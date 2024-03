La propaganda russa sta provando a farsi strada in America Latina

Nella metropolitana di Città del Messico la pubblicità verde brillante che riporta il logo dell’emittente statale russa RT, Russia Today, riporta queste parole: “le notizie non hanno frontiere”. Gli slogan sono apparsi all’inizio del 2024 mentre i candidati si stanno preparando alle elezioni presidenziali e politiche del prossimo 2 giugno e in prossimità del secondo anniversario dell’invasione della Russia in Ucraina.

La politica pubblicitaria in Messico fa parte dei continui tentativi di RT di far crescere il suo pubblico internazionale, che negli ultimi anni si è notevolmente espanso in America Latina. Secondo Reuters Institute presso l’Università di Oxford, il servizio in lingua spagnola di RT, noto come Actualidad RT, è diventato la sua azione di maggior successo per quanto riguarda la divulgazione di notizie in lingua straniera. Actualidad RT, insieme alla rete sorella Sputnik Mondo, trasmette le argomentazioni russe sulla guerra in Ucraina mentre indulge sulle teorie di cospirazione e fornisce una copertura positiva ai Presidenti di sinistra dell’America Latina. Entrambe le testate vantano un solido seguito sui social media in una regione con alle spalle una storia di grande sfiducia per i media tradizionali e con la tendenza a concentrarsi sulle questioni locali piuttosto che su quelle internazionali. La spinta di RT in Messico evidenzia i tentativi di Mosca di espandere la sua influenza nel Paese e i suoi messaggi di propaganda hanno trovato alleati nell’orbita del Presidente Andrea Manuel Lopez Obrador, che vanno dai politici a lui alleati ai media amici. Lopez Obrador, noto come AMLO, appare impassibile di fronte alla prospettiva che la disinformazione russa circoli nel suo Paese. In effetti, il suo governo promuove pesantemente il quotidiano La Jornada, che porta avanti una linea editoriale inesorabilmente pro-Russa.

Sebbene il Messico abbia votato a favore delle risoluzioni delle Nazioni Unite che condannano l’invasione della Russia, Lopez Obrador non lo ha mai fatto personalmente, mentre il ministro degli Affari Esteri Alicia Barcena ha criticato i Paesi europei e gli Stati Uniti per aver armato l’Ucraina. Ha anche chiesto dei colloqui per presentare un piano di pace proposto da AMLO nel settembre del 2022 in occasione della parata militare annuale che festeggia l’Indipendenza del Messico.

All’epoca, un consigliere di Volodymyr Zelensky aveva liquidato la proposta, che si basava sulla tregua di cinque anni sulle LOC (Line of Control, linea di demarcazione militare) allora in vigore, come un “piano russo”. Un anno dopo, le truppe russe hanno marciato come “ospiti” nelle vie di Città del Messico, durante la stessa significativa parata militare. Recentemente, il Presidente messicano non solo è rimasto in silenzio sulla morte del leader dell’opposizione russa Alexei Navalny, ma ha rivelato di aver concesso una rara intervista a tu per tu con Inna Finogenova poche ore dopo che la notizia della morte di Navalny aveva fatto il giro del mondo. Finogenova, che ora lavora presso la piccola rete spagnola Canal Red, è stata vicedirettrice di Actualidad RT, dove, secondo l’emittente tedesca Deutsche Welle, ha spesso usato parole denigratorie nei confronti di Navalny e usato un approccio cospirativo nell’affrontare certi argomenti. L’intervista ha suscitato indignazione in Messico, ma ha incredibilmente rafforzato la volontà di AMLO di allinearsi con figure amiche della Russia e ostili agli Stati Uniti, principale partner economico del Messico.

L’incunearsi di RT in Messico fa parte di uno sforzo più ampio di rafforzamento della propaganda di Mosca in America Latina, dove l’invasione russa dell’Ucraina è stata accolta con velate critiche da parte dei governi della regione e con un pieno sostegno dei leader autoritari di Nicaragua, Cuba e Venezuela. Anche la propaganda russa ha trovato un pubblico ricettivo in gran parte dell’area, per via di una serie di fattori che rendono l’opinione pubblica vulnerabile alla narrativa del Cremlino. Tra queste troviamo una tradizione giornalistica chiusa, una generale sfiducia nei confronti dei media tradizionali e la famosa diffidenza che da lunga data i sudamericani hanno nei confronti degli Stati Uniti per la loro storia di ingerenza in America Latina. Le storie promosse dalle operazioni di influenza della Russia fanno leva su queste rimostranze storiche, sfruttando anche i pregiudizi locali per ottenere anche un piccolo sostegno. Tra questi c’è il ricorrente malinteso che aleggia sulla sinistra sudamericana che inquadra la Russia di oggi come perpetuatrice della lotta dell’Unione Sovietica dell’era della Guerra Fredda, contro il capitalismo.

