Giovedì 7 marzo si è tenuto, presso Esperienza Europa – David Sassoli al Parlamento europeo (sede di Piazza Venezia, a Roma) l’evento “Gli Stati generali dell’informazione visti da Roma”, con nuove sfide per Francia e Italia in un contesto europeo.

La purpose dell’evento si basava sull’idea che negli ultimi anni il mondo dell’informazione si è trovato ad affrontare numerose sfide che hanno portato la professione giornalistica, in molti Paesi, a interrogarsi sul proprio futuro. Non solo sviluppi futuri nel campo del digitale, ma anche regolamentare il campo del mondo dell’Intelligenza Artificiale al fine di combattere la disinformazione, soprattutto nel contesto delle elezioni europee previste a giugno 2024.

Il pomeriggio di scambio ha visto l’avvicendarsi non solo di giornalisti, ma anche di editori, studenti e relatori italo-francesi, con un occhio attento al capire come cercare di coinvolgere più attivamente la società civile in merito alla sostenibilità dei media. Dopo i saluti generali dell’Ambasciatore di Francia in Italia, Martin Briens, sono stati ospitati due keynote speech: uno in merito allo spazio dell’informazione e le ultime rivoluzioni digitali e il successivo sul futuro dei media e dell’informazione. Il primo, con ospiti del calibro di Tommaso Canetta (vicedirettore di Pagella Politica), Francesca Milano (direttrice responsabile di Chora News) e Christophe Lemoine (vice portavoce del ministero dell’Europa e degli Affari esteri francese), si è interrogato in merito a quale impatto avrà l’intelligenza artificiale e come affrontare la sfida della lotta alla disinformazione

Il secondo incontro ha visto il dialogo, tra i tanti ospiti, anche di Mauro Crippa (direttore generale dell’informazione di Mediaset), Daniele Manca (vice direttore del Corriere della Sera) e Andrea Santagata (amministratore delegato di Mondadori media), che invece hanno riflettuto circa il come garantire la qualità dell’informazione e la sostenibilità dei media.

A chiusura, l’incontro con Carlo Bartoli (presidente dell’Ordine dei Giornalisti), Mario Calabresi (ceo e presidente del CdA di Be Content), Luigi Contu (direttore Ansa), Bruno Duvic (Radio France), Flavia Giacobbe (Formiche) e Alessandra Paradisi (Rai) riguardo come riappropriarsi e democratizzare l’informazione al fine di educare i media e coinvolgere in questo aspetto la società civile.