La Serbia e le sue criticità

Il posto della Serbia in Europa non appare sempre chiaro, come rileva la retorica a volte marcatamente antioccidentale del suo Presidente Vicic, che conta trarre vantaggio dal suo gioco di equilibrismo tra Russia e UE.

Belgrado aspetta alle porte di Bruxelles dal 2012, e dispone di una certa influenza nei Balcani. Molti si chiedono a cosa possa portare il suo non-allineamento nella guerra russo-ucraina e in prospettiva di un eventuale allargamento.

In un discorso trasmesso in diretta dalla televisione lo scorso 2 marzo, il Presidente della Repubblica di Serbia, Alexander Vucic, rieletto nell’aprile del 2022 al primo turno con il 60% dei voti, ha lanciato una nuova critica all’Occidente. Ancora una volta ha accusato gli Stati Uniti e l’Unione Europea di voler discreditare il suo Paese per portarlo ad un cambio di rotta nella sua politica estera. Secondo il Presidente, l’Occidente obbligherebbe la Serbia a rompere alcune sue posizioni fondamentali e rivedere elementi considerati significativi per la sua identità: riconoscere l’indipendenza del Kosovo, mettere fine al suo sostegno alla Repubblica Serba di Bosnia e sanzionare la Russia.

Denunciando le critiche dell’opposizione interna e le preoccupazioni dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) sullo stato di diritto, la libertà di stampa e la veridicità degli ultimi risultati elettorali, il leader serbo ha tuttavia concesso che l’ultimo rapporto dell’Ufficio delle Istituzioni Democratiche e dei Diritti Umani (BIDDH) che dipende dall’OSCE conteneva delle ragionevoli proposte di miglioramento.

Cerchiamo di capire quale senso possano avere le ricorrenti critiche nei confronti degli “Occidentali” in un contesto che vede la Serbia, candidata riconosciuta all’adesione all’Unione Europea dal 2012 e in continua fase di negoziato da allora, continuare a coltivare un posizionamento geopolitico critico nei confronti dell’Ovest e una vicinanza settoriale con la Russia.

Come qualcuno sostiene in Europa, si tratterebbe di una sorta di doppiogioco destinato ad ottenere più vantaggi possibili da ciascuna delle due parti. Qualcun altro pensa che si tratti di un discorso puramente elettorale per arginare le opposizioni in nome della difesa del patriottismo. Oppure si tratta di stabilire un rapporto di forza favorevole tra un piccolo Stato e entità geopolitiche più influenti?

Bisogna ammettere che Alexander Vucic è l’uomo forte della Serbia da una decina di anni, prima come Primo Ministro poi come Presidente della Repubblica, eletto la prima volta nel 2017.

Il paziente rafforzamento del suo potere è avvenuto attraverso i media, al di là della mera politica, sul funzionamento della giustizia e sull’economia del Paese. Le critiche interne non sono mancate dalla sua prima elezione del 2017. Tema di fondo libertà civili e politiche. Per ognuna delle elezioni legislative, del 2020, 2022, e 2023, i partiti di opposizione hanno denunciato difficoltà nell’accesso ai media, brogli e disinformazione ricorrente. Le contestazioni ricorrenti e le manifestazioni si cristallizzano intorno all’autoritarismo del Presidente Vucic. Il Presidente ha di fatto sciolto lo scorso novembre il Parlamento per ottenere, secondo gli oppositori, un successo elettorale maggiore per il suo Partito, il SNS, che ha ottenuto 127 seggi su 150 alle ultime elezioni di dicembre.

Le note di biasimo arrivano anche a livello regionale. Così, l’UE e l’OSCE comunicano regolarmente le loro preoccupazioni nei confronti dell’imparzialità e l’indipendenza del sistema giudiziario, anche se riformato nel 2022. Indicano esplicitamente che le istituzioni non garantiscono l’accesso al mestiere di giornalista e non proteggono i diritti dell’opposizione. Si interrogano anche sul buon funzionamento dell’Amministrazione, apparentemente molto politicizzata.

Ex Ministro dell’Informazione del Presidente Milosevic, Alexander Vucic è diventato maestro della comunicazione politica, captando il sentimento patriottico dei Serbi. Dal bombardamento della NATO sul Paese, la Serbia ritiene che l’Occidente gli abbia imposto con le armi lo smembramento del suo territorio nazionale (perdita del Kosovo) oltre a criticarla per il suo illiberalismo.

Questo discorso viene rafforzato dal posizionamento molto particolare della Serbia sulla scena politica europea. Dal bombardamento della NATO e soprattutto la dichiarazione di indipendenza del Kosovo nel 2008, la Serbia segue una traiettoria politica singolare.

