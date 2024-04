1864 – 2024: 160 anni di amicizia tra la Costa Rica e l’Italia

Istvan Alfaro Solano è Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario della Repubblica di Costa Rica nella Repubblica Italiana. All’estero ha ricoperto incarichi diplomatici e consolari in Romania, Polonia, Svizzera, Spagna e Belgio-UE-Lussemburgo. Ha insegnato in due università e scritto numerosi articoli su diversi argomenti.

Mercoledì 13 aprile del 1864 i rappresentanti diplomatici dei nostri due Paesi negli Stati Uniti d’America procedettero allo scambio di note relative al Trattato d’Amicizia, Commercio e Navigazione tra Costa Rica e Italia, firmato un anno prima da due Plenipotenziari nella capitale costaricense San José.

Già alcuni anni prima, tra il 1857 e il 1859, vi erano nomine consolari: un Console generale a Napoli nella persona di Luigi Rossi, un Console a Civitavecchia, Il signor Giovanni B. Fraticelli, e l’Italia aveva nominato il signor Luigi Otton von Schotter come Console in Costa Rica, il che dimostra che l’interesse a stabilire i legami amichevoli era molto presente.

La Costa Rica e l’Italia hanno senza dubbio costruito una relazione d’amicizia da molti decenni, durante i quali abbiamo potuto raggiungere vincoli privilegiati che oggi giungono ad un felice 160º anniversario.

Per il mio Paese, l’Italia è un socio molto importante sulla scena internazionale, poiché abbiamo una storia di valori condivisi che ci ha permesso di lavorare insieme per la libertà, la difesa dei diritti umani, lo stato di diritto, la tutela dell’ambiente e la difesa del multilateralismo.

Dal 1864 italiani e italiane in Costa Rica e costaricensi in Italia hanno stretto un solido legame basato sul rispetto e sulla collaborazione. Negli anni ’50 del secolo scorso fu fondata da coloni agricoli italiani una piccola città chiamata San Vito, che ha dato vita a molte famiglie miste di oggi. Questi forti legami sono un vero riflesso dei felici vincoli d’amicizia che uniscono i nostri paesi, i nostri popoli e i loro governi.

Nella sfera diplomatica, dal XIX al XXI secolo, per oltre un secolo e mezzo entrambi i Paesi hanno rafforzato le loro relazioni con un prolifico numero di strumenti internazionali in aree diverse come la cooperazione, il commercio, la scienza, la tecnologia, la cultura, l’assistenza giudiziaria, le questioni fiscali, gli affari consolari, l’estradizione e molte altre.

Inoltre, abbiamo avuto scambi di visite ad alto livello e diversi presidenti della Repubblica della Costa Rica sono venuti in Italia in visita di Stato, a conferma dell’importanza attribuita a questa relazione reciproca. Negli ultimi tempi, il dialogo attraverso le consultazioni politiche bilaterali è stato molto proficuo, generando un’agenda di lavoro nelle diverse aree d’interesse reciproco.

Come democrazie forti, ferme nella convinzione di unire le forze per un mondo migliore, più sicuro e più attento, cerchiamo nuove opportunità per lo sviluppo in aree innovative guardano a un futuro più promettente per le nuove generazioni, che rafforzerà ulteriormente i legami d’amicizia.

Viva la Costa Rica, Viva l’Italia!

Istvan Alfaro Solano