavoro spesso nel campo dell’istruzione.

Anche Palestinesi salafisti come la famiglia di Khaled Mechaal, il leader di Hamas, vi avevano trovato rifugio. È questa presenza legata alla “Fratellanza” che ha permesso la nascita di un ramo dei Fratelli Musulmani in Kuwait. La rottura con l’organizzazione dei Fratelli è arrivata dopo la loro presa di posizione a favore di Saddam Hussein. Inoltre, i kuwaitiani non hanno mai perdonato a Yasser Arafat, il leader palestinese dell’epoca, le sue dichiarazioni a favore dell’Irak durante il conflitto, portando così all’espulsione di molti Palestinesi dal Kuwait, anche se residenti lì da diversi decenni.

Contrariamente ad altri Paesi del Golfo, il Kuwait non ha investito molto in infrastrutture, facendosi così superare da Riyad, Abu Dhabi, Dubai o Doha. Il trauma causato dall’invasione del 1990, la presenza dell’Iran alle sue porte, e il continuo blocco della Camera dei rappresentanti, che sospetta corruzione in ogni transazione, ne sono in gran parte la causa.

Il Kuwait ha un altro grave problema. La società kuwetiana non è omogenea soprattutto per via della difficile questione dei “Bedoon” (i kuwetiani senza documenti e che non hanno una propria esistenza legale perché negli anni ’60 non si sono fatti recensire), che rimane una pesante spina nel fianco per il Paese.

Questo problema riguarda centinaia di migliaia di persone che si trovano come fantasmi senza diritti. La maggior parte dei Bidoon provengono da tribù nomadi originarie della penisola arabica e che si sono stabilite in Koweit nel 1961, quando il Paese è diventato indipendente. Nonostante ciò, molti di loro non hanno potuto o hanno sottovalutato il fatto di farsi registrare come cittadini, acquisendo così lo status di apolidi.

La situazione si è fatta più grave quando, nel 1990, durante l’invasione dell’Irak, alcuni Bidoon si sono schierati al fianco dell’invasore e sono stati di fatto respinti dalla società kuwetiana. Si stima che oggi siano in 300.000.

Tutti questi fattori rendono la questione della governabilità di questo Paese molto delicata per via della sua vulnerabilità interna ed esterna, e del carattere ancora molto conservatore della società kuwetiana. Ma rimane sempre uno Stato del Golfo, con una importante posizione strategica, e dalle riserve petrolifere di tutto rispetto.