Da una parte continua a negoziare, con grande lentezza, la sua adesione all’Unione Europea; commercia principalmente con Stati membri dell’Unione Europea (Italia e Germania per quasi ¼ delle sue esportazioni); beneficia dei fondi IPA (Strumenti di Assistenza Preadesione) così come delle grandi infrastrutture europee di integrazione regionale. Dall’altra, continua a denunciare la NATO, la sua estensione e le sue attività in Europa; si rifiuta di prendere parte alle sanzioni dell’Unione Europea contro la Russia in seguito alla sua invasione dell’Ucraina.

L’eredità politica panslava e l’identità confessionale ortodossa contribuiscono poi a questa vicinanza sapientemente coltivata. Ma la storia non sarebbe completa se non si parlasse anche delle necessità del Paese. La questione energetica è stata uno degli elementi più significativi in questa narrazione: la Serbia ottiene dalla Russia gas pagandolo largamente sotto il suo valore di mercato.

Un terzo elemento giustifica questo non allineamento, ricordando un po’ l’epoca di Tito. La Russia, in quanto membro permanente del Consiglio di Sicurezza, può garantire a Belgrado che il Kosovo non verrà mai riconosciuto come Stato sovrano dalle Nazioni Unite. Sul Kosovo, il riconoscimento dell’indipendenza è una linea rossa che metterebbe in causa, secondo il Presidente, l’identità nazionale. Di fatto, più dell’85% della popolazione lo appoggia in questo, mettendo così, per certi versi, in difficoltà l’opposizione.

Il Presidente Vucic interpreta il desiderio serbo di seguire la sua via, fortemente legata all’Unione Europea, perché questo rimane l’obbiettivo strategico del Paese, più volte reiterato soprattutto dall’ex Primo Ministro Ana Brabic, ma che non può prescindere ciò che considera come fondamentale per l’interesse nazionale della Serbia: il Kosovo è una provincia, e anche il non allineamento della sua politica estera con l’UE e l’Occidente fa contemporaneamente l’occhiolino alla Memoria garantendo anche una certa indipendenza funzionale alle sue necessità. Pochi giorni fa, il Presidente Vucic ha promesso miliardi di euro di investimenti per il suo Paese da qui al 2027.

Per realizzare le sue ambizioni, la Serbia avrà bisogno di “mantenere la pace” e inviare un chiaro messaggio che dimostri di “voler rimanere sulla via europea”, con l’obbiettivo di raggiungere a breve l’UE, ha precisato il Presidente. Questo piano è stato battezzato “Un salto verso il futuro 2027” e prevede investimenti nelle infrastrutture, nella costruzione di autostrade, ferrovie, scuole, asili, ospedali, ma anche nello sfruttamento di miniere, soprattutto di litio, tra le più importanti d’Europa. La Primo Ministro uscente è intervenuta a sua volta per sottolineare la crescita esponenziale nel settore dell’informatica e dell’Intelligenza Artificiale.

I Balcani occidentali rappresentano ancora una sfida importante per l’Unione Europea, nonostante siano passati già dieci anni dall’inizio dei negoziati con Montenegro e Serbia.

La risposta dell’Europa all’aggressione russa in Ucraina – che ha chiesto di accelerare la sua entrata sulla scena europea – ha infastidito coloro ai quali era stato promessa un’adesione più rapida in funzione dei progressi realizzati. Ma a volte il comportamento della Serbia mette in difficoltà anche i suoi più grandi sostenitori a Bruxelles. Il ruolo fondamentale della Serbia in questa delicata Regione, in Kosovo ovviamente, ma anche in Montenegro e Bosnia Erzegovina, gli ha garantito fino ad oggi una attenzione benevola, soprattutto a Parigi (Vucic è stato ricevuto da Macron lunedì 8 aprile), perché si ritiene che, nonostante tutto, Belgrado offra una garanzia di stabilità.

I negoziati europei sono collegati all’assenza di solidarietà tra tutti i 27 Stati membri e al processo di normalizzazione con il Kosovo sotto l’egida dell’Unione Europea, appoggiata dagli Stati Uniti.

Si teme che i risultati delle elezioni europee, la futura presidenza ungherese del Consiglio dell’Unione Europea e le elezioni americane finiscano con il rafforzare le convinzioni del Presidente Vucic sulla strada intrapresa.

Sicuramente si tratta per entrambi, Unione Europea e Serbia, di un bel test, o meglio di una grande opportunità politica.