Inoltre, la Russia si presenta come un difensore degli interessi del Sud del Mondo, un convinto promotore di agende anticoloniali e un’alternativa all’ordine mondiale prestabilito. Una narrazione che intriga molto in America Latina. Insieme a RT e Sputnik, la Russia tenta di esercitare la sua influenza attraverso canali come TeleSUR, l’emittente statale venezuelana, che fa spesso e volentieri da cassa di risonanza alle storie riportate sui media statali russi. Questi sforzi sono spesso potenziati da influencer locali. Nel novembre del 2023, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha segnalato un progetto del Cremlino che diffondeva disinformazione attraverso società di “influenza su commissione” incaricate di coordinare le campagne politiche nei Paesi dell’America Latina. Queste entità recluterebbero influencer attivi sui social media e sui media locali, sia pubblicamente che velatamente, per diffondere informazioni false.

Sulla stessa linea, un rapporto del Dipartimento di Stato pubblicato a ottobre ha evidenziato come Nuova Resistenza, un’organizzazione brasiliana con stretti legami con l’ecosistema della disinformazione e della propaganda russa, promuova un’ideologia neofascista legata al nazionalista russo di estrema destra Alexander Dugin che mira a destabilizzare le democrazie a livello globale. Questo mostra a sua volta che Mosca utilizza questi canali di disinformazione non solo per diffondere la sua versione della guerra in Ucraina, ma anche per interferire nei processi elettorali, come parte di una strategia più ampia che vuole minare l’influenza degli Stati Uniti, rafforzare l’autoritarismo e costruire una solida rete internazionale di alleati. Alla luce di ciò, la propaganda russa dovrebbe essere una delle principali fonti di preoccupazione in vista delle elezioni Presidenziali messicane del prossimo 2 giugno. Mentre gli scambi commerciali della Russia con l’America Latina sono relativamente insignificanti, Mosca rimane un importante fornitore di armi, soprattutto per il Venezuela, così come di fertilizzanti. Mosca ha anche utilizzato la diplomazia dei vaccini durante l’epidemia di Covid-19, fornendo il suo vaccino Sputnik a Paesi come Argentina, Guatemala e Messico.

Più recentemente, da parte loro, le élite politiche sudamericane hanno contribuito a diffondere la disinformazione russa seguendo il punto di vista di Mosca sulla guerra in Ucraina, esprimendo raramente le loro simpatie per Kiev. È significativo il fatto che nessuno dei Paesi della regione abbia imposto sanzioni alla Russia per la guerra di aggressione. Ad onor del vero, il Presidente cileno Gabriel Boric, si è espresso contro l’invasione russa, rara voce di sinistra a farlo in America Latina. Anche il Presidente guatelmateco Bernardo Arevalo, insediatosi recentemente, ha sostenuto l’Ucraina, e il Presidente argentino Javier Milei, un libertario di destra, ha ribaltato i rapporti di vicinanza con Mosca quando è entrato in carica lo scorso dicembre, invitando Volodimir Zalensky al suo insediamento a Buenos Aires. Ma le condanne delle azioni della Russia sono sporadiche, anche i legami diplomatici e gli impegni con Mosca sono solidi.

Il mese scorso, in concomitanza con la ricorrenza del secondo anniversario dell’invasione russa in Ucraina, il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, ha visitato Cuba e il Venezuela, che beneficiano entrambi dell’appoggio militare di Mosca, per poi recarsi in Brasile per una riunione dei ministri degli Esteri del G-20. Ricordiamo che il Presidente brasiliano Luis Inacio Lula da Silva ha, in un recente passato, accusato l’Ucraina e la NATO di aver provocato l’invasione russa. E a settembre aveva dichiarato che il Presidente russo Vladimir Putin non sarebbe stato arrestato, nonostante il mandato di arresto emesso dalla Corte penale Internazionale, se avesse partecipato al prossimo G-20 che si terrà in Brasile più avanti nell’anno. Lula è stato poi costretto a ritrattare questo commento per via della violenta reazione che aveva suscitato nel Paese. Anche se spesso vista come una regione con un peso geopolitico marginale, l’America Latina è sempre più presa di mira dalle campagne di influenza di Mosca, che stanno trovando una audience molto ricettiva.

Secondo gli esperti, contrastare la propaganda russa non sarà facile, poiché farlo in modo efficace richiederà un approccio molto articolato. Una maggiore alfabetizzazione mediatica, iniziative di verifica dei dati e codici di condotta per i mezzi di informazione potrebbero contribuire ad attenuare l’impatto della disinformazione, ma non sono sufficienti per stroncarla. Sono necessari inviati che promuovano informazioni accurate sulla guerra in Ucraina e testimonianze di chi ha subito l’aggressione russa, passata e presente.

Una particolare attenzione andrebbe poi data alla condivisione di esperienze comuni, come sulle modalità nell’affrontare le sfide che derivano nel condividere una frontiera con un Pese così potente, perché tale visione avrebbe un impatto maggiore sulla gente che vede nella presentazione canonica della geopolitica come la lotta tra il bene e il male, un eccesso morale dell’Occidente.

Soprattutto, per sfatare la propaganda russa in America Latina va applicata una strategia sfaccettata, con una chiara conoscenza della storia univoca e delle dinamiche particolari della regione e di ognuno dei suoi Paesi.

Vista la breccia che Mosca si è già fatta con le sue campagne, il tempo di agire è adesso.